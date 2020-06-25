Инженерный класс на колёсах

Может расположиться как в школе, так и в чистом поле...

Глава региона Игорь Васильев и первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов оценили возможности прибывшего в регион первого мобильного технопарка «Кванториум», техническая начинка которого ничем не отличается от трёх стационарных, действующих в городах Кирове, Кирово-Чепецке и Омутнинске.

Главная изюминка мобильного технопарка в том, что в стационарные продвинутые инженерные классы дети ездят за знаниями и на практику со всей области, а прибывший «новичок» сам приедет к детям. Как сразу подчеркнул Игорь Васильев, это уравняет возможности качественного обучения школьников вне зависимости от их места проживания и учёбы. Это стало возможно благодаря инициированному Президентом РФ проекту «Успех каждого ребёнка», вошедшего в нацпроект « Образование».

Мобильный технопарк на базе автомобиля марки ГАЗон Next оборудован шлемами и контроллерами виртуальной реальности, квадрокоптерами, 3D-принтерами, станками, конструкторами, одним словом – «умной техникой». В передвижной «Кванториум» вошли 36 компьютеров, что позволяет на базе любой сельской школы развернуть работу трёх групп по 12 человек. И что самое интересное, мобильный класс оборудован собственным мощным зарядным устройством, позволяющим развернуть работу и в чистом поле. При необходимости ребята могут заниматься прямо «на колёсах», и этой возможностью воспользуются.

Глава региона пояснил, что на днях передвижной «Кванториум» отправится в детский лагерь «Вишкиль», а с открытием с 3 июля детского оздоровительного сезона будет активно использоваться в загородных детских лагерях. С началом учебного года отправится в 14 районов области.

Более тысячи школьников станут полноценными кванторианцами и смогут дополнительно заниматься по программам дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности, включающим шесть направлений: IT-технологии, виртуальная реальность, аэро- и геотехнологии, промышленная робототехника и промышленный дизайн, хайтек. Оборудование мобильного технопарка будет использоваться также для проведения уроков технологии. Обучение закончится разработкой и защитой собственного инженерного проекта.

С ребятами будут заниматься три преподавателя мобильного технопарка, которые заочно обучаются у федерального оператора сети детских технопарков – «Фонда новых форм развития образования». В августе при условии снятия ограничительных мер обучение пойдёт в очной форме.

— Это очень хорошее дополнение к трём стационарным «Кванториумам», которые с 1 сентября вернутся к нормальному функционированию, — подчеркнул глава региона. — Мобильный технопарк проедет в этом году по 14 районам. И это будет существенной помощью детям в выборе профессии, так как они воочию смогут познакомиться с трудом инженера, конструктора, с работой на современных станках и компьютерах. И эту систему мы будем развивать. На днях мы говорили о том, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» оснащаются детские больницы, и ребята имеют возможность при наличии медицинских показаний проходить тестирования на самых современных аппаратах. А сегодня говорим о дополнительном образовании, о выборе профессии, о том, чтобы наши дети смогли получить самое качественное образование, участвовать в олимпиадах, викторинах, мастер-классах, различных конкурсах.

Дмитрий Курдюмов напомнил о важности ранней профориентации.

— Дети должны понять, кем они хотят стать в будущем. Мобильный «Кванториум» им в этом поможет. Он – уменьшенная копия стационарных. Разница лишь в том, что туда дети приезжают со всей области, а мобильный приедет к ним. Он оснащён самым современным оборудованием, что даёт возможность определиться с будущей профессией школьникам из всех районов области,- отметил Дмитрий Александрович.

С 1 сентября мобильный технопарк отправится в Вятскополянский, Малмыжский, Кильмезский, Кумёнский, Сунский, Унинский, Богородский,Зуевский, Фалёнский, Кирово-Чепецкий, Нолинский, Немский, Уржумский и Лебяжский районы. В течение учебного года он побывает там не раз. Ещё два мобильных технопарка поступят в область в 2021-22 годах. Они охватят те районы, что не вошли в список пилотных.

Как и стационарные, мобильный «Кванториум» стал структурным подразделением Центра технического творчества.

Как сообщил глава региона, все национальные проекты реализуются в области по плану. Благодаря своевременному выполнению взятых на себя обязательств, регион может претендовать на получение дополнительных средств из федерального центра. Игорь Васильев напомнил, что при строительстве детских садов регион выполнил все работы с опережением графиков, и правительство РФ выделило дополнительные средства на строительство новых дошкольных учреждений. То же самое касается и строительства новых школ. Кировская область подала заявку в Министерство просвещения РФ, и, так как регион хорошо себя зарекомендовал, есть все шансы получить дополнительно финансирование на эти цели.

В заключение губернатор напомнил, что с 25 июня по 1 июля пройдёт голосование по поправкам в Конституцию, в которых как раз и будут отражены такие важные темы, как семейные ценности, воспитание детей и возможность получать качественное образование. Игорь Владимирович призвал жителей области ответственно отнестись к голосованию.

В цифрах

Создание мобильного технопарка «Кванториум» с учётом закупки оборудования и транспортного средства обошлось в 17 млн рублей. Из них средства федерального бюджета – 16,8 млн, областного – 0,2млн.

Президент РФ отметил вклад вятских врачей в борьбу с COVID-2019

МОСКВА-КИРОВ. Президент России Владимир Путин отметил вклад медицинских работников Кировской области в борьбу с коронавирусной инфекцией. За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, глава государства распорядился наградить почетными грамотами Президента Российской Федерации 26 медицинских работников региона.

В их числе – заведующие отделениями Кировской инфекционной клинической больницы Светлана Барамзина, Ираида Братухина и Наталия Торопова, врачи Светлана Аббасова, Юлия Завражных, Татьяна Земцова, Константин Коробицын и Наталия Токарева, старшие медицинские сёстры Татьяна Еремейчик, Татьяна Титова, Елена Трухина и Екатерина Федотовская, а также медицинские сёстры Елена Бакина, Марина Жуйкова, Марина Котелевская, Ольга Обадина и Любовь Ульянова.

Почётными грамотами отмечены врачи Станции скорой медицинской помощи города Кирова Михаил Поздеев, Валерий Савинов, Александр Сатонин и фельдшеры Татьяна Перминова, Надежда Суханова, Татьяна Трапезникова, Елена Шалагинова и Евгения Ягафарова. Высокой наградой также отмечен заведующий отделением для оказания медицинской помощи пациентам, контактным с гражданами с COVID-19, городской больницы № 5 Алексей Жвакин.

Благодарность Президента России объявлена заведующим отделениями для больных COVID-19 Кировской областной клинической больницы Максиму Карепанову, Алексею Тюфякову, старшей медицинской сестре Оксане Ефремовой, медицинской сестре Татьяне Мотовиловой.

Также глава государства распорядился объявить благодарность врачу инфекционного госпиталя Галине Мартовецкой, младшей медицинской сестре Елене Шушаковой, санитаркам инфекционных госпиталей Светлане Бессолицыной и Татьяне Агалаковой. Кроме того, благодарностями отмечены 30 сотрудников Станции скорой медицинской помощи. Всего почётными грамотами и благодарностями награждены 64 сотрудника медицинских учреждений Кировской области, работающих с пациентами с COVID-19.