Идут съёмки фильма о маршале-земляке

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кировской области прошли съёмки части эпизодов нового документального фильма «Маршал Победы Говоров».

Леонид Александрович Говоров — выдающийся полководец, наш земляк, маршал, Герой Советского Союза. Кавалер высшего полководческого ордена «Победа». Родился 22 февраля 1897 года в деревне Бутырки Яранского уезда Вятской губернии. Сейчас это Советский район Кировской области.

В первый год Великой Отечественной войны генерал-майор Л.А. Говоров командовал 5-й армией Западного фронта, оборонявшей подступы к Москве на Можайском направлении. С весны 1942 года Говоров — на Ленинградском фронте. Под руководством полководца в январе 1943-го был осуществлён прорыв блокады Ленинграда. Спустя год, 27 января 1944 года, генерал армии Говоров провёл операцию по полному снятию блокады Ленинграда.

Звание Маршала Советского Союза было присвоено нашему земляку 18 июня 1944 года. Скончался Л.А. Говоров 19 марта 1955 г. в возрасте 58 лет. Похоронен в Москве на Красной площади у Кремлёвской стены.

Съёмки фильма о маршале — вятском уроженце ведёт Автономная некоммерческая организация содействия развитию культуры, научно-популярного кинематографа, образования «Просвещение» при содействии Фонда памяти полководцев Победы.

В последние дни нынешнего лета работа над картиной шла на малой родине Леонида Александровича — в деревнях Бутырки и Лесниково, где съёмочную группу встретили Галина Петровна Верхорубова, Галина Васильевна Быкова, Алевтина Михайловна Минина. Они по крупицам собирают материалы, связанные с родным краем и земляками; ведут работу краеведческого клуба на базе местной библиотеки.

В городе Советске съёмочная группа побывала на Аллее полководцев, а также в краеведческом музее, где хранятся личные вещи полководца, переданные в 1970-х женой Л.А. Говорова Лидией Ивановной.

В Кирове эпизоды фильма снимали на аллее Славы в парке Победы (здесь установлен бюст маршала). Руководитель Кировской областной организации ветеранов А.А. Галицких рассказал об истории создания аллеи и её торжественном открытии, на котором присутствовали родственники полководцев, в том числе и внук Маршала СССР Л.А. Говорова Алексей Сергеевич с женой Наталией Александровной.

Также материалы для будущего фильма «Маршал Победы Говоров» снимали в музее Л.А. Говорова в средней школе № 32 г. Кирова. Директор учебного заведения Светлана Юрьевна Старостина рассказала о роли музея Говорова в школьной жизни. Кроме того. в съёмках фильма приняли участие жители блокадного Ленинграда, проживающие в городе Кирове, с которыми музей установил дружеские связи ещё в 1997 году.

Школа на протяжении многих лет собирает материалы и документы о жизни и деятельности маршала. В 1988-м здесь была открыта комната полководца, которая вскоре получила статус «Музей Л.А. Говорова».

Ежегодно на базе музея проходят уроки мужества, встречи с жителями блокадного Ленинграда. Ветераны передают в дар свои реликвии, книги, воспоминания; ребята дарят ветеранам поделки, сделанные своими руками, оказывают конкретную помощь одиноким ветеранам.

Особой (нестандартной) формой работы музея стали встречи трёх поколений. На них приглашают жителей блокадного Ленинграда, ветеранов педагогического труда, учащихся, их родителей, бабушек и дедушек. Подобные мероприятия проводят в музее маршала с 1998 года.

С 2012 года музей поддерживает связь с семьёй маршала. Его родные — внук Алексей Сергеевич и его близкие уже трижды становились гостями музея.

Светлана КРУПИНА,

руководитель музея Л.А. Говорова,

учитель истории и обществознания средней школы № 32 г. Кирова