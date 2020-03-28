Как будущий художник расписывал ящики для мороженщиц

Юрий Алексеевич родился в Вятке в семье священника в 1900 году. Картины праздников в старинном городе стали для него источником вдохновения на многие годы. «Я так благодарен Вятке…» – не раз признавался иллюстратор и рассказывал, что ещё в детские годы «расписывал всё вокруг себя»: стены комнат, домашнюю печь, полати… В основном рисовал природу, зверей и птиц. Первые деньги Васнецов также заработал благодаря рисованию: на заказ создавал вывески для лавочников, а иногда расписывал ящики для мороженщиц.

«Помню весну в Вятке. Ручьи текут, такие бурные, как водопады, а мы, ребята, кораблики пускаем, – писал Юрий Алексеевич в своих мемуарах. – Весной открывалась весёлая ярмарка «Свистунья». На ярмарке нарядно, весело. И чего там только не было! Посуда глиняная, горшки, кринки, кувшины. Скатерти домотканые со всякими узорами… Очень любил я игрушки вятские из глины, из дерева, гипсовые лошадки, петушки – всё интересно по цвету. Карусели на ярмарке все в бисере, всё в блёстках – гуси, кони, колясочки, и обязательно гармонь играет».

В 1920­х годах художник уехал учиться в Петроград. С 1928­го начал работу над иллюстрациями к детским книгам. «Ладушки» и «Радуга­дуга» с его рисунками и в наши дни – среди лидеров продаж в книжных магазинах: родители, которые помнят стиль художника по своему детству, покупают сборники детям.

Кстати, на протяжении всей жизни Юрий Васнецов активно работал и в живописи, но практически не выставлялся – из­-за обвинений в формализме. Зрители увидели картины лишь после смерти художника и убедились: Юрий Алексеевич был не только отличным книжным графиком, но и выдающимся живописцем ХХ века.