Как будут работать центры «Мои документы»

С 13 апреля территориальные отделы кировского многофункционального центра, подведомственного учреждения регионального министерства информационных технологий и связи, продолжают принимать заявителей. Приём осуществляется исключительно по предварительной записи и по сокращённому графику. Такое решение принято в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

С 6 апреля по поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева центры «Мои документы» в регионе вновь открыли приём заявителей. В условиях нестабильной эпидемиологической обстановки было принято решение оказывать услуги, которые невозможно получить на портале gosuslugi.ru, и только по предварительной записи. При этом был также введён сокращённый режим работы центров госуслуг. В г. Кирове центры

«Мои документы» вели приём в будние дни с 8.00 до 16.00 (в пятницу с 10.00), в субботу — с 9.00 до 13.00. Большинство центров госуслуг в районах работали до 14.00.

— Центры «Мои документы» занимаются оказанием широкого спектра важных социальных услуг как для граждан, так и для бизнес-сообщества. Осознавая значимость деятельности учреждения, мы приняли решение продлить работу центров «Мои документы» в установленном режиме и на неделю с 13 по 20 апреля. Такой режим позволяет избежать скопления большого количества заявителей в помещении, при этом у кировчан есть возможность выбрать время, чтобы получить необходимую услугу, — отметил министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх.

Эксперты центров госуслуг работают в масках и перчатках, у стойки регистрации заявителям предлагается обработать руки дезинфицирующим раствором, несколько раз в день проводятся общее проветривание помещений и влажная уборка с дезинфекцией.

Министр также отметил, что в связи со сложившейся обстановкой значительно выросла нагрузка на сотрудников колл-центра МФЦ, поэтому уже с 10 апреля было увеличено количество операторов. Узнать о режиме работы определённого центра госуслуг, а также оформить предварительную запись на приём можно по телефону: 8-800-707-43-43.

Колл-центр принимает звонки с 8.00 до 16.00. В субботу — с 9.00 до 15.00.