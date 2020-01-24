Игорь Васильев: «Развитие Советской птицефабрики – реальный пример цифровой экономики»

– Советская агрофирма – птицефабрика яичного направления. У нас нет секретов и налоговых тайн, мы вступили в партию добросовестных налогоплательщиков, – с улыбкой говорит учредитель агрофирмы Алексей Барамзин. – Поэтому готовы подробно рассказать о наших планах, предоставить любую полезную информацию.
В минувшем году здесь запустили масштабную инвестиционную программу по расширению и реорганизации производства и вложили в развитие более 200 миллионов рублей. На эти средства были построены два современных цеха, каждый вместимостью 145 тысяч голов кур-несушек, оснащённых оборудованием итальянской компании Facco и немецкой компании BigDutchman, которые автоматически регулируют систему микроклимата, режимы поения и кормления птицы, освещения помещения и помётоудаления.
Приступил к работе современный логистический центр площадью 900 квадратных метров. Закуплена и смонтирована яйцесортировальная машина МОВА крупнейшей голландской фирмы.
Впрочем, останавливаться на достигнутом на птицефабрике не намерены: серьёзные инвестиционные планы предусмотрены и на 2020 год. В первую очередь это строительство утеплённой галереи централизованного яйцесбора производства немецкой компании «Любинг».
– В чём плюс куриного яйца? – задаётся вопросом Алексей Барамзин. И сам же даёт на него обстоятельный ответ: – В том, что в отличие от другой сельскохозяйственной продукции мы не привязаны к переработке. При производстве молока нужен молокозавод, при производстве мяса – мясокомбинат. А яйцо – уже готовый продукт, который напрямую поступает в торговые сети, к потребителю. Этим преимуществом мы, естественно, пользуемся. Современная система логистики способна без потери качества перевозить яйцо в любой регион на расстояние в три-четыре тысячи километров. Поэтому наша продукция поступает не только в Кировскую область, мы активно работаем с федеральными сетями. А это значит, что у нас есть доступ к десяткам тысяч магазинов по всей территории России.
Около 600 тысяч штук яиц в день производит сегодня Советская птицефабрика. В марте, когда вступит в строй ещё один новый цех, производство возрастёт до 750 тысяч. А вообще планы здесь серьёзные – довести поголовье птицы до миллиона голов. Соответственно, и яиц в день птицефабрика будет производить около одного миллиона штук.
– Ещё несколько лет назад птицефабрики на территории нашей области в основном закрывались, сейчас же они открываются. И не просто открываются, а работают на самом современном оборудовании, сотрудничают с логистическими центрами крупных сетевых компаний, – осмотрев новые цеха Советской птицефабрики, сказал глава региона Игорь Васильев. – Отправляют свою качественную продукцию не только в область, но и за её пределы. Соответственно, это налоги, люди получают рабочие места, предприятие успешно развивается, в том числе и за счёт льготных кредитов Минсельхоза. Такие проекты для города Советска в определённой степени являются градообразующими. Здесь трудится достаточно большое количество работников, выпускается востребованная населением продукция, ежедневно отгружаются три фуры качественных куриных яиц… И ещё один важный момент. Сегодня мы часто слышим про цифровизацию, искусственный интеллект и т.п. А предприятие в Советске работает на современном импортном оборудовании. Инженеры из Германии и Италии постоянно следят за его правильным технологическим использованием. И если что-то в цехе пойдёт не так, могут дать добрый деловой совет. Иными словами, мы наблюдаем абсолютно реальный пример цифровой экономики. Пример, который мы видим не где-то там, далеко, в пределах Садового кольца столицы, а непосредственно в городе Советске Кировской области.
535 миллионов штук яиц получили птицефабрики региона в минувшем году. И в то, что рост производства составил 9 процентов, серьёзную лепту внесли именно специалисты Советской агрофирмы.
Фото Александра ПАПЫРИНА