Как Александр Герцен играл в вятском театре

В первой половине XIX века театральные представления на Вятке проходили в разных помещениях, ибо постоянного здания у актёров не было. То в гимназии играли, то в суде. Деньги от продажи билетов зачастую направляли на благотворительность. Так, собирали средства и на известную сегодня всем Герценку.

Александр Герцен в это время находился в ссылке в Вятке и сам участвовал в спектаклях. Говорят, был, выражаясь современным языком, гламурен, приехал с модным гардеробом. Писал своей невесте, что играл перед всем городом и ему нравилось. В душе чувствовал себя актёром. Вышло, что собирал деньги на библиотеку имени себя.

Что до театра, то деревянное здание его построили в 1877 году. Там проходили танцевальные вечера, балы-маскарады, концерты и, конечно, спектакли. После Октябрьской революции решили построить новое здание театра. Проектировали его московские архитекторы, а рабочие Метростроя сделали огромную люстру для зрительного зала. В 1939 году театр открыл сезон уже в новом здании спектаклем «Любовь Яровая».