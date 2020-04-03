Как космонавты готовятся к «самоизоляции»

Советами о том, как выдержать режим самоизоляции, на минувшей неделе поделился лётчик-космонавт, дважды герой СССР Владимир Джанибеков, участник знаменитого полёта на станцию «Салют-7» вместе с земляком кировчан Виктором Савиных.

— Не понимаю людей, которые заявляют, что им скучно сидеть дома, — говорит Джанибеков. — У нормального человека такой проблемы быть не должно. Всегда есть много возможностей себя занять. У человека всегда есть множество вариантов для творчества: можно рисовать, заняться каллиграфией, книжки читать, в конце концов.

Что касается космонавтов, то в советское время никто нас никогда специально не готовил к длительному пребыванию на орбите. Раз уж избрал себе такую профессию, значит, знал, на что шёл. Так что мы сами готовились, настраивались на предстоящую работу на орбитальной станции. У нас всегда была самоподготовка. Никакие психологи с нами не работали. Более того, всех командиров кораблей, прежде чем утвердить в этой должности, пропускали через сурдокамеру, где нужно было пробыть недели полторы.

Вдвоём, с одним и тем же человеком, работать на орбитальной станции вполне комфортно. У меня отношение к этому процессу такое: чем бережнее я отношусь к своему коллеге, тем бережнее он относится ко мне. У нас были очень добрые взаимоотношения во время полёта, ведь кроме нас в космосе на тот момент никого не было. Да и на Земле у нас были и есть прекрасные взаимоотношения.