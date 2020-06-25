Игорь Васильев проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

25 июня губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.

Глава региона опустил бюллетень на своем избирательном участке, в деревне Сунцовы. Игорь Васильев отметил, что намеренно не стал «открепляться» от своего участка и голосовать в центре города. В том числе потому, что хотел убедиться, что даже на небольших сельских участках голосование организовано с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

— Считаю, что кировчанам крайне важно принять участие в голосовании. В Конституцию вносится ряд поправок, которые особенно актуальны для нашего региона. Так, например, вчера в Кирове прошло мероприятие, посвященное началу сбора подписей за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести». И одна из поправок – это защита исторической памяти, исторической правды, того вклада, который внесли жители нашей страны и нашего региона в общее дело Победы. Также недавно проходил Госсовет по организации первичной медицинской помощи, был принят ряд важных решений, касающихся сферы здравоохранения и теперь часть этих решений закрепляется в Конституции, как гарантия оказания качественных и доступных медицинских услуг населению. Это важные вопросы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. И то, что они закрепляются в Конституции, вселяет уверенность в то, что мы будем строить уверенное будущее для своей страны, — подчеркнул Игорь Васильев.

Предлагаемые поправки будут определять основные правовые гарантии в области социальных и трудовых отношений, способствовать укреплению территориальной целостности нашего государства.

— Изменения предполагают, что основным государственным приоритетом станет защита семейных ценностей, защита культурного наследия и русского языка, индексация пенсий и адресная социальная помощь нуждающимся, — сказал глава региона. — Надеюсь, что кировчане проявят высокую гражданскую активность и примут участие в голосовании!

Напомним, что голосование началось сегодня, 25 июня, в 8 часов утра и продлится до 20 часов 1 июля. Это связано, в первую очередь с тем, чтобы не создавать массового скопления людей на избирательных участках в период пандемии. Обязательным условием для всех участников хода голосования станет соблюдение санитарно- эпидемиологических требований: масочно-перчаточного режима, социальной дистанции в 1,5-2 метра, применение санитайзеров и дезинфекторов, измерение температуры тела. Кроме того, места для выборов будут дезинфицироваться с периодичностью в два часа и в конце каждого дня. Кроме традиционного голосования на стационарных избирательных участках, в этом году кировчане смогут проголосовать на дому. Голосование на дому также будет проходить с соблюдением рекомендаций Ропотребнадзора и в присутствии наблюдателей.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что поправки в Конституцию РФ вступят в силу только при условии, что их поддержат граждане. При этом глава государства отметил, что новые конституционные положения зададут новые стандарты эффективности госуправления.