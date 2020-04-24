Число выздоровевших от инфекции нового типа увеличилось до 29 человек

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 17 по 23 апреля.

По данным на вчерашнее утро, в регионе было выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как прокомментировали в региональном министерстве здравоохранения, такое число заболевших связано с возвращением в область из других регионов трудовых мигрантов.

– Именно эта категория граждан и контактные с ними дают устойчивый ежедневный прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и создают дополнительную опасность возникновения очагов инфекции, – ранее отмечал на заседании регионального штаба Игорь Васильев. – Очень важно осуществлять эффективное взаимодействие регионального минздрава, Управления Роспотребнадзора, УМВД и областной прокуратуры по отработке неисполнения предписаний работодателями и прибывающими гражданами.

Общее число заражённых инфекцией нового типа на вчерашний день по области составляло 318 человек (из них 125 – в Кирове, 41 – в Вятских Полянах, 20 – в Малмыже, 19 – в Яранске, по 16 – в Омутнинске и Уржуме). При этом по состоянию на утро 23 апреля 2020 года, из инфекционного госпиталя были выписаны ещё 9 пациентов. Таким образом, число выздоровевших от инфекции нового типа в Кировской области увеличилось до 29 человек.

Для всех остающихся в больничных палатах пациентов организовано медицинское наблюдение и лечение в полном объёме. Состояние пациентов разной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное, отметили в минздраве.

За минувшие сутки лабораториями Кировской области проведено 1 911 исследований на COVID-19. Всего в регионе тестирование на коронавирус прошли 25 776 человек. Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 4 136 взрослых и 411 детей.

Рождение в условиях карантина

Одна из находящихся на карантине по COVID-2019 кировчанок (является контактной с лицом, заразившимся коронавирусом) в среду стала мамой. Экстренные роды были приняты в специализированном отделении городской больницы № 5, открытом в начале апреля для пациентов, в отношении которых проводятся карантинные мероприятия на дому. Женщина поступила в медучреждение по скорой помощи в 7 часов утра, а около 10 часов раздался первый крик малыша.

Для принятия родов была оперативно сформирована медицинская бригада специалистов горбольницы № 5 и Кировского областного перинатального центра, в которую вошли анестезиолог, акушер-гинеколог, операционная сестра, неонатолог, медицинские сестры. У корпуса медучреждения дежурила бригада скорой медицинской помощи для перевода новорожденного в Перинатальный центр.

В соответствии с регламентом все медицинские работники были в специальных средствах индивидуальной защиты: костюмах, респираторах и очках. У кировчанки родился мальчик. Сейчас он находится в Кировском областном клиническом перинатальном центре в условиях обсерватора. Здесь младенцу будет организовано обследование на COVID-19.

Состояние роженицы специалистами оценивается как удовлетворительное. Она продолжит лечение в условиях отделения городской больницы № 5 для пациентов, в отношении которых проводятся карантинные мероприятия. На сегодняшний день в медицинском учреждении проходят лечение 7 пациентов, в том числе ещё одна беременная женщина.

– В больнице имеются аппараты ИВЛ, ЭКГ, следящая и дыхательная аппаратура, концентраторы кислорода, эндоскопическое оборудование и многое другое – всё то, что может потребоваться при оказании медицинской помощи в хирургии, травматологии, гинекологии, акушерстве и других профилях, – отметил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

Дома-интернаты перешли на изоляцию

Противодействие коронавирусу внесло коррективы в работу домов-интернатов Кировской области. Начиная с этой недели, они перешли на режим изоляции.

Как сообщила региональный министр социального развития Ольга Шулятьева, на сегодняшний день новый порядок работы установлен во всех 13-ти домах-интернатах Кировской области.

– Мы сработали на опережение, – отмечает министр. – В день принятия решения об изоляции домов-интернатов уже вечером мы получили телеграмму из Минтруда России с рекомендациями о закрытии (в случае ухудшения эпидемической ситуации) стационарных организаций социального обслуживания на карантин вместе с работниками. Сегодня на изоляции находятся подопечные и сотрудники домов-интернатов, в числе которых руководители, медицинский персонал, персонал по уходу, работники пищеблоков, а также сотрудники, обеспечивающие функционирование учреждения.

Вместе с 4138 подопечными на изоляции в домах-интернатах – 800 сотрудников, для которых созданы условия проживания, организовано бесплатное питание, работники обеспечены индивидуальными средствами защиты, необходимый запас которых в домах-интернатах имеется.

И о спорте. В условиях самоизоляции

Главные способы борьбы с вирусом остаются неизменны – быть дома и чаще мыть руки. О том, как провести с пользой дни самоизоляции, на минувшей неделе рассказали кировские спортсмены, присоединившиеся к всероссийской акции «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни». Так, заслуженный мастер спорта России по ледолазанию Екатерина Тимохина поделилась тем, как тренируется дома и «заряжает» других людей своей энергией и любовью к спорту.

– В домашних условиях мой тренировочный процесс сильно изменился, но не пострадал. Конечно, стало сложнее, так как под рукой нет специального спортивного оборудования, но это интересней! – призналась Екатерина. – Сейчас появилась возможность придумать упражнения с такими предметами, которые ты бы никогда не использовал раньше. Так как у нас времени много, мы можем тренироваться несколько раз в день и в любое удобное время. Сейчас, в период самоизоляции, когда вся семья дома, появилась возможность делать физические упражнения всем вместе. Я знаю многих, кто достал свои тренажёры и гантели из дальних углов, начал заниматься и делиться своими спортивными результатами.

Министерство спорта РФ и министерство спорта и молодёжной политики Кировской области призывают всех спортсменов, а также любителей спорта и здорового образа жизни последовать примеру Екатерины Тимохиной и присоединиться к этой акции «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни». Присылать свои фото и видео домашних тренировок можно в сообщество «Спорт и молодёжь Кировской области» в социальной сети «ВКонтакте», сопроводив их хэштегами #тренируйсядома и #спортнормажизни.