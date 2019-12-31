Игорь Васильев поздравил жителей Кировской области с Новым годом и Рождеством

Уважаемые жители Кировской области! Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!

Оглядываясь на уходящий год, мы видим, как меняется наш регион. Открываются новые предприятия, школы, строятся детские сады, ремонтируются дороги и поликлиники, развиваются биотехнологии.

Правительство Кировской области прилагает все возможные усилия для того, чтобы выполнить задачи, поставленные перед нами Президентом РФ в национальных проектах, и мы уверены, что уже в следующем году каждый житель нашего региона почувствует качественные изменения в своей жизни.

Залог успеха Кировской области – это люди. Спасибо каждому из вас за любовь к родному краю и стремление сделать его более современным, благополучным и комфортным!

Впереди у нас амбициозные планы по развитию региона. В 2020 году нам вместе предстоит продолжить все начатые преобразования и решать новые масштабные задачи. И мы сможем добиться успеха, если будем верить в свои силы и действовать сообща.

Дорогие друзья! Желаю вам провести эти новогодние дни с близкими и друзьями. Пусть мир, уют и достаток царят в каждом доме, успех и удача сопровождают вас во всех делах.

С Новым годом, друзья! С новым счастьем!

Игорь ВАСИЛЬЕВ,

губернатор Кировской области