Как в Кировской области накануне Нового года нефть нашли

О радостной новости редакции сообщил один из «авторов» находки. Он лично заглянул в «КП» с бутылочкой вятской нефти.

О том, как в Кировской области отмечали Новый год 60, 50, 40 и 30 лет назад: с каких горок катались, каким открытиям радовались и где приобретали подарки? Всё это можно узнать из подшивок «Кировской правды», отметившей в конце минувшего года 102-й день рождения.

В 1960 год – с вятской нефтью

«Нефть! Кировская! Найдена!» – такой новостью порадовала читателей «КП» накануне 1960 года. «Есть наша кировская нефть! Вот радость-то какая! – не скупились на восклицательные знаки авторы новости П. Логинов и К. Верхотин. – Такой подарок преподнесли кировчанам геологи «Татнефтегазразведки». А сообщил о потрясающем открытии начальник геологического отдела треста Сергей Петрович Егоров. Он же принёс и одну из первых порций нефти, добытой из недр нашего края».

Журналисты отмечали, что поиски полезного ископаемого велись на территории Кировской области не первый год. При этом признаки нефти неоднократно обнаруживались геологами в разных районах региона. «Тем не менее у геологов до сих пор был спор – перспективна область на нефть или неперспективна? Победило мнение тех, кто был уверен в перспективах», – писала «КП» в декабре 1959 года.

Газета уточняла, что находку удалось сделать в Белохолуницком районе, где на так называемой Сырьянской площади добыли до полутоны нефти. «Добыча произведена с глубины 1725 – 1748 метров, – отмечалось в газетной заметке. – По мнению С.П.Егорова, сырьянская нефть очень хорошего качества, а Сырьянская площадь имеет хорошие перспективы на нефть. Работы геологов в этом районе продолжаются. Чтобы разведать нефтерождения и провести подсчёты запасов, нужно пробурить до 30 скважин. Разведка на Сырьянской площади должна быть усилена. В частности, сюда необходимо добавить оборудование для глубокого бурения. На окончание работ потребуется некоторое время».

Старик Хоттабыч прибыл в Киров на ковре-самолёте

Проведению работ по поиску нефти не мешала подготовка к Новому году, которая шла вовсю. Так, на Театральной площади города Кирова развернулась грандиозная «снежная» стройка – возводился ледовый городок. По случаю наступления 1960-го здесь установили пятиметровый ледяной постамент, на гранях которого разместились снежные ракета, спутники, звёзды и кометы, с расположившимися над ними фигурами ледяного Хоттабыча и его друга – школьника Вольки на ковре самолёте.

«Авторы скульптуры – В.В. Росляков и Ф.А. Шпак, – поясняла «Кировская правда». – Раскраской фигур занимался художник В.С. Удов. Данное ледяное строение будет не просто украшением центральной площади города, но одновременно постаментом для ледовой горки».

Что забывали в транспорте кировчане в конце 1970-го

Новый год область традиционно встречала с хорошими новостями. Например, на центральных улицах Яранска установили 20 мощных люминесцентных светильников, благодаря которым вечером в городе стало не так темно. «Наказ избирателей выполнен! По вечерам Яранск озаряется голубым светом неоновых ламп», – писала газета.

Ещё одна заметка, вынесенная на самое почётное место на обложке последнего номера 1969 года, сообщала о выполнении промышленностью Кировской области годового плана. «Это произошло 29 декабря, – отмечала «КП». – Объём промышленного производства по сравнению с 1968 годом вырос на 7 процентов, производительность труда – на 6 процентов».

Впрочем, вместе с серьёзными темами в новогодних номерах, конечно же, было место и для лёгкого чтива – житейских новостей.

Так, газета рассказывала о странных находках в кировском общественном транспорте, сделанных в завершившемся 1969 году. Среди обнаруженных вещей были: пакет чертежей, оставленный в такси рассеянным архитектором Нестеровым», брюки, зонтики, бутылка шампанского и лампа дневного света, чемодан с вещами жителя города Кишинёва Чекулаева, путёвка в дом отдыха «Кстинино», портативная газовая плитка, детская ванна, баян и барабан.

Буквально перед самым Новым годом областной «Стол находок» пополнился охотничьим ружьём, электрогитарой, пакетом с новенькими нейлоновыми рубашками. Газета напоминала о месте, где законным владельцам можно было забрать потерянные предметы: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 26, «Стол находок».

1980 год: главную ёлку везли с приключениями

В центре города Кирова по традиции установили 20-метровую новогоднюю ёлку. Как сообщала «Кировская правда», лесную красавицу срубили в 25 километрах от областного центра, у деревни Овсянки.

Добраться до дерева оказалось непросто: специальной бригаде пришлось преодолеть снежные заносы, овраги и болотца.

«На широченных лыжах подкатил к дереву лесник Бобинского лесничества Кировского лесхоза Л.И. Ефимовых, – писала «Кировская правда». – Не без грусти сказал: «Жаль, конечно… Чай годков восемьдесят, а то и больше стояла она здесь. Место это затаённое, один лишь я любовался ею. Но нынче летом решил: запримечу-ка я её для новогоднего праздника, пусть порадует своей красотой горожан, а особенно ребятишек». И вот закипела работа, подкатил кран, взметнулась вверх стрела. Стропальщик Е.И. Синцов взобрался по толстенным ветвям и закрепил трос на середине ствола. Завизжала бензопила в руках В.М. Порошина, застучал топором, срубая лишние сучья, С.А.Зыкин, запахло смолой. Ель дрогнула, осыпала стоящих внизу рабочих снежком… Автокрановщик плавно подвёл дерево к лесовозу и бережно опустил ствол на длиннющий прицеп. Ёлку «упаковали» с помощью верёвок и направились в путь…»

Как добавляла «КП», перевозка ценного груза не обошлась без накладок. Более полутора часов водитель машины простоял в ожидании машин ГАИ для сопровождения. А затем, так и не дождавшись, решил пробираться по улицам областного центра самостоятельно, обдирая еловые ветки о встречный транспорт.

При этом вид огромной ёлки неизменно вызывал восторг у жителей города Кирова, оказавшихся в это время на улице. Особенно радовались дети, показывая пальцем и восхищённо крича: «Смотрите! Ёлка едет!»

«И даже самые хмурые лица прохожих при виде лесной красавицы гостьи светлели», – отмечала «КП».

1990 год. Главная площадь сменила имя

«Снова Театральная» – в скромной заметке под таким названием, разместившейся на последней полосе номера за 31 декабря 1989 года, газета сообщала о возвращении главной площади областного центра имени. Текст информации за подписью председателя горисполкома К. Сухарева гласил: «Исполком Кировского городского Совета народных депутатов, рассмотрев многочисленные предложения коллективов предприятий, учреждений, общественных организаций, принял решение о возвращении площади Конституции СССР её прежнего названия «Театральная площадь».

На площади с новым-старым именем вновь была установлена живая ель и прошли главные городские торжества по случаю наступления 1990 года. Ну а главным местом притяжения кировских покупателей накануне 1990 года стал, как писала «Кировская правда», ЦУМ. «Центральный универмаг, как муравейник, – отмечалось в газетной корреспонденции. – И это понятно: именно здесь больше всего разнообразных товаров. Тем более при нынешнем дефиците на всё и вся, которого, хотелось бы верить, в грядущем году станет меньше».