Информагентство ТАСС в рамках спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину» сняли видеоинтервью с президентом

Создатели проекта поговорили с президентом на самые важные и острые темы.

Впервые онлайн — смотрите с 20 февраля на всех площадках ТАСС.

Каково это быть президентом? Какие решения приходится принимать, а, главное, почему они именно такие? Владимир Путин находится у власти уже 20 лет и принимает эти решения каждый день. Есть ли у него двойник? Кто знал об отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? Как не получить срок за репост? С кем собираемся воевать? И навсегда ли он с нами?

На эти и другие вопросы президент ответит в видеоинтервью ТАСС.