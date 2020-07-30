История одной фотографии: герои в редакции «КП»

В 1965 году впервые после 1945-го наша страна масштабно отметила День Победы. В год 20-летия Победы всем ветеранам были вручены памятные медали, проведён парад в Москве на Красной площади. И, конечно же, состоялись многочисленные встречи участников войны, выступления на радио и входившем тогда в массовый обиход телевидении. Отмечал светлую дату и наш город.

24 апреля 1965 года в редакции газеты «Кировская правда» состоялась встреча Героев Советского Союза. Гости вспоминали тяжёлые дни войны, отвечали на вопросы журналистов. В конце встречи фотожурналист газеты Николай Малышев сделал фотоснимок, который ныне хранится в фондах Кировского областного краеведческого музея.

Сотрудники музея воинской славы (отдела краеведческого музея) собрали информацию о каждом из Героев легендарного снимка (слева направо).

1-й ряд (сидят):

Василий Ильич Кряжев (1918 – 2000), майор, командир стрелкового батальона. Звания Героя Советского Союза удостоен за бои на территории Польши в январе 1945 года.

Александр Петрович Квашнин (1899 – 1981), гвардии генерал-майор, командир стрелковой дивизии. Звание Героя получил за отличные боевые действия руководимой им дивизии в боях на территории Восточной Пруссии в 1945 году.

Виктор Михайлович Самоделкин (1921 – 1999), гвардии капитан, лётчик штурмовой авиации, в годы Великой Отечественной войны совершил 211 боевых вылетов на штурмовике Ил-2, уничтожил большое количество боевой техники и живой силы врага. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 года.

Иван Павлович Титлин (1909 – 1992), гвардии старший лейтенант, командир стрелкового батальона. Звания Героя Советского Союза удостоен за мужество и героизм при форсировании Днепра.

Степан Иванович Удов (1924 – 1989), гвардии сержант, командир отделения разведки. Звание Героя присвоено 10 апреля 1945 года за боевые подвиги при освобождении Польши.

Фёдор Михайлович Кустов (1904 – 1972), подполковник, командир стрелкового полка. Звание Героя присвоено 3 августа 1944 года за умелое руководство полком, личное мужество и героизм в боях при освобождении Белоруссии летом 1944 года.

2-й ряд:

Василий Иванович Алцыбеев (1916 – 1995), старшина, командир телефонного взвода роты связи. Звание Героя Советского Союза удостоен 17 октября 1943 года за мужество и отвагу проявленные при форсировании Днепра.

Николай Иванович Ященко (1919 – 2001), гвардии майор, командир стрелкового полка. Звания Героя Советского Союза удостоен 24 марта 1945 года за мужество и героизм при форсировании Дуная. На момент встречи Николай Иванович Ященко являлся военным комиссаром Кировской области.

Петр Николаевич Широнин (1909 – 1968), гвардии лейтенант, командир стрелкового взвода. Звание Героя Советского Союза присвоено 18 мая 1943 года за мужество и героизм, проявленные при отражении немецких атак и удержание в тяжелейших боях разъезда Тарановка в Харьковской области. Всем бойцам взвода П. Широнина присвоено звание «Герой Советского Союза». Этот подвиг вошёл в историю Великой Отечественной войны как «подвиг широнинцев». Их именем названа одна из улиц г. Кирова.

Иван Иванович Крутиков (1914 – 1995), гвардии старший лейтенант, командир огневого взвода противотанкового артиллерийского полка. Звания Героя Советского Союза удостоен 31 мая 1945 года за мужество и героизм, проявленные при удержании позиций на западном берегу реки Одер и уничтожении большого количества боевой техники и живой силы противника. Именем Ивана Ивановича Крутикова названа улица в г. Кирове.

Александр Егорович Медведев (1911 – 1986), гвардии сержант, командир орудия стрелкового полка. Звания Героя Советского Союза удостоен за мужество и героизм при форсировании реки Припять и удержание плацдарма на её западном берегу.

Павел Григорьевич Тимшин (1925 – 2007), младший сержант, командир пулемётного расчёта. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года за мужество и отвагу в боях при освобождении Литвы.

Уникальное фото сегодня выставлено в экспозиции Музея воинской славы (г. Киров, ул. Красноармейская, 1а).