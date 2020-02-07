История Театрального сквера, или Как кировчане фонтан отстояли

Пожалуй, жители областного центра уже привыкли отдыхать на скамейках в сквере на Театральной площади, любуясь фонтаном. И, наверное, мало кто задумывается о том, когда же возник этот зелёный уголок в центре города, а также о том, кому пришла в голову мысль соорудить здесь играющий всеми цветами радуги водный фонтан.

Между тем полтора века назад, ещё в 1863 году, вятский губернатор Владимир Николаевич Струков обратился к гласным Вятской городской думы с предложением об устройстве на торговой площади сквера. Подробно ознакомившись с утверждённым планом Вятки и с истинным положением дел на местах, он решил растормошить городскую думу и 14 июня выступил с посланием. «По Высочайше конфирмованному плану города Вятки, – писал руководитель губернии, – на Московской улице значится площадь, без определения для оной особого назначения, как, например, для торгов, ярмарок и т. п. Площадь эта до настоящего времени находится в запустении и, как не вымощенная, наполняется от дождя грязью, особенно в осеннее и весеннее время, затрудняя сообщение и обезображивая одну из лучших улиц города…» И предложил думцам подробно обсудить вопрос об устройстве на этой площади сквера.

Через три месяца дума согласилась с мнением губернатора. Потом ещё год ушёл на то, чтобы получить Высочайшее разрешение государя-императора: 25 сентября 1864 года устройство сквера в центре площади правящим монархом было разрешено.

Устроенный сквер располагался на северной стороне Московской улицы, имел вид сегмента с хордой длиной 65 сажен и высотой 25 сажен; выпуклость сегмента была обращена к северу.

Не препятствуя проезду по Московской улице, он полностью перекрывал улицу Владимирскую. От дорожного полотна сквер был отделён кюветом и по периметру окружён деревянной решёткой.

Впрочем, весьма скоро управе надоело «содержать сквер в должном виде», и городская дума запросто решила его уничтожить, а всю землю под сквером «обратить для народных гуляний». И произошло это 30 марта (11 апреля) 1873 года.

Минуло ещё одно десятилетие.

Снова сквер появился на Московской улице только после постройки деревянного здания театра. В 1882 году городская дума передала в распоряжение Общества владельцев концертного зала участок земли против здания – по Владимирской улице 21 сажень, по Московской – 53 сажени. С тем, однако, условием, чтобы на этом месте разведённый уже сад всегда и бесплатно был открыт для публики.

И на сей раз сквер был обнесён оградой. Причем отливку чугунных столбиков производили на Холуницких заводах Поклевского, а сама решётка отливалась на заводе Пастухова в Омутнинске. В 1906-м городская управа приняла от Общества концертного зала сквер перед театром в свое ведение. Годом позже решением Вятской городской думы сквер был назван именем писателя Николая Гоголя. И даже обсуждалось предложение установить здесь бюст знаменитого литератора, но отсутствие необходимых денежных средств помешало осуществить задуманное. Впрочем, и название «Сквер Гоголя» в народе не прижилось. Его все привычно называли Театральным.

Значительные изменения с этим зелёным уголком города произошли после Октябрьской революции. Так, решением Вятского горисполкома в сентябре 1918 года сквер, сплошь состоявший из одних берёз, получает новое наименование – имени Маркса.

В праздник 7 ноября 1933 года перед зданием деревянного театра в сквере был торжественно открыт памятник Владимиру Ленину.

По принятому в 1936 году градостроительному проекту площадь планировали увеличить и возвести по сторонам каменные здания театра и Дома Советов. При этом имеющийся сквер предполагалось расширить на юг и на запад.

Театр был построен, но начавшаяся Великая Отечественная война прервала все работы по достройке Дома Советов и устройству площади.

С окончанием постройки здания драматического театра памятник В.И. Ленину был снесён (новый будет установлен в начале 1970-х), а сквер фактически вырублен.

Расширение площади и восстановление увеличенного по территории сквера началось только в 1949 году. Тогда вокруг будущего сквера была возведена ограда, которая сохранилась до наших дней. Посадки деревьев проводились под руководством академика Н. В. Рудницкого.

В 1951 году в сквере впервые был устроен фонтан. Уже в те годы это было место отдыха горожан.

В шестидесятые на месте фонтана пытались возвести памятник Сергею Кирову, а позже – Владимиру Ленину. Но кировчане воспротивились и отстояли существование водного фонтана.

29 апреля 1976 году в театральном скверике заработал светомузыкальный фонтан, построенный по проекту управляющего «Оргтехстроем» В. Гущина. При переключении реле фонтан менял свою форму (всего было задано 25 форм). Струи воды подсвечивались цветными лампами. Сила фонтанирования и подсветка менялись при музыкальном сопровождении.

Поистине толпы горожан приходили вечерами смотреть на это водное чудо.

В то же самое время в скверике произвели замену деревьев и кустарников. В годы перестройки часть ограждения была разобрана и построена областная Доска почёта.

В мае 2005 г. был открыт новый фонтан, автором проекта которого стал архитектор

Е. Арбузов, а непосредственно рабочий проект выполнен проектной мастерской ООО «Архкод».

Сегодня в чугунную чашу бьют 78 струй, в центре чаши – пенная струя высотой 5,7 м. Диаметр фонтана – 13 м. Чаша фонтана изготовлена из гранитных столбов. В системе освещения использованы 176 прожекторов.

Театральный сквер по-прежнему является одним из любимых мест отдыха кировчан. Здесь назначают свидания, молодые мамы и бабушки гуляют с детьми, здесь всегда много студентов…

Анатолий Хохлов