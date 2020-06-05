Иномарка — лучшему врачу-инфекционисту

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 29 мая по 4 июня

В областном центре подвели итоги конкурса на лучшего врача-инфекциониста региона. Им признан Алексей Протасов, работающий в инфекционной клинической больнице г. Кирова.

Количество отработанных часов — 999

Медику вручены ключи от автомобиля Skoda Rapid. В мероприятии принял участие губернатор Игорь Васильев.

— Алексей Викторович личным примером показал, насколько эффективно выстроена система диагностики и лечения коронавируса в регионе, — отметил в ходе мероприятия Игорь Владимирович. — Предпринимаемые в нашей стране, и в Кировской области в частности, меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции действенны, они служат глобальной цели сохранения здоровья и жизни наших граждан. В первую очередь, это результат слаженной работы медицинского сообщества региона. Работники учреждений здравоохранения всех уровней проявляют высокий профессионализм и готовность к оперативному решению возложенных на них задач.

Как отметили в пресс-центре правительства, победитель конкурса и обладатель автомобиля от ТСК «Мотор» Алексей Протасов — первый из врачей Кировской области, начавший оказывать медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Именно на смену Алексея Викторовича выпало поступление в инфекционный госпиталь первой в регионе пациентки с COVID-19.

Как признался сам Протасов, для него победа в конкурсе стала неожиданной. При этом, по словам медика, никто из врачей не считает себя героем, люди просто выполняют свою работу. Кстати, количество отработанных Алексеем Протасовым часов с коронавирусными пациентами составляет 999. Это самый высокий показатель среди всех медработников региона.

Препарат для лечения инфекции: сделано на Вятке

В противодействии новому вирусу активно участвуют и предприятия региона. На этой неделе стало известно: биомедицинский комплекс компании «Нанолек» в Кировской области наладил выпуск одного из препаратов для лечения коронавирусной инфекции — гидроксихлорохина, который включён в протоколы лечения во временных рекомендациях Минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Первая партия препарата уже отгружена в лечебные учреждения Москвы и другие регионы РФ.

— Собственное высокотехнологичное производство полного цикла, расположенное в Кировской области, позволило нам развернуть выпуск препарата в кратчайшие сроки, — прокомментировал новость генеральный директор предприятия Михаил Некрасов. — У нас огромный опыт по выпуску твёрдых лекарственных форм. Мы надеемся, что выпуск препарата на нашем производстве позволит снизить дефицит и покрыть потребность в препарате, ведь в нём сохраняется потребность и для пациентов, болеющих малярией и ревматоидным артритом, которые находятся на терапии этим препаратом много лет.

Компания начала разработку препарата ещё в 2013 году в рамках государственного контракта на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Серия препарата была произведена и проконтролирована в сроки, определённые в графике проекта. По словам губернатора Игоря Васильева, выпуск препарата станет очередным шагом для области в борьбе с коронавирусом.

Как уже сообщала «КП», к концу июня регион также получит и результаты научного эксперимента по эффективности вакцины против полиомиелита для формирования иммунитета против коронавируса. Если наблюдательная программа пройдёт успешно, применение вакцины будет распространено на всю страну.

— Участвовать в наблюдательной программе будут добровольцы — 1500 человек, и я в том числе, — отметил Игорь Владимирович. — Это не вакцина от коронавируса. Это возможность выявления неспецифического иммунитета, который будет эффективен в борьбе с коронавирусом. Это возможность защиты групп риска — врачей, работников транспорта, муниципальных служащих, полицейских, которые контактируют с большим количеством людей. И если у них возникнет неспецифический иммунитет, значит, они либо не заболеют, либо перенесут болезнь в лёгкой форме.

Нужны доноры плазмы

Ещё одна важная новость, связанная с противодействием COVID-19: пять выздоровевших от коронавируса кировчан стали донорами плазмы для заразившихся новой инфекцией. В нашем регионе внедрение лечения больных коронавирусом плазмой выздоровевших людей началось в мае и уже зарекомендовало себя с положительной стороны.

В плазме выздоровевших содержатся антитела к вирусу COVID-19, которые при введении больному помогают его иммунитету сопротивляться и оказывают мощный лечебный эффект на пациентов в тяжёлом состоянии. Как рассказал главный врач Кировского центра крови Андрей Тарасов, получить эти антитела искусственным путём невозможно. Только переболевший и выздоровевший человек может стать донором антиковидной плазмы и помочь больным пациентам.

— Мы ведём большую работу по привлечению доноров-реконвалесцентов. Многие выписавшиеся из инфекционных госпиталей отозвались, но не прошли предварительного медицинского обследования, — сообщил Андрей Тарасов. — К добровольцам предъявляются очень жёсткие критерии. Пять жителей Кирова, ставшие донорами, — это двое мужчин и три женщины в возрасте от 26 до 46 лет. Одна из выздоровевших от коронавируса пациенток прошла две донации антиковидной плазмы с установленным 14-дневным промежутком между процедурами.

Процедура заготовки плазмы от донора, переболевшего COVID-19, проводится аппаратным методом. При этом донор должен быть абсолютно здоров. В числе требований: возраст от 18 до 55 лет, вес тела более 50 кг, у добровольца не должно быть противопоказаний к сдаче плазмы по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, щитовидной железы, инфекционных заболеваний и т.д. Кроме того, требуется официальное медицинское заключение утверждённой формы о перенесённой инфекции COVID-19 лёгкой степени тяжести.

— На сегодняшний день число выздоровевших от коронавируса пациентов продолжает расти. Очень важно, чтобы перенёсшие COVID-19 в лёгкой форме подключились к сдаче плазмы, — отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. — Мы надеемся, что жители нашего региона, которые выздоровели и получили иммунитет, откликнутся и помогут медицинскому сообществу в борьбе с коронавирусом.

Подробную информацию потенциальные доноры могут получить по телефону Кировского центра крови: 8 (8332) 25-45-00 по будням с 8.00 до 14.00.

Назначены новые главные врачи

И ещё о новостях в сфере здравоохранения: в трёх ведущих медицинских учреждениях региона назначены новые главные врачи. Кадровые изменения на неделе произошли в Центре онкологии и медицинской радиологии, Кировской областной клинической больнице и больнице скорой медицинской помощи. Новых руководителей представили Дмитрий Курдюмов и министр здравоохранения региона Андрей Черняев.

Главным врачом Центра онкологии и медицинской радиологии назначен Сергей Бакин. Он имеет большой клинический и управленческий опыт. Прошёл путь от санитара до заместителя главного врача Кировской областной клинической больницы и последний год являлся исполняющим обязанности главного врача этого медицинского учреждения.

На должность главного врача Кировской областной клинической больницы утверждён Вадим Ральников, возглавлявший данное учреждение здравоохранения с сентября 2016-го по май 2019 года. Летом прошлого года он был назначен на должность руководителя Северной городской клинической больницы скорой медицинской помощи. На данном посту он провёл реорганизацию учреждения.

Руководителем больницы скорой медицинской помощи назначена заместитель главного врача Ольга Фролова. В период с февраля 2018-го по май 2019 года она возглавляла Кирово-Чепецкую центральную районную больницу.

По словам министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева, перед новыми руководителями поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи населению, а также реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение». Так, в текущем году по проекту борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями больница скорой медицинской помощи будет оснащена компьютерным томографом.

Мобильная стоматология снова в пути

В Кировской области возобновлена работа мобильной стоматологии. Ранее она была приостановлена в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

— В условиях реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции очень важно продолжать оказание медицинской помощи по всем профилям жителям региона. Стоматологическая помощь особенно востребована в отдалённых районах Кировской области. Развитие первичной медико-санитарной помощи является одним из важнейших направлений реализации национального проекта «Здравоохранение». Эта работа будет продолжена и дальше, — рассказал первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

В мае специалисты Кировского клинического стоматологического центра посетили четыре населённых пункта Шабалинского района. После этого мобильная стоматология совершила переезд в Кумёнский район.

Сегодня имеется возможность продолжать выездную работу и оказывать стоматологическую помощь не только в неотложной, но и плановой форме. Безусловно, со строгим соблюдением всех санитарных правил и норм.