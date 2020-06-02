Идёт приём заявлений и зачисление детей в первый класс

Подать заявление можно как в электронном варианте через специальный сервис на портале госуслуг или личный кабинет системы «Аверс: Зачисление в образовательные организации», так и в бумажном виде при личном обращении в школу.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, всего в 2020/2021 учебном году в Кировской области планируется открыть 910 первых классов, из них 79 — для детей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день в образовательные организации уже зачислено 10728 первоклассников.

— Порядок зачисления образовательные организации определяют самостоятельно, прописывая все правила и условия в своих локальных актах. Перед началом приёма заявлений на сайтах школ была актуализирована информация о правилах приёма и количестве мест в первых классах. Отказать родителям в приёме ребёнка образовательная организация вправе только при отсутствии свободных мест для зачисления, — подчеркнула министр образования региона Ольга Рысева.

Если в выбранной родителями образовательной организации отсутствуют свободные места для приёма первоклассников, заявления автоматически перенаправляются в другие школы, указанные законными представителями.

Кроме того, родители дошкольников могут обратиться в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, которые предоставят информацию о наличии свободных мест в близлежащих школах и окажут содействие при приёме ребёнка в 1-й класс. В период с 1 июля по 5 сентября заявления на свободные места в общеобразовательные организации будут приниматься от всех граждан независимо от места проживания.

Важный момент: в текущем году расширился перечень граждан, имеющих право первоочередного приёма в общеобразовательные организации. Так, с 2020 года такое право получили дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, на обучение в школе, в которой обучаются их братья и (или) сёстры, а также дети медицинских и педагогических работников. На сегодняшний день в образовательные организации региона зачислено более 7000 детей, имеющих право преимущественного приёма, внеочередное и первоочередное право зачисления в школы в соответствии с действующим законодательством.

При этом факт подачи заявления ещё не является зачислением в общеобразовательную организацию. Родителям необходимо предъявить в школу оригиналы документа, удостоверяющего личность, свидетельство о рождении ребёнка, свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или пребывания.

Первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов отметил, что 1 сентября 2020 года первый звонок прозвучит для всех детей, чьи родители подали заявления в образовательные организации. Таким образом, всем школьникам будет обеспечено право на получение бесплатного общего образования, предусмотренное законодательством Российской Федерации.