Игорь Васильев пообщался с делегацией от Кировской области на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

3 ноября глава региона встретился с участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена». От Кировской области в финал прошли шесть школьников из Кирова, Лузы, Уржумского, Оричевского и Омутнинского районов. Пятеро из них сегодня находятся в «Артеке».

Для всех участников финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» организаторы подготовили насыщенную программу. Среди мероприятий – участие в ток-шоу поколений и мастер-классах, мотивационные встречи с известными людьми, флешмобы и, конечно, презентация проектов по направлениям.

– Нам очень приятно, что Кировскую область в финале Всероссийского конкурса представляют такие активные и талантливые ребята. Каждый из вас – уже победитель, так как за время испытаний вы получили бесценный опыт, который, несомненно, пригодится вам в будущем. Желаю каждому из вас и в дальнейшем добиваться поставленных целей, поступить после окончания школы на выбранные специальности и, конечно же, стать первоклассным специалистом в выбранном направлении, – отметил в ходе беседы с кировскими школьниками глава региона Игорь Васильев.

Ребята рассказали губернатору о своих проектах, которые они создавали в течение последних месяцев. Так, например, Дарья Чекалкина, ученица 10 класса средней школы с углубленным изучением отдельных предметов села Шурмы Уржумского района поделилась с главой региона, что в конкурсе она участвует по направлению «Твори!». В ходе конкурсных испытаний девушка написала и исполнила гимн конкурса «Большая перемена». Официальный гимн конкурса она исполнила со сцены лагеря «Артек» во время открытия финала.

11-классник Вятской гуманитарной гимназии города Кирова Иван Шишкин готовил проект в рамках направления «Создавай будущее». Молодой человек имеет широкий круг интересов. В свободное время Иван занимается съемкой и монтажом видеороликов, обработкой фотографий, созданием мобильных игр, изучением иностранных языков. Также Иван принимает активное участие в ведении мероприятий и концертов в родной гимназии, легко выступает на сцене, сочиняет стихи и играет в театральных постановках.

Стефания Елькина, 9-классница средней школы № 56 города Кирова, поделилась с главой региона, что сегодня ей предстоит поучаствовать в защите творческого проекта перед жюри в рамках направления «Создавай будущее». Ребята очень волнуются, но им важно услышать мнение о своей работе от экспертов.

– Мы очень рады, что весной этого года решили принять участие в таком масштабном конкурсе. Последние полгода были для нас очень насыщенными, мы не только успевали работать над проектами, но и принимали участие в различных активностях. Конечно, настраиваемся на победу и советуем всем школьникам Кировской области в следующем году поучаствовать в этом конкурсе и заявить о своих талантах, – поделились впечатлениями кировские финалисты.

Как отметил ранее первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, участники конкурса в очередной раз доказали, что в Кировской области, как и в других регионах РФ, проживает очень много талантливых молодых людей. На участие в конкурсе от нашего региона было зарегистрировано более 1400 участников, шестеро ребята прошли в финал.

Подведение итогов и награждение победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» состоится сегодня в ходе торжественной церемонии закрытия финала. Об этом сообщил пресс-центр правительства Кировской области.