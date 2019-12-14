Как Иван Поддубный спас дом в Вятке

Знаменитый борец заглянул на Вятку весной 1905 года, возвращаясь с гастролей в Казани. Здесь он встретился со своим приятелем Михаилом Матюшиным, и они отправились на прогулку по городу. Проходя по Никитской (ныне Володарского), услышали треск и увидели, что один из домов начал падать. Это был дом Аркадия Васнецова – брата известных художников Виктора и Аполлинария.

Поддубный кинулся к дому и стал держать стену. В это время Михаил побежал за плотниками. Дом спасли, и его хозяин Аркадий Васнецов сердечно благодарил неизвестных ему двух приятелей, оказавшихся в этот момент рядом. Не знал тогда и борец, кому оказал помощь.

А спустя год Иван Поддубный получил благодарственное письмо от Виктора Васнецова. Так он узнал, что помог брату известного художника, автора его любимой картины «Богатыри».

Об этом случае рассказал в соцсетях кировский историк Альберт Рошальский.

Кстати, деревянный дом с мезонином в центре Кирова на Володарского, 116, до сих пор жив. Ему больше ста лет, на стене – памятная табличка, посвящённая Аркадию Васнецову. Он работал заступающим городского головы, говоря современным языком, замом мэра. По всеобщему признанию, был ответственным и честным человеком. Именно по его инициативе и при его участии Вятка была соединена железной дорогой с Москвой и Петербургом, возведены вокзалы, электрическая и телефонная станции, водокачка и водопровод, обустроены Александровский сад, пристань и переправа через Вятку, началось мощение улиц.

Вот, например, что писал Аркадий брату Виктору в 1894 году: «Для Вятки от всех новостей, как-то: водопровод, электричество, телефон – одно есть утешение: всё это у города своё, он не закабалён разными спекулятивными компаниями, как другие большие города, например, Петербург. У нас, например, абонентам плата за телефон – 30 р., тогда как в других местах она 75 р., и между тем городу – доход… так что барыши идут не в карманы разным компаниям, а городу для его разных нужд. В этом отношении Вятка опередила большие города, даже, например, Лондон, Париж и другие. Вот куда пошло!»

Ну а в доме, где жил Аркадий Васнецов со своей семьёй – женой и восемью детьми, царила творческая атмосфера. На стенах висели картины, подаренные Аркадию братьями, дети играли на скрипке, виолончели, рояле. Сюда приезжали Виктор и Аполлинарий со своими семьями, рисовали. Кстати, Аполлинарий Васнецов на своей картине «Провинция» изобразил вид из двора дома Аркадия, в её центре – Владимирская церковь, из кирпичей которой позже в Кирове построили кинотеатр «Октябрь».

Хозяин дома увлекался резьбой по дереву. Здесь у него была мастерская. Авторская мебель с богатым декором – шкафы, буфеты, комплекты кресел и стульев в русском стиле – шла под заказ в Москву.

В 1918 году Аркадия Васнецова арестовали, но за него активно заступилась общественность, и он был освобождён, как «неопасный для Советской власти». Через несколько лет Аркадий умер.

Говорят, Васнецовы покинули дом к 1960-м годам, когда в нём предполагалось устроить музей. Одно время в здании располагалось творческое объединение, были попытки устроить в нём мастерскую художников или студию мебельного дизайна. Около 20 лет назад здесь поселился художник и реставратор Анатолий Никифоров, который и ухаживает за домом.