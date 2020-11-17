Как мошенники обкрадывают пенсионеров на карантине

Во время пандемии пожилые люди, оказавшиеся в четырёх стенах без привычных социальных контактов, стали лёгкой мишенью для мошенников, которые втираются к ним в доверие и лишают накоплений. Как это происходит и как защититься? Об этом в нашей рубрике «Финансовый тренер» рассказывает эксперт Ольга Андреева.

– Уровень стресса у пожилых граждан сейчас довольно высокий, он мешает им трезво мыслить и критически оценивать ситуацию. Важно подготовить пожилых родственников, соседей к возможным ситуациям, которые используют мошенники для отъёма денег, – подчёркивает Ольга.

4 схемы обмана

1. В числе самых популярных видов обмана – обработка жилых помещений от коронавируса. Мошенники в масках, комбинезонах, перчатках с неким оборудованием в руках ходят по квартирам и предлагают дезинфицировать помещения по выгодной цене. В лучшем случае квартиру пенсионера, который повёлся на это предложение, обработают бесполезным горячим паром, в худшем – ограбят.

Не стоит пускать в дом и людей, называющих себя волонтёрами, если вы или ваши родственники не оставляли заявку. Добровольцы работают как раз по заявительному принципу и предварительно звонят тем, к кому придут с помощью.

2. Другой способ обмана – предложить пенсионеру льготу, единоразовую выплату, возврат средств за покупку лекарств и т.д. Для этого злоумышленники по телефону стараются получить персональные данные: «Для перечисления положенных вам средств сообщите номер вашей банковской карты, а также код с обратной стороны карты». Рецепт тут один: не делитесь этой информацией с посторонними людьми. Спрашивайте имя-фамилию звонящего, название организации. Затем кладите трубку и набирайте официальный телефонный номер этой организации, узнайте, кто и по какому поводу вам звонил. К слову, если вам действительно полагаются выплаты, то информация об этом размещается на официальных сайтах органов социальной защиты, трудовой инспекции, а также на сайте госуслуг.

3. Ещё одним вариантом мошенничества стали предложения пройти экспресс-тест на коронавирус и в случае обнаружения заболевания приобрести дорогой, но эффективный препарат от этой болезни. Ведутся на эту уловку напуганные ситуацией, взволнованные граждане. Когда им сообщают, что результат теста – положительный, они готовы купить «противовирусный препарат нового поколения». В основном им продают гомеопатические средства, пользы от которых мало.

4. Ну а самая популярная схема преступников – это когда они звонят в квартиру и говорят: «Мы из собеса». Пожилые люди тут же проникаются доверием, открывают дверь и делают всё, что им предлагают под видом собесовских работников милые девушки. Например, обменять старые купюры на новые, принять гуманитарную помощь, индексировать пенсию. Поговорив с пенсионером за жизнь, барышня вздыхает, что устала за день, и просит попить водички. Или предлагает принести документы, подтверждающие личность. Пока жилец ходит то за водой, то за бумагами, преступница осматривает квартиру. Она в курсе, что, где лежат документы, там обычно хранится заначка. И оставляет клиента без денег.

«Замена окон»

Часто под видом собесовских работников являются рослые молодые люди, которые предлагают немедленно заменить старые деревянные окна на новые пластиковые по госпрограмме. Снимают размеры, записывают цифры. Потом в их ручке «заканчивается» паста, и «мастера» просят жильца принести карандаш, а заодно документы, чтобы оформить акт. Дальше повторяется схема барышни и водички, и пенсионер остаётся без денег, отложенных на чёрный день.

Особенно популярным стало мошенничество в сфере ЖКХ. Например, «коммунальщик» обходит квартиры вместе с «судебным приставом». Бывает, что при этом наводкой для мошенников становятся списки должников, которые вывешивает в подъезде управляющая компания. Пожилым жильцам они сообщают, что у тех долги и, если немедленно их не заплатить наличкой или через терминал, грозит огромный штраф. Ещё вариант обмана: если погасите долги здесь и сейчас, то получите скидку. Многие верят и отдают последние деньги.

Кроме того, под видом сотрудников коммунальных служб злоумышленники предлагают установить или проверить различные счётчики в квартире. Предлагают даже провести коллективную поверку счётчиков во всех квартирах подъезда, что само по себе исключено, так как жильцы ставили их в разное время и одномоментной поверки быть не может.

Предварительно лжекоммунальщики вешают объявления на подъездной двери либо раскидывают их по почтовым ящикам. В текстах даются ссылки на некие приказы, распоряжения значимых организаций и часто указывается, что проверка – повторная.

Пенсионеры проникаются доверием и попадают в лапы мошенников.

– С возрастом из-за физиологических изменений в мозге часто снижается уровень критического восприятия действительности, и люди становятся очень доверчивы, – говорит Ольга Андреева.

Расчёт – на испуг

По словам эксперта, все схемы мошенников сводятся к одному: напугать жертву. У пожилого человека поднимается давление, ему становится плохо, он в панике начинает действовать так, как подсказывают злоумышленники. Например, к нему в квартиру приходят представители «горводоканала» и предлагают бесплатно проверить качество воды в его водопроводном кране после опрессовки труб. Добавляют некий реагент, после чего вода, набранная в стакан, приобретает бордовый цвет, появляются хлопья. «И вы всё это пьёте?! – показывают «специалисты» напуганному пенсионеру. – Но у нас есть фильтр для очистки воды. Он стоит 12 тысяч, но вам продадим за полцены…» И всучивают китайский фильтр втридорога без чека и договора.

Такая же схема используется при продаже газовых анализаторов за 10 тысяч рублей, которые якобы способны уловить запах газа и спасти от взрыва, а на самом деле являются обыкновенными «пищалками», которые продают на «Алиэкспрессе» за 300 рублей.

Какой здесь может быть выход? Стараться сохранять спокойствие и звонить родным, советует эксперт.

«Мы с Тамарой ходим парой»

Зачастую мошенники работают вдвоём: один отвлекает пенсионера, другой ищет деньги в квартире. Они приходят с купленными красными корочками, представляются сотрудниками государственных служб, надевают их форму, которую можно купить в специализированных магазинах. Если к вам пришли такие специалисты с предложением проверить оборудование, попросите их подождать за дверью. Найдите платёжки за коммунальные услуги – на них написаны номера телефонов организаций, которые вас обслуживают. Уточните, направляли ли они сегодня своих работников к вам с обходом.

– Пускать в свою квартиру посторонних людей очень небезопасно. Проверяйте всё! – подчёркивает Ольга Андреева.

Распространённой схемой мошенничества стала «распродажа товаров из-за карантина»: окон, дверей, водонагревательных колонок, радиаторов, газовых плит и т.д. «Когда у вас ещё будет возможность заменить плиту со скидкой 30 процентов?» – говорят злоумышленники, позвонив в квартиру пожилому человеку. Да ещё обещают привезти товар на дом и дают на него гарантию аж десять лет. Пенсионер отдаёт деньги и остаётся ждать обещанного.

Работает уловка и с доставкой продуктов: «Мы привезём вам мешок картошки, оплатите только доставку». Пожилые люди, обрадовавшись удаче, потом не могут вспомнить ни лиц мошенников, ни номеров автомобилей.

«Спасите ваши денежки!»

Ещё одна схема кражи денег пенсионеров: спасение их накоплений от девальвации рубля. Или мошенники звонят под видом сотрудника банка и говорят, что проводят опрос клиентов для улучшения качества обслуживания. Или сообщают, что «с вашего счёта пытаются снять деньги, давайте я вас быстро переведу на службу безопасности, решим проблему» и т.д. На самом деле они выведывают ваши персональные данные, чтобы получить доступ к вашим банковским картам.

Самым наглым обманом можно назвать ситуацию, в которую попала пенсионерка в Москве. Когда она вышла из своего дома на улицу, к ней подошли молодые люди в форме и потребовали заплатить штраф за нарушение запрета находиться в общественных местах, иначе пригрозили вызвать полицию. Женщина позвонила сыну, тот, приехав на место, заплатил тысячу рублей, после чего смог увести мать от мошенников. Потом их, кстати, удалось найти по записи видеонаблюдения.

Не только в реальности, но и в интернете злоумышленники ищут своих жертв. В социальных сетях, особенно в «Одноклассниках», можно увидеть объявления, например, о том, что переболевшим коронавирусом полагается единоразовая выплата от государства. Нужно пройти по ссылке, нажать на кнопочку, ввести данные карты для подтверждения личности и деньги (называются суммы порядка 200 тысяч рублей) сразу же поступят вам.

Люди, находясь в трудной финансовой ситуации, реагируют на эти объявления, говорит эксперт и рекомендует: «Не верьте призывным роликам, не сообщайте реквизиты своих счетов, карт, код с обратной стороны карты, пин-код ни по телефону, ни в интернете. Не переводите свои деньги ни на какие счета».

В сухом остатке

Из всего этого можно сделать вывод, что о своей безопасности каждый должен позаботиться сам. Правила просты. Не открывайте дверь незнакомым людям, не покупайте лекарства с рук, не разговаривайте с посторонними на улице.

Скажите об этом своим пожилым родственникам и почаще звоните им, узнавайте, не было ли подозрительных визитов или странных звонков. Расскажите им о современных мошеннических схемах. Напишите телефоны органов соцзащиты, Пенсионного фонда, газовой службы, поликлиники, участкового, а также «горячей линии» банка, где обслуживается пенсионер.

Если есть возможность, отключите у него телеканалы, на которых работают телемагазины. Повесьте цепочку на входную дверь – это не даст мошенникам легко пройти в квартиру.

Если неприятная ситуация с вашим пожилым родственником всё же произошла, узнайте все детали и обратитесь в полицию.