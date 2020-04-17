Как вятские студенты участвуют в борьбе с вирусом

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 10 по 16 апреля.

В предстоящее воскресенье верующие отметят праздник Пасхи. На этот раз дома. Увы, иначе просто нельзя: число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией увеличивается.

Как сообщает группа «Коронавирус. Оперштаб Кировской области», митрополит Вятский и Слободской Марк сообщил, что во всех храмах и монастырях Вятской епархии службы в ближайшие дни пройдут без участия прихожан. Богослужения будут совершаться только при закрытых дверях, присутствовать смогут лишь священнослужители и клир.

Ограничения введены по предписанию руководителя управления Роспотребнадзора по Кировской области.

— Эти меры исключительные, но они направлены на нашу с вами безопасность. Поэтому к ним надо отнестись не просто со вниманием, но и с пониманием, — отметил митрополит.

Предусмотрена прямая трансляция пасхальной службы из Успенского собора на одном из региональных каналов. О времени трансляции службы будет объявлено дополнительно.

Статистика на вчерашнее утро

Что касается статистики по числу заражённых, то данные на вчерашнее утро таковы: в регионе выявлено 104 случая новой коронавирусной инфекции. Выписаны из инфекционного госпиталя 10 человек, один из них — в минувшую среду. Все они получили необходимое лечение и сейчас полностью здоровы.

Увы, как сообщает региональный минздрав, в ночь на четверг в госпитале скончались две женщины. Обе находились в группе риска из-за возраста и хронических заболеваний. Одна из них — 80-летняя жительница города Перми, которая ехала на поезде из Санкт-Петербурга после проведённой операции. В Кирове она была госпитализирована из-за ухудшения состояния. Вторая пациентка — 86-летняя жительница города Яранска, которая до госпитализации в кировскую инфекционную больницу была в Москве.

В настоящее время в стационаре инфекционной больницы областного центра находятся 156 человек. Помимо заражённых вирусом это и контактные с ними. Все пациенты проходят лечение в полном объёме в условиях изолированных боксов.

Добавим, что начиная с этой недели подсчёт числа случаев заболевания ведётся несколько иначе. В соответствии с решением главного санитарного врача РФ результаты исследований на COVID-19 в Центрах гигиены и эпидемиологии субъектов считаются подтверждёнными. Теперь результаты тест-систем не нужно отправлять в референсную лабораторию Москвы для подтверждения.

Двухнедельный карантин для всех прибывающих в регион

Ещё одно изменение, появившееся в последние дни: согласно постановлению правительства Кировской области, в регионе расширен круг лиц, на которых распространяется режим карантинных мероприятий.

Самоизоляцию в течение 14 календарных дней со дня приезда рекомендуется пройти всем прибывшим на территорию региона из иных (не только Москвы и Санкт-Петербурга) субъектов РФ. В кратчайшие сроки после прибытия им необходимо сообщить информацию о себе по телефону регистратуры поликлиники по месту жительства или по «горячей линии» министерства здравоохранения Кировской области: 8-800-100-43-03.

— Рост числа новых случаев коронавируса в регионе произошёл преимущественно за счёт граждан, прибывших на территорию Кировской области из других субъектов РФ, в том числе после служебных командировок и вахтовой работы, — прокомментировал губернатор Игорь Васильев. — Мы рекомендуем таким гражданам находиться в течение двух недель на карантине. Работодателям не рекомендуется допускать на рабочее место таких работников. При необходимости можно организовать «удалёнку».

«Продуктовая помощь»

Оставаться дома в обязательном порядке надо и людям в возрасте. Для того чтобы бабушки и дедушки не покидали своих квартир, в Кировской области пожилым людям начали доставлять продуктовые наборы. В рамках благотворительного проекта социальную поддержку получат 20 тысяч пенсионеров.

Активисты «Продуктовой помощи» уже побывали в Малмыжском, Вятскополянском, Яранском и Советском районах, а также у ряда жителей города Кирова. Волонтёры доставляют продуктовые наборы совместно с социальными работниками. Все добровольцы проходят инструктаж по мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции и строго соблюдают меры безопасности при общении с пенсионерами, сообщает пресс-центр правительства региона.

— Еженедельно будут формироваться две-три тысячи продуктовых наборов, которые затем доставят в комплексные центры социального обслуживания населения региона, — отметила министр социального развития области Ольга Шулятьева.

Перед тем как доставить продуктовый набор, специалист комплексного центра свяжется с пожилым человеком по телефону и уточнит удобное время для доставки. Чтобы убедиться, что звонок действительно поступил из социальной службы, бабушкам и дедушкам рекомендуется перезвонить в комплексный центр социального обслуживания по месту жительства и уточнить этот факт.

164,1 тысячи масок в сутки

Кировские промышленные предприятия тем временем наращивают обороты по выпуску средств индивидуальной защиты. Речь — о защитных масках и антисептиках для обработки рук и различных поверхностей. По информации регионального минпрома, производственные мощности вятских промышленников на сегодняшний день позволяют выпускать 164,1 тысячи масок в сутки и 55,5 тысячи литров дезинфицирующих средств. На днях ООО «Сантех-Заказ» и научно-производственное объединение «Промдез» безвозмездно передали в организации областного центра около 500 литров дезинфекторов. В частности, их получили сотрудники регионального управления Росгвардии. Кроме того, ещё одну партию средства санитарной обработки планируется передать в военный комиссариат области.

— В целом с начала месяца кировские предприятия отгрузили более 836 тысяч защитных многоразовых масок и более 180 тысяч литров дезинфицирующих средств, — отметил министр промышленной политики Андрей Перескоков. — Кроме того, на складах предприятий имеются более 10 тысяч масок и 55 тысяч литров дезинфицирующих средств.

«Антибактериум»

Свой, не менее ценный и важный вклад в обеспечение земляков дезинфицирующими средствами сделали и кировские студенты. Как уже сообщала «КП», в Вятском государственном университете представили спрей «Антибактериум». Он разработан командой студентов, выпускников и сотрудников ВятГУ. В презентации новинки поучаствовал губернатор Игорь Васильев.

Производство компании «Стардаст» находится на территории Инжинирингового центра ВятГУ. У компании имеются всё необходимое оборудование и документация для производства.

— Очень здорово, что у наших молодых специалистов, выпускников Опорного университета, есть возможность и разрабатывать, и выпускать в массовое производство средство, которое сегодня так необходимо всем гражданам. Важно, что вы не остались в стороне и вовремя подключились к работе по предупреждению коронавирусной инфекции, — поблагодарил разработчиков и производителей антисептического средства глава региона.

Добавим, что вятский спрей производится без красителей и отдушек. В его составе только изопропиловый спирт, вода, перекись водорода и глицерин. «Антибактериумом» можно обрабатывать руки, а также различные поверхности. Кстати, одного 200-миллилитрового флакона должно хватить на две тысячи пшиков, или на тысячу применений.

Фото Александра ПАПЫРИНА