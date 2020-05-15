Каждой семье — индивидуальный план ранней помощи

В Кировской области её уже получили более трёх тысяч детей.

Пресс-служба регионального министерства социального развития напоминает, что комплекс мер по оказанию ранней помощи особым детям и их родителям начал действовать в 2018 году в Кирове, Вятских Полянах, Слободском, Котельниче, Кирово-Чепецке, Советске. А также в Вятскополянском, Советском, Слободском, Котельничском и Кирово-Чепецком районах. В 2019 году эта работа была распространена на всю область.

Ранняя помощь предоставляется детям от рождения до трёх лет, имеющим отклонения в здоровье, детям-инвалидам и их родителям, что не позволяет семьям, воспитывающим особых детей, оставаться наедине со своими проблемами, а малыши, с которыми работает специалист, быстрее адаптируются в жизни.

Больше шансов ходить в обычный детский сад

— В течение двух лет представители сфер социальной защиты, здравоохранения и образования вели совместную работу по оказанию ранней помощи семьям с детьми на территории всей Кировской области, — отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. — Комплексный подход направлен, в первую очередь, на повышение качества жизни семей с детьми. Эта комплексная поддержка остаётся востребованной среди семей и продолжает реализовываться.

Если представители хотя бы одного из перечисленных ведомств социального блока выявят нарушения в здоровье и развитии ребенка, то семье на ранней стадии оказывается своевременная квалифицированная помощь врачей, логопедов-дефектологов, психологов, социальных педагогов и соцработников.

Родители также могут самостоятельно обратиться в организацию, предоставляющую раннюю помощь, если обнаружат отставание в развитии ребёнка. Для каждой семьи разрабатывается индивидуальный план оказания помощи.

Специалисты службы ранней помощи отмечают, что дети, которым уже исполнилось три года, после получения комплексной реабилитации имеют больше шансов ходить в обычный детский сад, обучаться в обычной школе, общаться со своими сверстниками.

По данным ведомства, в прошлом году 15 родителей, воспитывающих детей раннего возраста с особенностями развития, прошли дистанционное обучение в столичном институте профессионального образования. Всего за два года по этой программе обучились более 30 человек.

— На сегодня на территории области работают 44 службы ранней помощи, свыше 500 специалистов службы обучены новым технологиям и методикам помощи детям в возрасте до трёх лет с отклонениями в развитии и здоровье, — подчеркнула региональный министр соцразвития Ольга Шулятьева. — Ранняя помощь специалистами рассматривается прежде всего как поддержка детей и их родителей. Неслучайно девизом всех межведомственных служб в регионе является «Забота о детях, поддержка родителей, объединение профессионалов!».

«Реабилитация» мам: как это работает

Несколько лет назад Ольга Пересторонина и ее сын Савелий попали в службу ранней помощи в Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

— У меня на тот момент было много вопросов — с чего начать реабилитацию сына, кто поможет преодолеть психологические трудности, связанные с его развитием и здоровьем, какие игры, занятия нам нужны, особенно для развития речи и даже как правильно накормить своего ребёнка, — рассказывает Ольга. — С первого дня нахождения в реабилитационном центре нам выдали расписание занятий, с помощью которого у нас были определены все маршруты, в результате мы с пользой потратили время. Я совершенно не ожидала, что моего сына ждёт комплекс не только педагогических и психологических услуг, но и интенсивная медицинская помощь. И уж совсем не думала, что в службе ранней помощи проводится «реабилитация» мам!

Уже после первого курса Савелий стал больше общаться с окружающими детьми и взрослыми, научился играть с ними, стал более активен и общителен, появились значительные сдвиги в речевой деятельности. А после третьего курса начал намного лучше говорить, стал более рассудительным, и не только родители, но и воспитатели в детском саду отмечают у него значительное улучшение в развитии.

— Ещё раз большое спасибо всем, кто занимается таким нужным и нелёгким делом, за ваши добрые сердца, мудрые слова и советы, тёплые руки и лучезарные улыбки. Вы дарите нам и нашим детям свет и любовь, помогаете быть здоровыми и счастливыми! — выразила благодарность Ольга Пересторонина.

В рамках комплекса мер на базе профессиональных стажировочных площадок прошли обучение более 60 специалистов организаций социального обслуживания населения, образования и здравоохранения Кировской области. Более 3000 детей с отклонениями в развитии и здоровье в возрасте до трёх лет получили раннюю помощь.

Для оказания помощи семьям с детьми в пяти организациях социального обслуживания населения приобретено новое оборудование для сенсорных комнат, групп развития.

Для информационной поддержки семей создан сайт cspsid-kirov.ru, который позволяет дистанционно знакомить семьи с работой центра, в том числе с работой службы ранней помощи, оказывать информационную и консультационную поддержку. За два года сайт посетили свыше 24 тысяч человек.

В минсоцразвития подчёркивают, что во время карантинных мероприятий сотрудники реабилитационных центров по-прежнему заботятся о семьях с детьми с ограничениями по здоровью. Ежедневно в режиме онлайн и по телефону специалисты Кировского областного и Кирово-Чепецкого реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями консультируют родителей по наиболее важным вопросам.