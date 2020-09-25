История врача-хирурга, перенесшего коронавирус c 70-процентным поражением лёгких

Сергей Ершков работает в хирургии уже 11 лет, из них последние 4 года является заведующим хирургическим отделением кировской клинической больницы № 7 им. В.И. Юрловой. О коронавирусе и его последствиях врач в силу своей профессии знает не понаслышке. А в конце лета его и самого настиг этот новый вирус, причём переболел 35-летний кировчанин в тяжёлой форме – две недели находился в реанимации, а поражение легких составило 70%.

Как всё началось

– Всё началось с лёгкого недомогания и потери обоняния. Сдал мазки и узнал, что тест на коронавирус – положительный. Сразу же ушёл на больничный, переехал от семьи в пустующую квартиру моих родителей и стал лечиться на самоизоляции под наблюдением участкового врача, – рассказывает Сергей Ершков. – Практически сразу стала подниматься температура, появились озноб, потливость. Сделал компьютерную томографию, пневмонию не выявили, поэтому и лечился дома.

Спустя три дня Сергей почувствовал, что ему становится хуже и решил вызвать «скорую помощь». Повторное КТ-обследование показало двухстороннюю нижнедолевую пневмонию с поражением легких 20%. Больного госпитализировали в инфекционную клиническую больницу города Кирова.

– Здесь мне сразу же назначили лечение. Сатурация – показатель насыщения кислородом крови – была в пределах нормы и дыхательная функция в целом не страдала, поэтому я надеялся на скорое выздоровление, но этого не произошло – мне становилось всё хуже, – делится Сергей.

«Я понимал, что от меня уже ничего не зависит»

В общей палате мужчина провёл семь дней. Постепенно у него стало учащаться сердцебиение, упала сатурация, появилась сильная одышка, пациента подключили к кислороду. Лечащий врач принял решение о переводе Сергея Ершкова в реанимацию. КТ показало, что поражение легких достигло 70%.

– Мне было очень плохо: апатия, общая слабость, сильная боль в мышцах, вдохнуть глубоко невозможно, ходить тоже не можешь – после 10 шагов уже задыхаешься, головокружение. Перед переводом в реанимацию я толком ходить уже не мог, всё время лежал, и мне действительно стало очень страшно, – вспоминает те тяжелые дни Сергей. – До конца не верилось, что такое может случиться со мной – я в своё время много занимался спортом, всегда чувствовал себя хорошо, не болел с 2008 года ничем, мог работать сутки-двое и не спать – был здоров как бык. А здесь за небольшой промежуток времени мне стало так плохо, как будто дело к концу идёт, и я понимал, что от меня уже ничего не зависит.

Улучшение

В реанимации мужчине усилили антибактериальную терапию, назначили современный противовирусный препарат «Авифавир», провели высокотехнологичную медицинскую процедуру ультрагемофильтрации. Это новый метод, который был внедрён в практику в мае и активно используется в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией в тяжёлом состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью. Иными словами, это «очищение» крови от токсинов и непосредственно самого вируса.

– После одного сеанса мне стало намного лучше. Докторам огромное спасибо, мне очень понравилась слаженность их работы, командный дух. Обычные люди, которые далеки от медицины, могут некоторых нюансов и не знать, я на все это обращаю внимание чисто с профессиональной точки зрения. Все врачи работают и выкладываются на сто процентов, медсёстры, санитарки на отлично справляются со своей работой, – отмечает мужчина. – Мне кажется, врачи уже, как роботы, они постоянно на работе, очень сильно устают, но вида не подают. Лечат здесь на высоком уровне. Вся терапия была назначена в соответствии со всеми рекомендациями.

На пятые сутки в реанимации Сергею Ершкову стало легче, он смог самостоятельно подняться с кровати. Молодой человек признается, что все эти дни он находился «на кислороде», однако удалось избежать перевода на искусственную вентиляцию лёгких. После реанимации Сергея перевели в пульмонологическое отделение городской больницы № 9 на долечивание, где он лежал ещё почти 2 недели.

– После выписки я около семи дней был дома – лечился по схеме, физическую нагрузку переносил с трудом. В общей сложности процесс лечения от коронавируса затянулся больше чем на месяц. Я пережил этот горький опыт на себе, и для меня болезнь оказалась очень серьёзной, несмотря на возраст – 35 лет и то, что у меня нет хронических заболеваний. Я не верил, что в таком возрасте COVID-19 можно так тяжело переносить.

Сейчас Сергей Ершков восстанавливается после болезни и чувствует себя хорошо, начал заниматься пробежками на свежем воздухе, вышел на работу. Всем жителям области он советует не забывать о мерах профилактики.

Почему важны меры профилактики

– От COVID-19 не застрахован никто, болезнь можно подцепить в магазине, общественном транспорте, где угодно. Нужно чаще мыть руки, пользоваться санитайзерами, носить маски, меньше находиться в общественных местах, – отметил Сергей. – Врачам-коллегам я безгранично благодарен. Сам работал в экстренной хирургии и знаю, как это тяжело, особенно, когда идёт поток пациентов и всем надо помочь. Наши врачи работают очень много и очень хорошо. У них там настоящий фронт, как на войне. Наши врачи – герои!

Как сообщает пресс-центр правительства региона со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Дмитрия Курдюмова, Кировская область стала одной из первых, куда был направлен новый лекарственный препарат с прямым противовирусным действием для лечения коронавирусной инфекции – «Авифавир». Кроме того, на днях в регион поступит первая партия вакцины против новой коронавирусной инфекции.