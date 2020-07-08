Игорь Васильев поздравил жителей Кировской области с Днем семьи, любви и верности

Уважаемые жители Кировской области!

8 июля наша страна отмечает замечательный праздник — День семьи, любви и верности.

В основе этого праздника лежит главная ценность для каждого: семейное счастье и благополучие, взаимопонимание, терпимость, любовь и уважение. Именно поэтому он так близок жителям нашей страны!

Семья, в которой есть согласие, готовность вместе преодолевать трудности — это настоящая защита и опора для человека. На протяжении всей жизни наши родные поддерживают нас и в любой ситуации готовы быть рядом, прийти на помощь.

Наше государство сегодня уделяет самое пристальное внимание демографической политике, пропаганде семейных ценностей, поддержке семей. Эта работа активно ведется и в нашем регионе. Уже несколько лет в Кировской области растет рождаемость, увеличивается число многодетных семей. Создать все необходимые условия для того, чтобы наши дети были обеспечены доступным, качественным образованием и медициной, дать им возможность реализовать свой творческий потенциал и возможность для саморазвития, помогать молодым семьям – сегодня приоритетное направление в работе правительства Кировской области.

В этот замечательный праздник от всей души желаю каждой семье нашего региона крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, счастливой жизни в мире и согласии. Особые слова благодарности сегодня многодетным семьям, а также семьям, которые воспитывают приемных детей. Ваш родительский труд, терпение и забота достойны самого глубокого уважения.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания и счастья!