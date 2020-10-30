Из Кирова – в Подрелье: чем притягивает туристов село

Юлия Шихова, г. Киров:

– Долго мы думали, куда поехать в последний сухой выходной. Такой день терять не хотелось. Вспомнили, что ещё с прошлой осени обсуждали поездку в село Подрелье. Тогда мысль о том, что за день скатать туда и обратно, да ещё и погулять, немного пугала. Но по факту всё реально.

Мой полный километраж дня составил 118 км. Вперёд мы больше ехали грунтами, много где останавливались. В Подрелье спустились к реке и устроили пикник с костром, вкусным кофе, сосисками и кукурузой. Побывали в заброшенной церкви. Она очень большая, там можно подняться на крышу, но только аккуратно, так как есть дыры. Есть ещё мини-подвал.

До самой церкви можно добраться двумя дорогами: первая – по которой даже машины доезжают. Вторая – для любителей «поинтереснее». Там только на велосипедах или пешком. Она проходит через поле, лес и снова поле.

Обратно решено было ехать трассой. Тоже в принципе нормально, но монотонно. Возвращались мы домой по темноте и холоду. Поэтому нигде не останавливались.

Фото: Юлия Шихова