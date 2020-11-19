И я там был: озеро с плавучими островами

Михаил Соколов, г. Киров:

— Недалеко от Нижнеивкино, в сосновом лесу, недоступное для транспорта, а только пешком, окружённое сфагновым болотом, находится красивейшее Орловское озеро. Не зря оно объявлено памятником природы областного значения.

Чтобы попасть на озеро, надо доехать до санатория «Сосновый бор», перейти по подвесному мостику реку Ивкину, мимо журчащего родника пройти в сосновый лес, где через пару километров пути под ногами вместо песка окажется сочащийся чёрной водой при каждом шаге мох сфагнум.

И, если вы не испугаетесь промочить ноги, через 200 метров тропки по этому поросшему невысокими сосенками и ароматным багульником на кочках болотцу, стена деревьев расступится и перед вами раскроется во всей красе голубое зеркало озера, играющее в гляделки с облаками на небе. Оно овальной формы, примерно полкилометра на треть километра, его берега заболочены и поросли соснами.

Раньше Орловское было гораздо крупнее, но постепенное зарастание и сейчас уменьшает его площадь. Очень красивое лесное озеро с плавучими островами.

Фото: Михаил Соколов