Из Кирова в Лузу отправился состав из 12 новых вагонов

Из Кирова до Пинюга, Подосиновца и Лузы теперь можно добраться с комфортом. В минувший вторник в направлении северных районов области вышел поезд Киров – Луза, состоящий из 12 новых плацкартных вагонов.

Внутри состава – установки кондиционирования воздуха, современные системы пожаротушения, вентиляция (с режимами подогрева и охлаждения), техника для обеззараживания воды и воздуха. Возле спальных мест имеются розетки для подзарядки гаджетов, а в биотуалетах – душ.

Продумана и безопасность. Установлены ударопрочные и травмобезопасные окна. Также вагоны оснащены системами видеонаблюдения: по шесть камер размещено в тамбурах и салонах.

Качество услуг – на высокий уровень

Поступление новых вагонов от Тверского вагоностроительного завода стало возможно благодаря реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД» по обновлению подвижного состава, которая осуществляется на Вятке при поддержке правительства Кировской области.

– Совместно с Российскими железными дорогами мы продолжаем системную работу по обновлению всего подвижного состава, который будет задействован на пригородных маршрутах, – отметил в ходе торжественной презентации председатель правительства региона Александр Чурин.

А руководитель Горьковской железной дороги Анатолий Лесун в свою очередь подчеркнул: запуск в эксплуатацию новых составов становится на Вятке уже доброй традицией – как минимум раз в полгода.

– В октябре 2019-го мы торжественно проводили в первый рейс новый современный пригородный электропоезд, – напомнил Анатолий Фёдорович. – С момента начала своего курсирования он перевёз уже 96 тысяч пассажиров. Сегодня мы дарим региону новый современный состав из двенадцати комфортабельных вагонов для организации пригородного пассажирского движения, что позволит поднять на новый уровень качество оказываемых услуг и комфорт пассажиров.

С направлением не ошиблись

– Сейчас мы прошли по составу. В вагоне, который мы посмотрели, практически 100-процентная заполняемость, – отметил Анатолий Лесун после осмотра поезда. – Считаю, что решение, принятое Горьковской железной дорогой и правительством области, направить новые вагоны именно до Лузы, Пинюга и Подосиновца – абсолютно верное.

Если продолжать разговор о развитии перевозок, напомню: в прошлом году в депо Лянгасово мы поставили 60 новых электровозов «Ермак». Они более мощные и позволяют организовывать тяжеловесное движение. А на базе кировского депо был налажен ремонт пассажирских электровозов. Появились новые рабочие места, а значит, увеличились и налоговые поступления в бюджет.

О планах железных дорог на ближайший год Анатолий Фёдорович говорил на состоявшейся встрече с Александром Чуриным. Подробностями разговора поделился с журналистами председатель правительства.

– Сегодня мы обсудили вопрос о благоустройстве территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу, о ремонте привокзальной площади и близлежащих улиц, – рассказал Александр Анатольевич. – Этот ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет осуществляться в текущем сезоне. Кроме того, железная дорога выделяет более 100 миллионов рублей на реконструкцию вокзала Киров-1. На 2020 год запланирована подготовка проектно-сметной документации, работы предполагается выполнить в 2021 году. В результате жители и гости областного центра уже в ближайшем будущем смогут увидеть обновлённый вокзал и площадь перед ним. Это будет новый, красивый въезд в город.

Выиграть от позитивных изменений должны как жители области, так и РЖД. Ведь, как отметил в Кирове Анатолий Лесун, качество услуг и инфраструктуры напрямую влияет на количество пассажиров.