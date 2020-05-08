«Каждый процент перевыполнения производственного плана будет так же смертельно бить по врагу, как бьёт пуля»

Это слова слесаря РМЦ Сергея Вожегова на митинге 22 июня 1941 года, на котором «искожевцы» узнали о начале войны. Люди пришли в тот воскресный день на работу (по производственной необходимости комбинат работал), не подозревая, как страшно изменилась жизнь.

Женщины и подростки, вставшие к станкам вместо ушедших на фронт мужчин, действительно «били по врагу» своим трудом, боевым рабочим настроем, верой в победу, которая придавала силы, когда казалось, что их уже нет…

Война – это безмерное мужество пополам со страданием: И тех, кто шёл в атаку под вражескими пулями, и тех, кто трудился на комбинате во время войны и в не менее тяжёлые послевоенные годы. На предприятии «Искож» с благодарностью чтут и боевые, и трудовые заслуги ветеранов.

Хозяйка своей судьбы

Лидия Алексеевна Трапицина родилась в деревне Линея Верхошижемского района Кировской области 24 марта 1932 года. В восьмилетнем возрасте осталась сиротой, и пришлось девчушке перейти в дом старшего брата. Трудно жилось ей на чужих половицах, не нашлось у жены брата доброго слова для сироты. Нянчилась Лида с племянниками, помогала по дому, но в ответ слышала только упрёки. В 1941-м началась война, мужчины ушли на фронт, их заменили на колхозных полях женщины и подростки. Лиде тоже нашлось дело — ухаживать по ночам за лошадьми. Нужно было накормить, почистить лошадок, уставших за день. Зимой Лида успевала сбегать в школу, а ночью опять на конюшню. Так и прошли военные годы.

Девочке было 14 лет, когда она решила пойти в няньки. Шёл 1946 год. Зима. Лида пешком шла от деревни к деревне. Голодная и озябшая, наконец заметила, что из трубы одного из домов поднимается дым, туда и постучалась. Старая женщина впустила Лиду и без расспросов принесла кружку молока и шаньгу, а затем отправила греться на печку. Только после того, как Лида отогрелась и пришла в себя, женщина обо всём расспросила девочку: «Учиться бы тебе, конечно, надо, но раз сложились такие обстоятельства, поезжай в Киров с моим сыном — у него недавно дочь родилась, поживёшь в няньках».

Пока нянчила ребёнка, научилась хорошо вязать крючком, вышивать. Хозяйка была довольна её работой и надеялась, что Лида поможет ей и со вторым ребёнком. Но та твёрдо сказала: «Галю я на ноги поставила, а теперь мне самой определиться надо».

Так в 1949 году Лидия Алексеевна пришла на комбинат «Искож» в цех чёрной резины. Ответственная, привыкшая к труду с детства, она и здесь старательно выполняла порученную ей работу. «Да ты не на одну смену заготовок натаскала, сядь отдохни», — похвалил её мастер и заметил, как внимательно Лида присматривается к работе прессовщиков. Ей было любопытно видеть, как заготовки превращаются в блестящие подошвы и каблуки. И вскоре она уже сама стояла за прессом:

Этой профессии она отдала 43 года, работая в цехе чёрной резины на вредном производстве с 1949-го по 1992-й.

Операция вулканизации — режимная: температура, давление, время технологически установлены, и выиграть секунды можно только на загрузке прессформ и съёме продукции. Тут всё зависит от сноровки — это Лидия Алексеевна освоила хорошо. Без своей энергии, эффективной организации труда в обслуживании сразу пяти прессов она бы не стала постоянным лидером соцсоревнований и многократным победителем конкурсов рабочего мастерства.

Лидия Алексеевна выросла на глазах коллектива, без отрыва от работы училась в вечерней школе, вступила в комсомол, затем в ряды партии.

Её труд отмечен высокими правительственными наградами: орденами Ленина, Октябрьской Революции, «Знаком Почёта» и знаком победителя социалистического соревнования. Из простой деревенской девчонки Лидия Трапицина выросла в лидера и передовика производства.

Незабываемым событием в жизни Лидии Трапициной стало участие в работе XXVI съезда КПСС. Эта высокая честь была оказана Лидии Алексеевне за её самоотдачу как в производственной деятельности, так и в общественной. Она много лет была депутатом районного, городского, областного Совета народных депутатов.

Главным правилом для Лидии Трапициной всегда было жить и действовать в любой ситуации по совести. И люди платили ей любовью и уважением.

Всю жизнь старалась

Когда началась война, Лиде Ворсиной исполнилось 11 лет. Радоваться бы деревенскому раздолью — она родилась в бывшем Шестаковском (ныне Слободском) районе, бегать с подружками по грибы да ягоды, учиться да мечтать о своём, о девичьем. Но война поломала всё беззаботное детство — самое счастливое время, о котором обычно с ностальгией вспоминаешь всю жизнь. А у Лидии Степановны эти воспоминания о детстве и юности настолько горьки, что каждый раз поднимается давление. «До сих пор ужас охватывает, когда думаю, как мы всё это пережили», — делится ветеран, труженица тыла, которой совсем недавно исполнилось 90 лет. Значит, не было за всю долгую жизнь ничего горше и тяжелее военного лихолетья.

Отца в скором времени забрали на фронт, и остались на материнских руках четверо детей. Старшая сестра была на два года старше Лиды, а младший брат — ещё совсем малыш. Семья едва выживала. Помнит Лидия Степановна голод да холод. Ни печь истопить нечем, ни постоянный голод заморить. В колхозе всем было голодно — урожай и скот отправляли на фронт. Народ относился к этому с пониманием — голодный солдат много не навоюет.

«Нас пятеро подружек было, — вспоминает Лидия Степановна. — И самая бойкая из нас уговорила податься в Киров, на завод. Я согласилась ещё и потому, чтобы маму от лишнего рта освободить. Мне тогда уже 13 стукнуло». Куда идти, толком не знали, добирались пешком да по железной дороге. Да и страшно было, что ждёт там, в городе.

Помнит, как дрожали коленки перед директорским кабинетом. Но он выслушал и пожалел девчонку: «Ладно, иди работай. Да только старайся». «Так я всю жизнь и старалась», — улыбается Лидия Степановна.

Подружек определили в ФЗО при комбинате, ученицами штамповщицы.

«Пока в учениках ходили, было не так трудно, мастер нас по цеху водил, производство показывал. Мы, деревенские, только дивились таким машинам, боязливо жались к мастеру», — рассказывает Лидия Степановна. — Я была ещё мала. Поэтому к прессу меня не ставили, сортировала и складывала листы картона».

После обучения трудилась штамповщицей в цехе обувного картона, затем перевели в сушильное отделение, в котором и отработала 35 лет.

Вспоминает, как подростками они вместе со взрослыми работали по 12 часов. Выходили и в ночные смены. «Спать хочется, есть, а работать надо. Но никогда не было такого — ой, не хочу работать. Было слово «надо». И всё. Старшие, конечно, помогали, иногда подкармливали, но и самим-то им было трудно. Работали в основном одни женщины, им жалко было нас, девчонок», — рассказывает ветеран.

Девчонкам дали общежитие. Но у Лидиной подружки в Кирове жила тётя, у которой они и поселились вдвоём. Правда, Лиду она не очень привечала — чужая есть чужая. Квартирка тесная. Спали на полатях, на дерюжках.

«Страшно и тяжело вспоминать об этих временах. Сейчас даже трудно представить, что всё это было со мной и моими ровесницами», — вытирает набежавшие слезы Лидия Степановна. — Я ведь и тифом переболела, одна девчонка из наших, деревенских, умерла. А я выжила. И вот до сих пор живу».

Когда закончилась война, девушке было уже 15 лет. Помнит День Победы 1945 года: «Что тогда творилось на Театральной площади! Кто плакал, кто смеялся, все обнимались, поздравляли друг друга, танцевали под гармошку».

День Победы так и остался для Лидии Степановны самым дорогим праздником.

Конечно, не сразу жизнь наладилась после такой страшной войны. Лидия Степановна вспоминает, как появился сахарный песок, а потом и белый хлеб. До сих пор помнит, как с подружкой после работы купили буханку белого, налили по кружке воды из-под крана, насыпали туда побольше песку и сразу съели весь хлеб вдвоём. Это было такое лакомство!

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Совет директоров комбината «Искож» сердечно поздравляет с 75-летием Победы всех участников войны и тех, кто сменил их у станков, — тружеников тыла, женщин и подростков, которые единым фронтом приближали Победу. Желает им здоровья, долголетия, любви и заботы родных и близких.