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Итоги уборочной компании в Кировской области: собрано 740 тысяч тонн зерна

Это на 12 тысяч тонн больше прошлогоднего результата.

Марина Стяжкина Новости, Слайдер, Экономика

В правительстве региона подвели итоги уборочной кампании — 2020. Как отметил заместитель председателя областного правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков, сегодня техническое и технологическое переоснащение отрасли позволяет за счёт повышения производительности труда добиваться высоких показателей даже при плохой погоде и нехватке людей на селе.

Итоги уборочной компании в Кировской области: собрано 740 тысяч тонн зерна

«От удобрений ждали большей отдачи»

– Как известно, весенний день год кормит. Если задержаться хотя бы на день с посевной, можно на неделю увязнуть с уборкой, – сказал Алексей Алексеевич. – А у нас к тому же и лето короткое. Растениям просто не хватит времени, чтобы вызреть окончательно.

Нынешний год, в отличие от предыдущего, оказался более благоприятным для селян. И вовремя посеяли, и лучшими семенами, и в сроки приступили к заготовке кормов. Правда, подкачало плодородие почвы, требующее, по словам Алексея Котлячкова, куда более серьёзных капиталовложений. И это при том, что удобрений в почву внесли в 1,4 раза больше, чем в предыдущий год. Естественно, ждали и большей отдачи. Но опять-таки вмешалась погода – жарко-холодная засуха. Жаркие дни и холодные ночи сдержали развитие растений.

Земледельцы собрали 740 тысяч тонн зерна, что на 12 тысяч тонн больше прошлогоднего. И в амбарах его будет больше, поскольку зерно в этом году более сухое – процент усушки ожидается небольшим. Причём нынче зерна в амбарах больше, чем в предыдущие пять лет. Но министр сельского хозяйства не стал называть нынешний урожай рекордным. Были, по его словам, годы и «рекорднее».

– Урожайность получилась 2,7 центнера с га. Хорошая, довольны. Вот только удобрения не так сработали, как ожидалось. Расчёт был на более высокий урожай, – поделился Алексей Алексеевич.

Наибольшая урожайность получена в Кумёнском районе – 33,3 ц/га, Малмыжском – 30,6 ц/га, Вятскополянском – 29,7 ц/га, Уржумском – 29,6 ц/га. Там всегда этот показатель был высоким. По словам руководителя сельского хозяйства региона, местные аграрии шаг за шагом всё грамотнее используют свои возможности.

Среди сельхозпредприятий лидируют, как и в прошлом году, ИП глава К(Ф)Х Левашов Малмыжского района (52,9 ц/га). Это предприятие, как заметил Котлячков, – «другим наука».

Также в передовиках – ООО «Агрофирма «Савали» Малмыжского района, ЗАО «Племенной завод «Октябрьский», СПК ордена Ленина племзавод «Красный Октябрь» Кумёнского района, ООО «Согласие-2» Вятскополянского района.

– Корма заготовлены в полном объёме, и проведённые анализы говорят, что они неплохого качества, – сказал Алексей Котлячков. – А это значит, что создана хорошая основа для дальнейшего развития животноводства, которое в том году сохранило положительную динамику.

Модернизация, как требование времени

Одной из точек роста региона является молочное животноводство. По валовому надою молока в сельхозорганизациях Кировская область находится на 5-м месте по России и на 3-м в ПФО. За 9 месяцев это года производство молока увеличено на 5,8 процента, продуктивность дойного стада составила 5964 кг, или 102,6 % к уровню прошлого года. Увеличилось производство мяса, яиц. И на этом аграрии останавливаться не собираются. А для дальнейшего наращивания производства сельхозпродукции требуется постоянная техническая и технологическая модернизация, увеличение объёмов инвестиций. На этом важном направлении Алексей Котлячков остановился особо.

– В этом году завершено строительство молочного комплекса на 752 головы (ООО «Агрофирма «Путь Ленина» Котельничского района), козоводческой фермы молочного направления на 2300 голов (СПК «Красное знамя» Кумёнского района). Агрофирмой «Дороничи» введён в эксплуатацию новый свиноводческий комплекс на 2650 свиноматок в Кирово-Чепецком районе. Продолжается реализация инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации на Советской птицефабрике, по окончании которого агрофирма выйдет на производство одного миллиона яиц в день, – отметил глава отрасли.

Для выполнения задачи по увеличению производства молока, поставленной перед отраслью главой региона Игорем Васильевым, в Кировской области ведётся строительство крупных молочнотоварных ферм общей мощностью 2,1 тысячи коров. Планируется приступить к реализации проектов по строительству двух крупных молочных комплексов на 2 тысячи голов каждый в Верхошижемском и Кумёнском районах.

Что важно, при модернизации производства подразумевается возмещение затрат на строительство восьми новых животноводческих комплексов. Это предусмотрено постановлением федерального правительства. Необходимые документы в столицу отправлены.

Спрос на местный племенной молодняк

Кировская область сохранила в 2020 году лидирующие позиции в развитии племенного животноводства. Ежегодно увеличивается поголовье племенных коров, а также производство молока в племорганизациях.

– Племенной молодняк крупного рогатого скота пользуется спросом не только в хозяйствах области, но и в других регионах. За 9 месяцев реализовано около 4 тысяч голов племенного молодняка, в прежние годы столько продавали за год, – пояснил зампред.

Большое значение не только для свиноводства нашего региона и для страны в целом имеет построенный агрофирмой «Дороничи» селекционно-генетический центр. Котлячков уверен, что в скором времени этот центр будет поставлять породистых свинок и за пределы страны.

В первом полугодии 2021 года агрохолдинг «Дороничи» планирует завершить реконструкцию птицефабрик в Кирово-Чепецке и в поселке Костино, а в третьем квартале ввести в эксплуатацию завод по убою и разделке птицы.

Призы «Золотой осени»
В октябре 2020 года Минсельхоз России провёл ежегодный конкурс «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» «Золотая осень». Только в этом году он проходил в режиме онлайн. По итогам конкурса три кировские сельскохозяйственные организации награждены золотой медалью и дипломом: СПК «Красное знамя» Кумёнского района, племзавод «Мухинский» Зуевского района и агрофирма «Чудиновская» Орловского района.
В 2019 году в СПК «Красное знамя» получили самые высокие надои на корову (10 934 кг). Племзавод «Мухинский» является самым высокотехнологичным сельхозпредприятием, агрофирма «Чудиновская» входит в группу компаний Кировского молочного комбината и за последние пять лет (с 2015-го по 2019 год) увеличилась продуктивность дойного стада с 7452 кг до 9780 кг.

Поддержка семейных хозяйств

Шла речь и о малых формах хозяйствования. Хотя они дают не такие весомые объёмы сельхозпродукции, но гранты на их развитие выделяются. В июне провели конкурс по отбору крестьянских хозяйств для предоставления в этом году грантов из областного бюджета на развитие семейных ферм. Победителями признаны два крестьянских хозяйства из Подосиновского и Орловского районов, которые занимаются молочным животноводством и выращиванием картофеля. Объём финансовой поддержки составил около 40 млн рублей.

Развивается, хотя и не без трудностей такое направление, как потребительская кооперация. Как сообщил Алексей Котлячков, грантовую поддержку в 7,5 млн рублей предоставили трём сельскохозяйственным потребительским кооперативам из Уржумского, Оричевского и Яранского районов. Алексей Алексеевич заметил, что эти кооперативы будут примером для других – их опыт планируют транслировать на всю область. На полученные средства кооперативы приобретут оборудование для переработки своей продукции, что позволит увеличить её ассортимент.

С 2020 года в области работает программа «Комплексное развитие сельских территорий». На этот год для её реализации предусмотрено 54,3 млн рублей, в том числе 2,7 млн – из областного бюджета. Программой предусмотрены все возможности для развития социальной сферы сельской местности. Это и газификация, и строительство дорог, и сетей водоснабжения.

Самое интересное зампред приберёг на конец встречи, продемонстрировав небольшую презентацию практически готового к заселению крупного козоводческого комплекса молочного направления на 6800 козоматок проектной мощностью 5,4 тысячи тонн молока в год. Такой гигант козоводства осилили в ООО «Октябрьское» Свечинского района. Как только племенные козочки прибудут из Австрии, Алексей Алексеевич обещал пригласить в эти современные «козьи хоромы» журналистов, поскольку ввод такого комплекса для региона – событие значимое.

Итоги уборочной компании в Кировской области: собрано 740 тысяч тонн зерна

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Марина Стяжкина

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