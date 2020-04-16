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История военного трофея

Редакция продолжает публикацию материалов, посвящённых 75-летию Победы, которые подготовили юные жители Кировской области.

Кировская Правда Новости, Общество, Слайдер

Я родился накануне Дня Победы, и назвали меня в честь этого праздника Георгием. Для моей семьи это очень значимый праздник, потому что он связан с памятью моего прадеда — известного фронтового фотографа Даниила Фёдоровича Онохина, прошедшего боевой путь от Кирова до Берлина.

На войне мой прадедушка был фотографом. Он делал снимки для фотогазеты, для документов и для отправки домой родным и близким. В каждом взводе и в каждой роте у него были друзья и товарищи. Осенью 1941 года он подружился с разведчиком Петровым, который в знак их фронтовой дружбы подарил ему трофейный ножичек, добытый им по случаю в разведке.

Маленький трофейный нож тонкой работы с ручкой в виде конской головы и с кожаными красивыми ножнами. Для деда он стал памятью о фронтовом товарище, погибшем позже под Ленинградом. В День Победы мы достаём из железного шкафа этот ножичек и возвращаемся к его истории:

Однажды в дивизию приехал фотокорреспондент газеты «Правда» Александр Устинов, чтобы сфотографировать лучших защитников Ленинграда. И моего прадедушку направили вместе с Устиновым в гости к разведчикам. На окраине небольшой деревеньки они встретили командира полковой разведки Петрова. До войны Петров был ленинградским музыкантом и играл на скрипке, а с приходом фашистов стал храбрым воином и ходил в разведку со снайперской винтовкой.

Они сидели у замаскированного костра на берегу Волхова. В реке было полно рыбы, оглушённой взрывами. В котелке бурлила наваристая уха. Устинов расспрашивал Петрова о том, не страшно ли ему ходить в разведку. Вдруг рядом зашуршала трава. Петров резко поднял карабин и затем опустил его. «Это наш Сашок, маленький разведчик», — сказал Петров.

К ним подошёл мальчишка, такого возраста, как я сейчас, в овчинной телогрейке, на поясе — трофейный штык, а за поясом — граната. Родителей этого мальчика убили фашисты, и он прибился к советским разведчикам. Сашок был воспитанником разведчика Петрова.

— А где же корова? — спросил Петров Сашу.

— Немцы не поверили, что я пасу корову и отобрали её, а мне пригрозили автоматом, — ответил Саша.

Оказалось, что Сашок много раз переходил линию фронта и «пас» корову в расположении немцев, а назад приносил сведения о противнике.

— Ладно, я ещё найду корову, — пообещал мальчик.

Пока фотокорреспондент «Правды» Устинов записывал в блокнот рассказ разведчика Петрова, мой прадедушка сфотографировал их у стены дома. Этот снимок вошёл в его книгу «От Вятки до Эльбы».

Какова судьба героев этого снимка? Корреспондент Устинов ещё не раз приезжал в их дивизию, чтобы спастись от голода и блокады, и его выхаживали от истощения наши военные медики. После войны он выпустил книгу своих воспоминаний, где рассказал о встрече с разведчиком Петровым и его воспитанником Сашей. В этой книге описана их дальнейшая судьба.

Разведчик Дмитрий Павлович Петров пал смертью храбрых под Ленинградом, действуя в тылу фашистов, в январе 1942 года. Героический мальчик Саша Попов погиб при выполнении боевого задания под Новыми Киришами летом 1942 года. Ему было столько же лет, сколько мне сейчас.

История военного трофея

На память о них остался этот трофейный ножик. И когда я смотрю на эту реликвию, то понимаю, что победа над фашистской Германией была одержана такими людьми, как разведчик Дмитрий Петров и мальчик Саша. Мы живём на Земле благодаря им.

Георгий ЧЕТВЕРИКОВ,
ученик гимназии имени А. Грина, правнук Д.Ф. Онохина

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Кировская Правда
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