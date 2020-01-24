Как зимуют бурёнки

На днях заместитель председателя правительства региона, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексей Котлячков на базе агрофирмы «Бобино­М» Слободского района провёл встречу с журналистами, посвящённую зимовке скота.

Прощай, пастух

Зимний стойловый период, летний пастбищный период – если ещё лет пять-шесть назад эти понятия были обыденны и привычны, то сегодня такую терминологию специалисты агропромышленного комплекса практически не применяют. Причина проста: около 80 процентов скота в летнее время постоянно находится на ферме, на пастбища его уже не выгоняют. Возможно, иногородние водители, едущие по нашим автомобильным трассам и не видящие на полях пасущихся бурёнок, начинают думать, что в Кировской области совсем нет коров. К счастью, это совсем не так. На самом деле поголовье крупного рогатого скота (в частности, поголовье коров) в последнее время у нас неизменно растёт. А вот новые технологические приёмы, которые нашли применение в агропромышленном комплексе, и в первую очередь в молочном животноводстве, позволили не гонять коровок на пастбище. И это выгодно по целому ряду позиций. В первую очередь экономически. Всё дело в том, что, когда весной животное переходит на пастбищное содержание, на другой вид корма, оно испытывает определённый стресс. А этот стресс неизменно влечёт за собой спад производства. И примерно месяц уходит на восстановление и достижение прежних показателей получения молока. Аналогичная картина наблюдалась и осенью, когда коровы возвращались с полей на ферму.

– В советское время я работал в очень крупном передовом предприятии – племзаводе «Соколовка» Зуевского района. И мы с нетерпением ждали май месяц, чтобы коровку выгнать на пастбище, – вспоминает Алексей Котлячков. – Хотя техническое оснащение хозяйства было очень высокое, тем не менее мы не могли заготовить корма на корову и вообще на КРС в полном достатке, чтобы кормить животное круглый год. Сегодня же, проводя и проведя очень серьёзную техническую переоснащённость, наши сельскохозяйственные предприятия вполне способны заготовить такое количество качественного корма, которое позволяет продлить стойловый период и не выгонять коров на пастбище.

Ещё один вопрос: чтобы пасти коров, нужны пастухи. Но ни для кого не секрет, что на селе остро ощущается недостаток рабочих кадров. В случае беспастбищного содержания эта проблема снимается.

И всё же главный плюс – экономическая выгода.

Главное – здоровье животных

Агрофирма «Бобино-М» – хозяйство небольшое. Общее поголовье крупного рогатого скота насчитывает здесь порядка 1400 голов, половина – бурёнки. Надои молока на одну фуражную корову на конец года составили 9300 кг, производство молока практически достигает показателя в 6700 тонн. При этом вот уже пять лет агрофирма является племенным заводом по разведению крупного рогатого скота чёрно-пёстрой породы.

В настоящее время в организации работают сто человек, 80 из них – на постоянной основе.

Все последние годы хозяйство активно развивается. Так, в 2018 году введён в эксплуатацию комплекс на 512 голов беспривязного содержания с доильно-молочным блоком. В прошлом году закончено строительство «телячьей деревни» и введён в эксплуатацию телятник холодного метода содержания. Ведётся модернизация здания родильного отделения, что позволит увеличить племенное маточное поголовье. Уже в текущем году планируется ввод в эксплуатацию животноводческого помещения для племенных нетелей. А в ближайших планах – строительство ещё одного двора беспривязного содержания молодняка в деревне Заборье.

– Реалии наших дней, один из перспективных резервов – это здоровье животного, – заметил во время посещения молочнотоварной фермы агрофирмы «Бобино-М» Алексей Котлячков. – По всей области мы переходим на новые технологии содержания молодняка и взрослых коров. Если говорить конкретно, на холодное содержание. Раньше, бывало, заходишь на ферму с тёплым содержанием – кругом слякоть и грязь, много инфекций, воздух спёртый, которым достаточно сложно дышать. Радости, понятное дело, мало. На современных комплексах всё иначе. Вроде и несколько холодновато, но для животного главное, чтобы оно было сытое, чтобы была сухая подстилка. Раньше во всех сельскохозяйственных учебных заведениях учили работе исключительно в тёплых дворах, но методы холодного содержания позволяют улучшить здоровье животных, начиная с младшего возраста. Коровки развиваются крепкими и потом дают много молока.

Рекордные надои

Так уж сложилось на Вятке: зима у нас длинная, лето короткое. К тому же лето прошлого года выпало достаточно «сырым», солнечных дней было крайне мало.

– Было определённое опасение: справятся ли при такой неблагоприятной погоде наши сельхозтоваропроизводители с заготовкой кормов? Но справились. И по объёмам, и по качеству, – говорит Алексей Котлячков. – Заготовить необходимое количество корма в предыдущее лето – это, пожалуй, настоящее достижение всей нашей аграрной отрасли. Ведь требовалось и посеять озимые, и провести уборочную. Конечно, успеху способствовала правильная организация труда, высокая техническая готовность аграриев.

Окончательной статистики ещё нет, но предварительные итоги показывают, что ожидаемый надой на корову за 2019 год в наших сельскохозяйственных организациях составит 7750 кг. По таким показателям Кировская область в пятёрке лучших по России. И не только по продуктивности, но и по производству молока. И, конечно, по качеству. Не случайно же вятское молоко в цельном виде вывозят в другие регионы, вплоть до Москвы.

– Хватает ли нашим аграриям площадей для заготовки кормов? – прозвучал на встрече с министром вопрос журналистов.

– Сегодня мы наблюдаем изменение структуры посевных площадей, – заметил Алексей Алексеевич. – Ещё лет пятнадцать назад 49 процентов земель находилось под кормовыми культурами, 51 процент – под зерновыми. Сейчас крен сместился – и у нас кормовыми культурами занято 60 процентов площадей. Но всё же основное внимание уделено повышению эффективности использования пашни. Государство с этого года включает программу известкования площадей. Это повысит продуктивность поля и эффективность использования минеральных удобрений.

Хотя, безусловно, у ряда аграриев стоит вопрос об увеличении кормового клина, ограничения в пашне являются сдерживающим фактором. Но всё равно основное внимание приходится на интенсификацию использования земли.

– Бесспорным лидером в молочном животноводстве в области является Кумёнский район. Какие ещё районы можно отметить как передовые?

– У нас здоровая конкуренция, – подчеркнул Алексей Котлячков. – При этом мы проводим много семинаров, руководители между собой общаются, делятся опытом, хорошо работает Школа передового хозяйства. И те достижения в молочном животноводстве, которые есть у Кировской области, не по волшебному щелчку возникли. Это результат постоянной кропотливой работы. И в первую очередь – по подготовке руководящего состава. К тому же у нас невысокий коэффициент сменяемости руководителей. Они годами изучают передовые технологии, учатся друг у друга.

Всё в жизни зависит от нас самих. Кто решил, что надо работать, тот работает. Конечно, по объёмам производства рядом с Кумёнами никого не поставишь, но Оричи, Зуевка, Юрья, Орлов, Уржум, Советск – все идут и идут вперёд.

Зимнестойловый период 2019–2020 гг.

— Поголовье крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности на 1 января 2020 года в сельхозпредприятиях области составляет 222,6 тыс. голов, из них коров – 89,3 тыс. голов, в том числе 86,3 тыс. голов молочного направления продуктивности, свиней – 177 тыс. голов. Ожидаемый надой на корову за 2019 год по области в сельскохозяйственных организациях составит 7750 кг, что выше уровня прошлого года на 423 кг.

— По данным оперативной отчетности Минсельхоза России на конец прошлого года Кировская область с показателем среднесуточного надоя молока 22,0 кг в сельскохозяйственных организациях занимает четвёртое место в Российской Федерации после Ленинградской области с показателем 24,6 кг и первое место по Приволжскому федеральному округу. Лидерами по среднесуточному надою являются животноводы Кумёнского, Оричевского, Немского, Орловского, Унинского районов и сельхозпредприятий г. Кирова.