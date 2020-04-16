История военного трофея

Я родился накануне Дня Победы, и назвали меня в честь этого праздника Георгием. Для моей семьи это очень значимый праздник, потому что он связан с памятью моего прадеда — известного фронтового фотографа Даниила Фёдоровича Онохина, прошедшего боевой путь от Кирова до Берлина.

На войне мой прадедушка был фотографом. Он делал снимки для фотогазеты, для документов и для отправки домой родным и близким. В каждом взводе и в каждой роте у него были друзья и товарищи. Осенью 1941 года он подружился с разведчиком Петровым, который в знак их фронтовой дружбы подарил ему трофейный ножичек, добытый им по случаю в разведке.

Маленький трофейный нож тонкой работы с ручкой в виде конской головы и с кожаными красивыми ножнами. Для деда он стал памятью о фронтовом товарище, погибшем позже под Ленинградом. В День Победы мы достаём из железного шкафа этот ножичек и возвращаемся к его истории:

Однажды в дивизию приехал фотокорреспондент газеты «Правда» Александр Устинов, чтобы сфотографировать лучших защитников Ленинграда. И моего прадедушку направили вместе с Устиновым в гости к разведчикам. На окраине небольшой деревеньки они встретили командира полковой разведки Петрова. До войны Петров был ленинградским музыкантом и играл на скрипке, а с приходом фашистов стал храбрым воином и ходил в разведку со снайперской винтовкой.

Они сидели у замаскированного костра на берегу Волхова. В реке было полно рыбы, оглушённой взрывами. В котелке бурлила наваристая уха. Устинов расспрашивал Петрова о том, не страшно ли ему ходить в разведку. Вдруг рядом зашуршала трава. Петров резко поднял карабин и затем опустил его. «Это наш Сашок, маленький разведчик», — сказал Петров.

К ним подошёл мальчишка, такого возраста, как я сейчас, в овчинной телогрейке, на поясе — трофейный штык, а за поясом — граната. Родителей этого мальчика убили фашисты, и он прибился к советским разведчикам. Сашок был воспитанником разведчика Петрова.

— А где же корова? — спросил Петров Сашу.

— Немцы не поверили, что я пасу корову и отобрали её, а мне пригрозили автоматом, — ответил Саша.

Оказалось, что Сашок много раз переходил линию фронта и «пас» корову в расположении немцев, а назад приносил сведения о противнике.

— Ладно, я ещё найду корову, — пообещал мальчик.

Пока фотокорреспондент «Правды» Устинов записывал в блокнот рассказ разведчика Петрова, мой прадедушка сфотографировал их у стены дома. Этот снимок вошёл в его книгу «От Вятки до Эльбы».

Какова судьба героев этого снимка? Корреспондент Устинов ещё не раз приезжал в их дивизию, чтобы спастись от голода и блокады, и его выхаживали от истощения наши военные медики. После войны он выпустил книгу своих воспоминаний, где рассказал о встрече с разведчиком Петровым и его воспитанником Сашей. В этой книге описана их дальнейшая судьба.

Разведчик Дмитрий Павлович Петров пал смертью храбрых под Ленинградом, действуя в тылу фашистов, в январе 1942 года. Героический мальчик Саша Попов погиб при выполнении боевого задания под Новыми Киришами летом 1942 года. Ему было столько же лет, сколько мне сейчас.

На память о них остался этот трофейный ножик. И когда я смотрю на эту реликвию, то понимаю, что победа над фашистской Германией была одержана такими людьми, как разведчик Дмитрий Петров и мальчик Саша. Мы живём на Земле благодаря им.

Георгий ЧЕТВЕРИКОВ,

ученик гимназии имени А. Грина, правнук Д.Ф. Онохина