Игорь Васильев стал первым героем проекта «История успеха» сельхозакадемии

Яркое начало взрослой жизни

Именно таким станет для первокурсников ВГСХА время учёбы в академии, уверены высокие гости, пришедшие поздравить студентов с Днём знаний. Среди них – успешные выпускники учебного заведения: заместитель председателя правительства, региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков, главный ветеринарный врач области Сергей Чучалин и глава города Кирова Елена Ковалёва.

Улыбки, встречи, разговоры… Будущие агрономы, зоотехники, ветеринары, инженеры и экономисты уже познакомились на вступительных экзаменах, но на торжественной линейке каждый стоял под своим факультетским знаменем.

В этом году в дружную академическую семью вступили 932 первокурсника – смелых, ответственных, образованных, крепких здоровьем. Так отозвалась о своих «младшеньких» ректор академии Елена Симбирских, добавив, что именно такие специалисты и нужны на селе.

Поздравляя первокурсников с началом учёбы, Игорь Васильев, губернатор, председатель Попечительского совета академии, а значит, наставник студенческой молодёжи, подчеркнул, что ребята выбрали самую главную профессию – кормить людей. Пожелал студентам успехов, реализации талантов и возвращения в родные места уже грамотными специалистами.

Игорь Владимирович вручил памятный подарок будущему агроному Маше Россохиной, получившей самый высокий балл при поступлении в академию.

Ректор Елена Симбирских, поздравляя всех присутствовавших с Днём знаний, отметила, что профессионализм ветеранов и ныне работающих преподавателей, их терпение и душевное тепло, которыми они так щедро делятся со студентами, создают прочную основу высокого качества образования в ВГСХА.

Обращаясь к первокурсникам, Елена Сергеевна отметила, что их ждут не только учебные аудитории, но и студенческий театр, спортивные секции, а самых любознательных – студенческое научное общество. В нынешний юбилейный для академии год (90-летие со дня основания) распахнут свои двери новые научные лаборатории почвоведения, гематологии, ветеринарной диагностики, анализа качества кормов, инновационных пищевых производств и многие другие. А студентов с активной жизненной позицией ректор пригласила вступать в состав студенческих совета, актива и профкома. И напомнила, что впереди, 11 сентября, у студентов ещё одно интересное мероприятие – встреча с первокурсниками аграрных вузов ПФО и молодыми специалистами региона, которая пройдёт в рамках всероссийского молодёжного слёта «Победа ковалась в тылу».

– Помните, образование не имеет границ, любопытство исследователя бесконечно, любое приобретённое знание ставит перед нами новые задачи – учитесь, развивайтесь, дерзайте, мечтайте, достигайте новых высот на благо академии и всей страны, – напутствовала ребят Елена Сергеевна. – Каждый из нас должен понимать, что хорошо будем жить только тогда, когда каждый из нас будет профессионально работать, – сказал, обращаясь к студентам, Алексей Котлячков.– В вашем распоряжении крепкая производственная база, постоянно совершенствующийся учебный процесс, пользуйтесь этим. Но, если поймёте на первом курсе, что выбрали не ту профессию, уходите сразу. Иначе это будет зря потраченное время. Селу нужны профессионалы, любящие своё дело.

Алексей Котлячков вручил книгу-альбом о Кировской области первокурснику инженерного факультета, который когда-то окончил сам. И выразил надежду, что этот юноша, приехавший из Салехарда, останется в нашей области, очарованный её красотами и людьми. К слову, в этом году в академию поступили ребята из республик Коми, Татарстан, Нижегородской, Мурманской, Тюменской областей. К тому же академия многонациональна – приехали ребята из Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Конго, Египта и Сенегала.

Ещё одно новшество юбилейного года: открылась первая группа студентов заочной формы обучения по профилю пожарной безопасности. Пока это 70 человек. Но, как пообещал на торжественной линейке начальник главного управления МЧС России по Кировской области Алексей Аникин, «будем расширяться», поскольку обеспечение пожарной безопасности на объектах агропромышленного комплекса – дело актуальное и необходимое.

Работать над собой

После торжества студенты поспешили на встречу с губернатором, ставшим первым гостем проекта «История успеха». Мероприятие прошло в форме непринуждённого диалога. Вопросы задавались разные, от простых и личностных до деловых и даже философских.

Перед тем как перейти к ответам, Игорь Владимирович напомнил студентам, что область вышла на лидирующие позиции по многим параметрам именно благодаря выпускникам, получившим образование в местных вузах и оставшимся в родных местах. Они любят свою землю, и всё у них получается. И выразил надежду, что в зале сидит молодёжь, которая тоже будет востребована на малой родине.

Студентов интересовало, считает ли губернатор себя успешным человеком. Игорь Владимирович ответил, что он не может оценивать себя сам, это должны решать люди. Но, приехав в Кировскую область по направлению Президента, работает здесь с удовольствием. Спрашивали мнение губернатора и насчёт самых востребованных профессий в ближайшее десятилетие.

– Не важно, чем вы будете заниматься, главное, что вы станете профессионалами в своём деле. Полностью посвятите себя выбранной специальности, хотя сомнений нет, что вы выбрали правильное направление – обеспечение продовольственной безопасности жителей своих регионов, своих стран. И правильный вуз. Перед вами в этом зале уже сидят яркие примеры успеха специалистов в своей отрасли. Здесь присутствуют выпускники академии – глава отрасли Алексей Котлячков, глава города Кирова Елена Ковалёва, начальник управления ветеринарии Сергей Чучалин. Ещё один член моей команды, прошедший большой путь в своей специальности от санитара до главного врача одного из лучших центров травматологии страны, Дмитрий Курдюмов, который окончил Кировскую медакадемию и сейчас руководит всем социальным блоком. И, конечно, мы будем очень рады, если вы останетесь в Кировской области,– сказал Игорь Васильев.

Интересовало будущих специалистов, которые вернутся на село, как обстоят там дела с предоставлением жилья. По словам Игоря Васильева, этот вопрос решается за счёт программы сельской льготной ипотеки, при оформлении которой нужно соблюсти ряд условий: необходимо отработать полгода в хозяйстве и зарекомендовать себя с хорошей стороны. Где в это время будут жить начинающие специалисты, министерство сельского хозяйства и продовольствия решает совместно с руководителями хозяйств, так же, как и вопрос субсидирования за счёт предприятия 30-процентного первоначального взноса по условиям ипотеки. Это важно ещё и для целевиков, которые уже точно после окончания академии вернутся в свои края.

Как пояснили молодёжи, по вопросам поддержки молодых специалистов можно напрямую обращаться в министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.

К слову, в новом учебном году целевое направление на обучение в ВГСХА получили около 40 студентов. Лидером по взаимодействию с академией стал совхоз «Красногорский». Позаботились о будущих кадрах для сельхозпредприятий в Орловском, Пижанском, Зуевском, Нагорском, Фалёнском районах.

Что касается вопроса о госслужбе и возможности карьерного роста, губернатор подчеркнул, что потребность в кадрах большая, и всегда есть спрос на умных, образованных и инициативных. А для повышения престижа агрообразования региона, будучи председателем Попечительского совета, губернатор поддержит инициативу ректора академии Елены Симбирских о создании структурного подразделения – агротехпарка. Он планируется в рамках нацпроекта «Наука».

В завершение встречи Игорь Владимирович пожелал молодёжи постоянно работать над собой и достичь высоких результатов и в учёбе, и в профессии, а значит, и в жизни.

Фото Александра ПАПЫРИНА