Игорь Васильев: «Такого масштабного строительства социальных объектов в регионе не было никогда»

Несмотря на непростые обстоятельства, связанные с распространением коронавирусной инфекции, регион берёт курс на развитие. В области не вводились «драконовские меры», как в ряде других субъектов, жителям региона не выдавались пропуска, не закрывались границы области, практически не останавливались промышленные предприятия. Правительству Кировской области удалось выполнить две основные задачи: сохранить здоровье людей и экономику. При этом не остались без внимания и жители региона, страдающие другими заболеваниями: вся необходимая помощь им оказывалась в плановом порядке. К слову, Кировская область - один из немногих регионов, где смертность за 6 месяцев 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года в абсолютных цифрах снизилась. Об этих и других результатах работы рассказал глава региона Игорь Васильев.

— Предыдущее большое интервью «Кировской правде» вы давали год назад, в сентябре 2019 года. Можете назвать главные позитивные события, которые, на ваш взгляд, произошли в регионе за минувшие 12 месяцев?

— Этот год для Кировской области и для страны в целом выдался непростым. Распространение новой коронавирусной инфекции, безусловно, внесло свои коррективы. Но хочу отметить, что власти Кировской области не вводили «драконовских» мер, не закрывали границы, не вводили пропускную систему, практически не останавливали промышленные предприятия. Нам нужно было научиться жить и работать в новых вынужденных условиях, решить одновременно две задачи: сохранить здоровье людей и экономику. Обе задачи мы выполнили.

Всё это время мы шаг за шагом вводили послабления в разные сферы жизни региона. Сейчас у нас полностью рабочая экономика, и при этом эпидемиологическая ситуация стабилизировалась.

Мы заранее предприняли правильные шаги: задолго до пандемии восстановили государственную службу скорой помощи, санитарной авиации, создали одну из крупнейших в стране лабораторий, которая и сейчас помогает делать анализы для Республики Коми, Ивановской и Владимирской областей. Для лечения больных коронавирусной инфекцией переоборудовали санатории, больницы, предусмотрели отдельный хирургический корпус, чтобы можно было оказывать пациентам с коронавирусом экстренную помощь.

При этом не остались в стороне и жители региона, страдающие другими заболеваниями: вся необходимая помощь им оказывалась в плановом порядке. Закупается новое оборудование, внедряются новые виды диагностики и лечения, проходит обучение высококвалифицированных кадров. На большинстве новых объектов, запланированных к открытию в этом году, уже завершено строительство, они проходят лицензирование.

Как результат Кировская область — один из немногих регионов, где смертность за 6 месяцев 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года в абсолютных цифрах снизилась. Это говорит о том, что мы принимали правильные и своевременные решения.

Если говорить об общих результатах работы, то в прошлом году регион активно включился в реализацию национального проекта «Здравоохранение». И уже по итогам первого года на территории области произошли существенные качественные изменения. В 2019 году в Центр онкологии и медицинской радиологии закуплено 37 единиц техники, в том числе современный линейный ускоритель для проведения лучевой терапии, аппарат магнитно-резонансной томографии, несколько аппаратов УЗИ экспертного класса, маммографы, хирургическое и лабораторное оборудование.

Продолжается оснащение сети сосудистых центров. В 2019 году в региональный сосудистый центр поступило 6 единиц высококлассного оборудования. В этом году проводится радикальное обновление в Центре кардиологии и неврологии и Слободской ЦРБ. Эти медучреждения оснащаются лечебно-диагностическим, а также реабилитационным оборудованием.

Особое внимание уделяется качеству и доступности медицинской помощи жителям районов. За последние два года в регионе построено 17 ФАПов, в том числе три — в рамках национального проекта «Здравоохранение». В этом году запланировано возведение 11 объектов здравоохранения в районах области: 9 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебные амбулатории.

В рамках программы развития детского здравоохранения медорганизации Кирова и районов области оснащаются современной медицинской техникой.

В сфере образования приоритетным направлением остается реализация нацпроекта «Образование». Результат нашей работы могут увидеть все жители Кирова — новую школу на 1000 мест открыли 1 сентября в микрорайоне Чистые пруды. Продолжается оснащение образовательных организаций новым современным оборудованием в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» — в прошлом году в школы региона было поставлено 17 компьютерных классов, в этом году — 102 комплекта. Мы продолжили работу по ремонту спортивных залов в сельских школах — отремонтировали 21 объект.

Отмечу, что мероприятия нацпроекта «Образование» во многом коснутся школьников именно в районах области. Например, в регион уже доставлен первый из трёх мобильных технопарков «Кванториум». Он отправится в районы области, чтобы все дети вне зависимости от места проживания могли заниматься современными направлениями научного творчества. Также на базе опорных школ мы создали 42 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Откроется ещё один интересный объект в городе Белая Холуница — Центр цифрового образования «IT-куб». Там школьники смогут осваивать языки программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, работать с большими массивами данных и создавать виртуальную реальность.

Большая работа в этом году проводилась и в сфере дорожного строительства. К завершению дорожного сезона в области будет отремонтировано почти 320 километров дорог. Это один из самых высоких показателей за последние шесть лет. Для сравнения: в 2019 году было отремонтировано 164,5 км, в 2018 году — 217 км, в 2017 году — 138 км. Этому способствовала масштабная и планомерная работа. Наши труды были замечены и оценены на федеральном уровне. В результате в этом году регион впервые получил из резервного фонда РФ дополнительные средства в размере 680 млн рублей на ремонт дорог. За счёт этих средств мы дополнительно отремонтируем 19 трасс в городе Кирове и несколько участков на региональной сети.

Мы не забываем и о районах: с 2019 года из дорожного фонда начали предоставлять субсидии местным бюджетам на ремонт дорог в городских населённых пунктах. В прошлом году на эти цели мы выделили 150 млн руб-лей на ремонт порядка 25 км дорог. В 2020 году увеличили финансирование в два раза, до 312 млн рублей. Это позволит отремонтировать 56,6 км автодорог в границах городских населённых пунктов.

В период пандемии ещё одной нашей важной задачей стала поддержка бизнеса. Мы регулярно проводили встречи с представителями предпринимательского сообщества, наряду с федеральными мерами поддержки бизнеса мы разработали свой региональный пакет мер.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году мы создали центр «Мой бизнес», который стал единой площадкой предоставления государственных и муниципальных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна». Предприниматели и те, кто только планирует заняться бизнесом, могут получить все необходимые инструменты для реализации своей идеи, от консультации до оформления микрозайма, в одном месте.

С 1 июля 2020 года мы ввели в регионе специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», благодаря которому мы сможем легализовать бизнес физических лиц. При этом они смогут платить льготные ставки по налогу в размере 4% и 6%, не платить страховые взносы и не использовать онлайн-кассы.

Также в прошлом году правительство области провело комплексную работу по стимулированию инвестиционной активности. Нам удалось достичь существенного увеличения темпов роста инвестиций в основной капитал. Так, по итогам 2019 года общий объём инвестиций в экономику Кировской области превысил 71 млрд рублей, тогда как длительное время регион не мог преодолеть отметку в 60 млрд рублей.

В марте этого года мы столкнулись с совершенно новыми условиями, в которых ранее не приходилось работать. Снижение экономической активности предприятий в период ограничительных мер по-разному отразилось на отраслях. Так, по итогам семи месяцев этого года промышленное производство снизилось на 1,6%. Вместе с тем прирост на почти на 13% отмечен в производстве лекарств, на 9,3% — в химическом производстве, на 7,3% — в деревообработке, порядка 7% — в производстве пищевых продуктов, на 5 % — в производстве одежды. Поэтапное открытие предприятий промышленности в апреле позволило восстанавливать хозяйственные связи, и в ближайшие месяцы планируется постепенно наращивать объёмы производства по всем отраслям.

В период ограничительных мероприятий не прекращали работать организации сельскохозяйственной отрасли. Поэтому мы ожидаем небольшой рост сельскохозяйственного производства, в основном за счёт опережающего роста продукции животноводства.

Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в 2020 году мы продолжаем реализацию национального проекта «Экология». За год степень охвата населения системой сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов от первоначальных 40% выросла до 97%. Новая услуга постепенно распространяется и на жителей удалённых и малочисленных населённых пунктов. Продолжается работа по созданию контейнерных площадок. В этом году уже построено около 200 контейнерных площадок в 32 муниципальных образованиях, до конца года планируется создать ещё 140. В результате за два года реализации реформы в области будет создано порядка 2000 новых оборудованных площадок.

Мы приступили к работе по снижению объёмов захоронения отходов. Первым шагом стал запуск пилотного проекта по раздельному сбору отходов на территории города Кирова и Кирово-Чепецкого района. Отмечу, что жители ответственно отнеслись к проекту, за первый месяц собрано порядка 120 кг пластика и 900 кг макулатуры.

В ноябре 2020 года мы планируем завершить рекультивацию свалки в пгт. Вахруши в рамках проекта «Чистая страна». Эта работа выполняется досрочно (вместо ранее запланированного 2024 года) благодаря высокой степени готовности со стороны области. На рекультивацию свалки удалось привлечь порядка 51 млн. рублей из федерального бюджета. Площадь рекультивированных земель составит 6,7 га. На бывшей свалке высадят траву и вместо проблемного объекта появится безопасный и красивый пейзаж.

Продолжается газификация Кировской области. За счёт областного и федерального бюджета в 2020 году построено более 50 км распределительных газопроводов.

В 2020 году за счёт средств «Газпрома» планируется завершить строительство межпоселкового газопровода до мкр. Чистые пруды и распределительного газопровода в г. Слободской.

Сейчас разрабатывается проект Программы развития газоснабжения и газификации Кировской области на 2021 — 2025 годы. Проект направлен на согласование в «Газпром межрегионгаз», куда включено строительство 43 межпоселковых газопроводов к 76 населённым пунктам.

Выбран оптимальный вариант газификации юго-западных районов Кировской области — строительство газопровода-отвода «Лебяжье — Советск» и газораспределительной станции и межпоселкового газопровода до пгт. Санчурск от ГРС Республики Марий Эл. Этот вариант позволит газифицировать семь районов Кировской области (90 тыс. человек): Яранский, Кикнурский, Тужинский, Пижанский, Советский, Лебяжский и Санчурский и позволит кардинально увеличить уровень газификации Кировской области.

— В области стало традицией открывать 1 сентября новую школу. Над какими учебными заведениями, которые откроются уже в День знаний-2021, работа идёт или начинается сейчас? Что в новых школах и в их оснащении впечатляет лично вас больше всего — из того, чего не было в вашем детстве?

— Действительно, каждый год мы строим по одной новой большой школе. В 2018 году торжественно открыли школу № 26 в микрорайоне Урванцево города Кирова, в 2019 году — новую школу в Зуевке, в 2020 году — школу в микрорайоне Чистые пруды города Кирова. Все новые школы оборудованы по последнему слову образовательной техники. Так, например, в школе в Чистых прудах оборудовано 47 учебных кабинетов, кабинеты психолога, логопеда, кабинет робототехники, актовый зал, столярная и слесарная мастерские, медицинский блок, столовая, учительская, интерактивный, лекционный залы, читальные залы библиотеки. Трёхэтажный корпус физкультурно-оздоровительного комплекса соединён с главным зданием школы тёплым переходом. Есть тренажёрный, большой и малый спортивные залы, лыжная база, бассейн.

За счёт области вести такое масштабное строительство невозможно, и большая удача и успех для региона — привлечение федеральных средств. Благодаря тесному сотрудничеству с Министерством просвещения РФ регион получил солидный объём федеральных средств на строительство социальных объектов. Такого масштабного строительства в регионе не было никогда.

За три последних года будет построено и открыто 24 детских сада, включая 10 яслей в районах области, отраслевой детский сад для детей работников системы здравоохранения и образования, два пристроя к существующим садикам в городе Кирове. В 2021 году начнётся строительство ещё одной крупной школы в микрорайоне Радужный — средства федерального бюджета на эти цели уже выделены.

— В сентябре по вашей инициативе в регионе начинается сбор подписей за присвоение городу Кирову почётного звания «Город трудовой доблести». Почему для вас важна эта работа? И могут ли кировчане каким-то ещё образом поддержать присвоение звания региону, кроме как поставить свою подпись?

— Киров уже носит региональное звание «Город трудовой славы». В 2012 году оно было присвоено городу за вклад в дело Победы. И это не случайно — из Кировской области на фронт ушло почти 600 тысяч жителей, более 250 тысяч не вернулись домой. Более 200 кировчан стали Героями Советского Союза. Киров был оплотом промышленности, ковавшей

Победу. С первых дней войны заводы стали переводить свою продукцию из «мирного» формата в боевой. Кировские рабочие трудились практически круглосуточно, выполняя за один день более 10 рабочих норм. Город жил напряжённым трудом.

«Город трудовой доблести» — это новое почётное звание, которое учреждено по инициативе президента Владимира Путина в марте этого года. Звание присваивается городам, жители которых не только внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции, но и проявили при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Для присвоения почётного звания РФ должна быть проведена большая работа: подготовлено обоснование, ходатайство, а главное, собраны подписи жителей города.

Масштабный сбор подписей, в том числе в трудовых коллективах, стартовал в Кирове в сентябре. В работу по сбору подписей кировчан активно включилось региональное отделение партии «Единая Россия». Мы будем стараться провести всю организационную работу как можно быстрее, чтобы претендовать на присвоение звания в 2021 году, или, как максимум, к 650-летнему юбилею города. Подвиг кировчан заслуживает признания не только на региональном, но и на федеральном уровне!

— Осень — время холодной погоды и ОРВИ. Как вы оцениваете готовность региона к возможному росту числа пациентов с коронавирусом?

— Система здравоохранения региона показала свою состоятельность, когда весной этого года в кратчайшие сроки были мобилизованы все ресурсы: выстроено взаимодействие между медицинскими учреждениями региона, организована работа по диагностике заболевания, создан кадровый резерв медицинских работников.

Мощная лабораторная служба, сформированная в регионе, позволила уже через две недели после первого подтверждённого случая коронавируса организовать на базе инфекционной больницы лабораторный центр для выявления инфекции. И сегодня лабораториями региона выполняется до 3000 исследований на коронавирус в сутки.

Мы поэтапно открыли инфекционные госпитали, где едино-временно медицинскую помощь могли бы получить свыше 1600 пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

За последние 6 месяцев нашей системой здравоохранения накоплен колоссальный опыт по организации медицинский помощи жителям региона в условиях пандемии.

— В России ожидается бум внутреннего туризма, связанный в том числе и с закрытием ряда заграничных направлений. Как вам кажется, Вятка готова к притоку гостей? И, может быть, надо активнее сейчас рекламировать за пределами региона нашу «дымку», парейазавров и рыжики?

— Сегодня кировские туроператоры предлагают широкий спектр интересных турпродуктов. Знаю, что очень востребованы в этот сезон одно- и двухдневные маршруты, когда семья или небольшая компания друзей путешествуют на автомобилях, посещая природные и другие объекты в районах. Кстати, Котельничское местонахождение парейазавров — один из самых популярных.

Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы о наших достопримечательностях знало как можно больше людей. В период самоизоляции Центр развития туризма Кировской области, подведомственный министерству спорта и молодёжной политики, провёл онлайн-серию обучающих мастер-классов, а также онлайн-конференцию с участием крупных федеральных спикеров, которые рассказали представителям туриндустрии об инструментах продвижения территорий в современных условиях.

Впереди российские конкурсы, в том числе «Туристический сувенир», где, я уверен, дымковская игрушка снова будет в числе лучших.

— Можно ли говорить о сроках, когда в регионе начнётся вакцинация от коронавируса? Будет ли прививка обязательной для каких-то категорий граждан?

— Сейчас вакцина от коронавируса находится на стадии проведения пострегистрационных клинических испытаний, затем уже начнёт поступать в регионы. В первую очередь охвачены вакцинацией против COVID-19 будут лица, входящие в группу риска.

Однако сейчас крайне важно для нас подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда традиционно идёт рост числа респираторных заболеваний. Чтобы не заболеть гриппом или перенести болезнь в лёгкой форме, специалисты рекомендуют обязательно прививаться в преддверии эпидемического сезона.

Прививочная кампания против гриппа стартовала в регионе 4 сентября. В медицинские организации переданы порядка 58 800 доз вакцины для детей и 157 380 доз для взрослых. Для жителей региона вакцинация против гриппа проводится в поликлиниках по месту жительства. Кроме того, традиционно в областном центре работали мобильные прививочные пункты, которые оказались достаточно востребованы кировчанами.

Всего в рамках прививочной кампании 2020/2021 года министерством здравоохранения Кировской области направлена заявка на поставку в регион вакцины от гриппа для вакцинации 145 000 детей и 428 000 взрослых. Бесплатной иммунизации против гриппа подлежат работники учреждений, где наиболее высокий риск распространения гриппа и ОРВИ. Это медработники, персонал детских дошкольных и образовательных учреждений, а также лица старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями. Также бесплатно прививку против гриппа могут получить дети с 6 месяцев, учащиеся с 1-го по 11-й класс, обучающиеся учреждений среднего и высшего профессионального образования, беременные женщины, работники транспортной и коммунальной сфер.

Прошу жителей Кировской области со всей ответственностью подойти к соблюдению мер профилактики респираторных заболеваний, сохранению собственного здоровья и здоровья своих близких. Насколько благополучным будет предстоящий эпидемиологический сезон, зависит от каждого из нас.

Кроме того, на базе Кировского государственного медицинского университета продолжается реализация научной программы по изучению эффективности живой пероральной полиомиелитной вакцины «БиВак полио» производства центра имени Чумакова для профилактики заболеваемости ОРЗ/ОРВИ в условиях пандемии коронавируса. Ожидается, что за счёт выработки неспецифического иммунитета применение вакцины «БиВак полио» позволит снизить заболеваемость и облегчить тяжесть течения заболевания, если оно возникнет.

Что касается результатов, то итоги будут подводить учёные, в том числе институт Чумакова. Центр сейчас занимается также разработкой вакцины от коронавируса, и мы надеемся, что тоже будем принимать участие в клинических испытаниях и, возможно, в локализации производства вакцины.

— Проходила информация о разработке в регионе программы «Вятский гектар», задачей которой станет привлечение кадров на село. Можно немного подробнее: как планируется организовать работу проекта и чем он будет интересен?

— Как вы знаете, территория Кировской области достаточно большая, регион славится не только оборонной, но и сельскохозяйственной продукцией. С целью привлечения новых кадров и развития сельских территорий и планируется сформировать программу «Вятский гектар». Также это позволит привлечь в районы области новых инвесторов, субъектов малого и среднего предпринимательства. С помощью новых механизмов стимулирования бизнеса мы получим комплексное развитие сельских территорий. Сейчас мы изучаем опыт Дальнего Востока, смотрим, как реализуется программа «Дальневосточный гектар», какие есть сложности в её реализации. Также нам предстоит большая работа по мониторингу всех свободных земельных участков: в каком они находятся состоянии, определить их форму собственности и многое другое.

— Как руководитель подгруппы «Образование» Государственного совета, вы отмечали возможность развития сельских школ в рамках сразу трёх национальных проектов. При этом на селе могут появиться школы нового типа — центры притяжения для всей территории. Где в регионе планируется и уже ведётся такая работа?

— Анализируя опыт других регионов в ходе подготовки доклада для заседания Госсовета, появилось понимание, что в регионе необходимо не только строить новые крупные здания школ, но и развивать и поддерживать, в том числе сельские школы. В Кировской области численность таких школ, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа, 66% от общего числа. Отсюда появилась идея создания на селе центров социально-культурно-спортивной жизни на базе школ, чтобы всё население могло пользоваться её ресурсами. Новая государственная сельская школа может стать единым фундаментом для сборки национальных проектов «Демография», «Образование» и «Развитие сельских территорий».

Прорабатывался проект строительства небольших модульных школ на селе, где в силу объективных причин не требуется строительство крупных школ. В то же время новое здание на 100-150 учащихся с проработанной инфраструктурой, которое позволит создать на селе единый социокультурный центр, — оптимальный вариант. Именно такие центры можно было бы построить сразу в нескольких районах Кировской области, если в целом будет возможность строить социальные объекты из древесных материалов.

А пока такими центрами становятся новые школы в отдельных микрорайонах города Кирова — Зиновы, Урванцево, Чистые пруды. В каждой из этих школ есть большой физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, залы для занятий командными видами спорта, тренажёрные залы, большие стадионы и спортивные площадки. Использовать базу школы для организации занятий могут и родители школьников, и такая работа уже организована в этих образовательных организациях.

Беседовала Валентина РОГАЧЁВА