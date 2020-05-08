Как вернуть деньги за поездку

Мечтали об отпуске, но не уехали. Эта ситуация коснулась сотен тысяч людей, которые вынужденно остались дома после того, как границы стран, куда планировались поездки, оказались на замке в связи с распространением коронавируса. Как вернуть деньги за путёвки и билеты? Когда снова можно будет отправиться в отпуск? Эти вопросы сегодня волнуют многих.

Трафик упал

Как отмечают в Роспотребнадзоре, одна из самых сложных ситуаций — именно в сфере туризма и авиаперевозок, поскольку отрасль столкнулась с беспрецедентным по своему размаху падением трафика. По некоторым оценкам, он сократился более чем на 90 процентов.

Сегодня туроператоры заняты обработкой сотен тысяч переносов и аннуляций туров.

— Планировали семьёй ехать в Грецию с 18 апреля по 2 мая. Были куплены авиабилеты, получены шенгенские визы. В марте сначала в Греции закрылись все музеи, что уже поставило под вопрос целесообразность поездки, а вскоре и отменились рейсы, — рассказывает Вероника Шихова из Слободского.

Сейчас многие авиакомпании возвращают денежные средства либо предлагают перенести бронирование на будущие даты, есть и иные неденежные компенсации.

— Из Москвы в Афины мы должны были лететь компанией S7, они оперативно обменяли наши билеты на ваучер на ту же сумму, который мы сможем использовать в течение, кажется, 18 месяцев для покупки билетов авиакомпании в любых направлениях, — говорит Вероника. — А вот с Родоса в Москву мы рассчитывали лететь греческой авиакомпанией Agean Airlines. Там для обмена билетов на ваучер пришлось отправить заявку, которая должна быть рассмотрена в течение месяца. Пока ответа нет, но месяц ещё не прошёл. Надеемся, что ваучеры успешно выдадут и удастся слетать в Грецию до того, как истекут наши визы. Но, конечно, возможно, что авиабилеты станут дороже, и нам придётся доплачивать. Если с S7 мы можем слетать, куда угодно, то Agean из России летает только в Грецию, так что мы в любом случае не можем поменять страну для отпуска, иначе потеряем деньги.

Туроператоры также стараются договариваться с путешественниками о переносе даты тура.

— Если человек собирался вылетать за границу и его путешествие отменилось в связи с тем, что были рекомендации не ездить в эту страну, в этом случае деньги возвращаются в полном объёме, в том числе за билеты, — уточняет юрист, специалист по защите прав потребителей Диана Сорк. — Это по закону, на практике же многие авиакомпании предлагают людям перенести своё путешествие и депонировать деньги им, чтобы использовать их, как они предлагают, кому-то в течение полугода, кому-то — до 1 июня 2021 года. Если человек не захочет это сделать, он имеет право требовать возврата денег в полном объёме.

«Приезжайте на следующий год»

Надо сказать, что российское правительство предложило туристам воспользоваться фондами персональной ответственности туроператоров для возврата денежных средств. По такому случаю из резервного фонда страны выделили 3,5 млрд рублей для возмещения стоимости невозвратных билетов и компенсации затрат на вывоз туристов.

Ожидается, что эти субсидии позволят туроператорам компенсировать часть затрат и помогут выполнить обязательства перед туристами за отменённые туры. Пострадавший подаёт туроператору заявление, оно рассматривается, и примерно к декабрю он получит свои деньги за тур.

— Это касается тех, кто планировал путешествие в одну из стран, в которых введены ограничения, в период с даты введения ограничений до 1 июня 2020 года, — уточнили в Роспотребнадзоре. — Возврат денежных средств туристу осуществляется вне зависимости от порядка заключения договора о реализации туристского продукта: напрямую с туроператором или с турагентом.

Непросто складывается и ситуация с путешествиями внутри страны.

— Рейсы по России до последнего момента не отменяли, и предписаний, что нельзя выезжать за пределы своего региона, не было. До официального сообщения об отмене рейса отказ считается добровольным. Деньги за невозвратные билеты не возвращаются. В остальных случаях возврат по правилам авиакомпании, — поясняет Диана Сорк.

Тем не менее, по словам специалистов, и из такой ситуации есть выход.

— Можно воспользоваться статьёй 451 Гражданского кодекса, согласно которой человек может отказаться от договора об оказании услуги в связи с существенным изменением обстоятельств, — уточняет юрист. — То, что произошло в мире, — безусловно, существенное изменение обстоятельств по сравнению с теми, из которых люди исходили на момент заключения договора. Многие собирались не просто город посмотреть, а принять участие в каком-то мероприятии, и это мероприятие отменилось или его дату перенесли.

Так случилось, например, с жителем Кирова Максимом Воробьёвым, который мечтал отправиться летом на крупный музыкальный фестиваль в Швецию.

— Деньги вернулись только от РЖД. А все перелёты, трансфер на шведском пароме — нет. Также нет возможности получить назад деньги за билеты на фестиваль. Организаторы пишут, мол, приезжайте к нам на следующий год, — сообщил расстроенный кировчанин.

Что касается РЖД, то компания действительно сама приняла меры для того, чтобы вернуть деньги клиентам. При отмене поездов сумма, потраченная на билеты, возвращается полностью. Если поезд не отменён, то возврат денежных средств осуществляется по общим правилам, но без сбора за возврат билета (в том числе по невозвратным билетам).

Проще оказалось и вернуть деньги за билеты на несостоявшиеся зрелищные мероприятия (концерты, спектакли, футбол и т.д.) в родном отечестве.

— Тем, кто приобрёл электронные билеты на такие мероприятия в России, можно также электронным способом обратиться, и денежные средства будут зачислены на ваш счёт в течение 30 дней. А тем, кто приобретал билеты не в электронном виде, необходимо обратиться лично в течение шести месяцев после завершения карантина, и денежные средства также будут возвращены в течение 30 дней с момента обращения, — рассказала Диана Сорк.

Бронь с гарантией

В связи с большим количеством обращений пострадавших туристов Роспотребнадзор разместил на своём сайте подробную памятку с разбором всех возможных ситуаций, связанных с отказом от путешествия, от самостоятельно забронированного перелёта, от бронирования гостиницы на сайтах исполнителей услуг и крупных сервисах бронирования.

К слову, многие зарубежные агрегаторы, работающие с гос-тиницами, сегодня отказались от своих комиссий и рекомендовали отелям возвращать средства или договариваться с клиентами о переносе бронирования на другие периоды без дополнительных платежей.

Что касается российских гос-тиниц, то отечественное законодательство предусматривает бронирование с гарантией.

— Если вы планировали приехать в какой-то населённый пункт Российской Федерации по такому бронированию с гарантией, то максимум, что может удержать гостиница, это стоимость брони за сутки. Всё остальное должно быть возвращено, — уточняет Диана Сорк. — Но и здесь есть возможность воспользоваться статьёй 451-й и отменить бронирование полностью либо договориться о переносе поездки на другие даты. Знаю, что многие гостиницы в Сочи спокойно переносят людям поездки на другие периоды.

Кировские отели действуют так же.