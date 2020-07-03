И даже мини-операционная на колёсах

Глава региона Игорь Васильев оценил новые автомобили скорой медицинской помощи – 16 машин класса «С», которые переданы Станции скорой медицинской помощи города Кирова. Две из них в ближайшее время будут направлены в Вятские Поляны.

Помощь: вовремя и на высоком уровне

Все автомобили оснащены современным медицинским оборудованием в соответствии с действующим порядком оказания медпомощи. Они позволят оказывать медицинскую помощь пациентам уже при транспортировке в медучреждение.

– Сегодня мы видим оснащённые по последнему слову техники машины с дефибрилляторами, с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, даже с мини-операционной, где можно произвести все неотложные действия. И для врачей, и для пациентов это гарантия того, что помощь будет оказана вовремя и на очень высоком уровне, – подчеркнул Игорь Васильев. – Ситуация в государственном здравоохранении Кировской области за несколько лет в корне поменялась. Оборудование и оснащение медучреждений сейчас на порядок выше того, что было несколько лет назад, и это результат действия программы «Здравоохранение», одного из нацпроектов, которые объявил президент страны Владимир Владимирович Путин.

Модель, доказавшая эффективность

Как подчеркнул первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов, в регионе создана и успешно работает Единая служба скорой медицинской помощи и санитарной авиации. В настоящее время она вместе с поступившими реанимобилями насчитывает 296 машин и является образцом для других субъектов РФ.

– Коллеги из других регионов делятся, что при разрозненной скорой помощи сложно доставлять анализы пациентов из районов, так как существуют территориальные границы. У нас таких границ нет, у нас единая служба, которая пронизывает всю территорию Кировской области, – отметил первый зампред. – Машины меняются, обслуживаются, восстанавливаются, ремонтируются. Существует единый коллектив – 1900 человек, из которых 126 врачей и более 900 человек среднего медперсонала. В этих условиях наша модель показала свою эффективность, к нам приезжают перенимать опыт коллеги из других субъектов. Для Кировской области и для регионов с подобной плотностью такая система оптимальна.

По словам и.о. главного врача Станции скорой медицинской помощи Андрея Черных, 11 из поступивших в регион машин – марки «Форд», остальные пять – марки «ГАЗ». Каждый реанимобиль имеет просторный салон с медицинской мебелью и самым современным оборудованием.

– Аппарат ИВЛ позволяет проводить респираторную поддержку как у постели пациента непосредственно на вызове, так и во время медицинской эвакуации в медучреждение. Дефибриллятор помогает восстанавливать сердечный ритм. Монитор способен показывать все жизненно важные параметры человека. Вся аппаратура оснащена голосовым сопровождением, что акцентирует внимание медицинского персонала, – рассказал Андрей Черных. – Также в машинах имеется шприцевой насос, который позволяет точно дозировать введение медицинского препарата, электроотсос, система подачи медицинских газов для оказания помощи как детскому, так и взрослому населению. Таким образом, здесь производится весь комплекс лечебных мероприятий. В каждом реанимобиле установлен бактерицидный облучатель-рециркулятор, который очень важен в условиях новой коронавирусной инфекции и при любых других инфекциях.

Пополнение автопарка – на контроле правительства

Как подчеркнул Дмитрий Курдюмов, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» такие машины пришли в регион не в первый и, самое главное, не в последний раз. Вопрос пополнения автопарка медицинских учреждений находится на контроле в правительстве Кировской области и министерстве здравоохранения.

По словам главы региона Игоря Васильева, те высокие стандарты, которые появились в Кировской области за последнее время (а это и оснащённые операционные, и новый ангиографический комплекс, и аппараты компьютерной томографии, и скорое открытие ПЭТ-центра для онкологических больных), говорят о том, что медицине в регионе уделяется самое повышенное внимание.

– В условиях пандемии мы не сократили оказание помощи ни по одному из видов нозологий, не вывели из строя ни одной больницы, помощь оказывается всем жителям региона, – подчеркнул Игорь Васильев. – Я считаю, что это огромное достижение системы здравоохранения Кировской области.

Фото Александра ПАПЫРИНА