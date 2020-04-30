Игорь Васильев поздравил жителей Кировской области с Праздником Весны и Труда

Уважаемые жители Кировской области!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

1 мая – это символ трудовой славы России, напоминание об ответственности каждого за судьбу и процветание Отечества. У Праздника Весны и Труда особая атмосфера счастья, надежды на лучшие перемены, уверенности в мирной и стабильной жизни. Он олицетворяет уважение к созидательному труду, который обеспечивает благополучие каждого человека, каждой семьи, нашего региона и страны в целом.

В этот день хочу поблагодарить всех жителей Кировской области, которые добросовестным трудом вносят вклад в развитие региона, умножая славные трудовые традиции, переданные нам отцами и дедами.

Праздник Весны и Труда традиционно отмечается в России массовыми демонстрациями, народными гуляньями и концертами. В этом году непростая ситуация диктует нам другие условия. В эти майские праздничные дни каждый из нас должен проявить сознательность и ответственность и соблюдать все необходимые меры по предотвращению распространения инфекции на территории Кировской области. Только совместными усилиями мы сможем достойно пройти этот непростой период!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, радости и счастья, успехов в делах и благополучия!

Игорь ВАСИЛЬЕВ,

губернатор Кировской области