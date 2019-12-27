Как будут работать медучреждения в Новый год

В праздничные дни в городе Кирове будут круглосуточно работать служба скорой медицинской помощи, Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, а также дежурные службы медицинских учреждений.

Кроме того, в период с 1 по 8 января будет организован приём в поликлиниках областного центра.

Как сообщили в пресс-центре правительства региона, единая служба скорой медицинской помощи и санитарной авиации в новогодние каникулы также перейдут на режим повышенной готовности. Для своевременного оказания экстренной медицинской помощи организовано круглосуточное дежурство 136 бригад скорой медицинской помощи, в том числе 43 – в городе Кирове.

При травмах в экстренных случаях пациентам круглосуточно окажут помощь в поликлинике Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии (г. Киров, ул. Менделеева, д. 17).

В экстренных и неотложных случаях взрослым и детям с заболеваниями глаз круглосуточно медицинская помощь оказывается в Кировской клинической офтальмологической больнице (г. Киров, Октябрьский проспект, 10а).

Детям неотложная помощь при травмах и внезапных заболеваниях глаз оказывается круглосуточно в приёмном покое Кировской областной детской клинической больницы (г. Киров, ул. Менделеева, 16).

Круглосуточно экстренную стоматологическую помощь можно получить в поликлинике Кировского клинического стоматологического центра (г. Киров,

ул. Карла Либкнехта, 92).