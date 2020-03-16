«И тут я вспомнил слова отца: «Никогда ни перед чем не сдавайся»

Александр Яковлевич родился 17 марта 1930 года в деревне Чучи Оричевского района Кировской области. Когда началась война, ему едва исполнилось 11 лет. Как и многим мальчишкам той поры, Александру пришлось забыть об учёбе и увлечениях.

Трудился (надо было помогать матери, в семье было семеро детей) на «снегоборьбе» – уборке снега с железнодорожных путей. Вставал рано, ещё затемно уходил из дому, идти надо было 3 километра. Домой возвращался только к вечеру. Весной 1942-го пошёл трудиться в колхоз, где сеял, собирал урожай в поле, работал молотобойцем в кузнице.

Память военных лет сохранила множество моментов. «Когда ещё учились в школе, в декабре 1941-го, ставили концерт… Сценка, которую поручили играть нашему классу, была на военную тему. Все хотели быть нашими доблестными солдатами. Фашистов играть все отказывались. Стали тянуть спички – выпало мне. У меня чуть слезы не брызнули из глаз. Но вспомнил слова отца о том, чтобы я никогда ни перед чем не сдавался. И тогда я вложил в эту роль всю ненависть, злость и сыграл голодного, униженного, обутого в лапти замерзающего немца. Он шёл пешком в Германию и по пути просил подаяние. Когда давали ему морковку, то он был и этому рад. Особое удовольствие мне доставляло изображать его затравленного, с трясущимися от страха руками и ногами. Мне хлопали больше всех».

В 1950 году Александр Яковлевич был призван на службу в армию. Служил санинструктором в звании сержанта в отдельном разведывательном батальоне в составе советских войск в Германии. Там запомнился такой случай. Вызывают в штаб: «В Потсдаме вооружённая группировка открыла огонь из чердаков и подвалов по советским солдатам. Будьте готовы принять раненых». Наша воинская часть прибыла в Потсдам и за 2-3 дня при помощи бронетехники подавила вооружённое выступление. К счастью, без больших жертв. Провожали нас местные жители с цветами и музыкой».

После армии с 1953 года Александр Нелюбин работал в вагонном депо, осмотрщиком – пролазчиком вагонов. Активно занимался общественной работой, был председателем исполкомапоселкового Совета в Лянгасове.

Отучился во Всесоюзном заочном юридическом институте, получил специальность юрист. Более 29 лет Александр Яковлевич отработал в органах прокуратуры Кировской области. На любом участке исключительно добросовестно исполнял возложенные на него обязанности.

«Вёл прокурорский надзор за соблюдением законов. Работал честно, – рассказывает юбиляр. – За труд награждён почётными грамотами ЦК КПСС, Совета Министров СССР. Имею звание Старшего советника юстиции (полковника). Почётный работник прокуратуры. Ветеран прокуратуры. С 1996 года на пенсии».

Поздравляем Александра Яковлевича с юбилеем! И желаем крепкого здоровья!

Подготовил Игорь ГОРСКИЙ