Интеллектуальную систему внедрят до конца 2020 года

В Кировской области продолжается работа по развитию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Оператором АПК «Безопасный город» в Кировской области является подведомственный региональному министерству информационных технологий и связи Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления.

Как прокомментировал вице-губернатор, председатель комиссии по вопросам цифрового развития Кировской области Андрей Плитко, аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» объединяет 8 сегментов, в числе которых ситуационное видеонаблюдение, система автоматической фотовидеофиксации, мониторинг транспорта, система службы «112», комплексная система экстренного оповещения населения.

— В 2018 году к аппаратно-программному комплексу были подключены системы видеонаблюдения железнодорожного вокзала и автовокзала города Кирова. С конца прошлого года в «Безопасный город» интегрированы системы видео-наблюдения аэропорта Победилово, одного из ключевых объектов транспортной инфраструктуры региона. Организована подача видеопотока с камер, находящихся в аэропорту, на техническую площадку УМВД России по Кировской области, — рассказал Андрей Плитко. — В настоящее время прорабатывается возможность подключения других хозяйствующих субъектов региона к комплексу систем видеонаблюдения.

Как отмечает пресс-центр правительства области, ситуационное видеонаблюдение объектов транспортной инфраструктуры — часть правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город». Контроль безопасности сегмента осуществляется благодаря работе более чем 140 камер видеонаблюдения на 35 площадках Кирова и 5 площадках в Омутнинске. Ещё в 16 муниципальных образованиях области реализованы локальные решения, сигнал с которых передаётся в подразделения МВД России соответствующих муниципалитетов.