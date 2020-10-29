Игорь Васильев обратился с ежегодным посланием к депутатам Законодательного собрания

В четверг, 29 октября, губернатор Кировской области Игорь Васильев обратился к депутатам Законодательного собрания с ежегодным посланием о социально-экономическом положении региона, в котором рассказал об основных направлениях работы в 2021 году и среднесрочной перспективе.

В послании губернатор уделил особое внимание качественному исполнению задач национальных проектов и эффективному использованию средств, сообщает пресс-центр правительства Кировской области.

Единый государственный заказчик

— Региональные проекты предусматривают большое количество мероприятий по строительству и ремонту различных объектов – школ, детских садов, учреждений культуры и так далее. Для повышения эффективности управления капитальными вложениями перед правительством области стоит задача по созданию единого государственного заказчика в сфере строительства, — сказал губернатор. — Этот подход необходимо применять и при реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», в реализацию которого максимально вовлечены муниципалитеты. Но зачастую именно на местном уровне выявляются нарушения по проведению закупок и приемки. Наша задача – создать единый алгоритм при разработке проектно-сметной документации для объектов муниципальных образований.

Внимание на ремонт автомобильных дорог

Задача повышения качества выполняемых работ стоит и в дорожной сфере. С 2020 года Дорожный комитет Кировской области ведет административно-технический контроль от стадии подготовки закупочной документации до приемки работ, а с 2021 года будет проводиться полный строительный контроль. По мнению губернатора, такая организация работы поможет муниципалитетам повысить эффективность выполнения работ.

В 2021 году по региональному проекту «Безопасные и качественные дороги» 11 муниципалитетов получат субсидии на ремонт автомобильных дорог местного значения в границах городских поселений. С 2022 по 2024 годы аналогичную субсидию ежегодно будут получать еще 13 – 14 муниципальных образований. На эти работы в 2021 — 2024 годы будет направлено порядка 500 млн рублей.

— В 2021 году в рамках регионального проекта в нормативное состояние будет приведено порядка 170 км автомобильных дорог, из них 37 км – в Кировской городской агломерации и 134 км автодорог регионального или межмуниципального значения, — привел цифры глава региона. — Также в 2021 году будет завершено строительство участка Опарино — Альмеж автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск.

Аварийное жилье и обманутые дольщики

Говоря о планах по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» Игорь Васильев напомнил, что до 1 сентября 2025 года в Кировской области планируется переселить из аварийного жилья более 7 тысяч человек. Для этого в 2021 году будет построено пять многоквартирных домов в Зуевском, Опаринском, Слободском районах (что позволит переселить 240 человек), и в городе Кирове (для переселения 375 человек).

— Необходимо активно продолжить работу в решении вопроса обманутых дольщиков. Сейчас это порядка 2000 обманутых граждан и 33 проблемных объекта, — сказал Игорь Васильев.

Планируется, что ряд домов будут достроены с помощью регионального механизма передачи земельных участков. Так, в 2021 году будет завершено строительство многоквартирного дома в Кирове по первому Гороховскому переулку, 21. Застройщик уже приступил к достройке дома.

— У нас с вами очень много задач, которые предстоит решать общими усилиями. Эти задачи требуют, в том числе, новых, уникальных подходов в их решении, — подчеркнул Игорь Васильев.

Предложения поддержаны

Представители строительной отрасли поддержали предложение губернатора о создании единого государственного заказчика в сфере строительства.

— Это правильное решение. Когда решения по всему процессу строительства от проектирования, до приемки принимаются в одном месте – это правильно и позволяет принимать верные решения на всех этапах, — считает председатель правления ассоциации СРО «ОСКО» Дмитрий Сергеев.

Инициативу губернатора по ремонту дорог в городских поселениях поддерживают главы муниципалитетов.