Как не попасть в ловушку финансовой пирамиды

Эксперты предупредили о росте количества финансовых пирамид в России. В ходе пресс-конференции в ТАСС помощник управляющего Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Сергей Гирнис привёл статистику по количеству выявленных финансовых пирамид за последние годы.

– В 2017 году – 130. В 2018-м – 168. За девять месяцев текущего года – 240. И хотя в этих цифрах присутствует и эффект усиления контроля, но динамика тревожная. Пирамиды становятся всё более разнообразными – практически под любую аудиторию, – рассказал он.

Сергей Гирнис также отметил, что кредитные потребительские кооперативы (КПК), привлекающие деньги граждан на более выгодных (по сравнению с банковскими депозитами) условиях, часто дают ложные гарантии по страхованию сбережений граждан.

– В своей рекламе они делают упор на гарантиях сохранности сбережений. И действительно, в соответствии с законом создаются компенсационные фонды, КПК страхуют свою ответственность по отношению к гражданам. Проблема заключается в том, что в реальности система страхования и компенсаций на рынке кредитной кооперации не работает. И об этом надо предупреждать потенциальных пайщиков, – уточнил эксперт.

По каким же признакам можно понять, что перед вами финансовая пирамида?

– Часто мошенники маскируются под легальных участников финансового рынка: микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, инвестиционные и управляющие компании, действуя при этом как общество с ограниченной ответственностью, – говорит управляющий Отделением по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Сергей Крюков.

При этом у финансовых пирамид есть общие черты. Например, это отсутствие лицензии Банка России на привлечение денег или отсутствие в государственном реестре некредитных финансовых организаций, использование в наименовании и/или символике организации слов, словосочетаний, делающих их похожими на известные компании, бренды. Зачастую нет информации об учредителях и руководителях организации, о её финансовом положении и собственных средствах. Нет и точного определения предмета её деятельности. Сама организация, её интернет-сайт зарегистрированы за несколько месяцев до начала активной деятельности по привлечению денежных средств и имеют минимальный уставный капитал (проверить это, кстати, можно в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России). Да и зарегистрирована такая организация бывает по месту проживания физического лица или по «месту массовой регистрации юридических лиц».

Кроме того, насторожить потенциальных клиентов должно публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей рыночный уровень, а также наличие предварительных взносов для последующего участия в деятельности организации или проекта. Тем более, когда в договоре отсутствуют какие-либо обязательства перед вкладчиками, а формирование дохода участника обещается за счёт вложений новых привлекаемых им участников.

Также финансовые пирамиды заявляют о страховании вложений (инвестиций) физических лиц, аналогичном банковской системе страхования вкладов, и ведут агрессивную рекламу в интернете и СМИ.

Впрочем, в 2019 году на территории Кировской области организации с признаками финансовой пирамиды не выявлялись. Правда, несколькими годами раньше, в 2017-м и 2018-м, в регионе была пресечена незаконная деятельность нескольких подобных организаций. «В том числе кредитных потребительских кооперативов «Котельничский» и «Кредитный дом «Партнёръ», для которых всё закончилось возбуждением уголовных дел», – рассказали в Кировском отделении Центробанка.

Что же предпринять, чтобы не попасться на удочку мошенников?

– На финансовых пирамидах заработать нельзя, – подчёркивает управляющий Отделением по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Сергей Крюков. – Если вы решите вложить в такую организацию свои деньги, надеясь стать партнёром и обогатиться, оказавшись на верхушке, вы не получите ничего. Просто отдадите свои деньги организаторам.

Чтобы избежать этого, специалисты советуют помнить несколько простых правил.

– В первую очередь необходимо обратить внимание на период существования организации, её репутацию, рейтинг кредитоспособности, наличие лицензий Центрального банка Российской Федерации или нахождение в специальном реестре Банка России, – говорит Крюков. – Информацию об участниках финансового рынка можно проверить на сайте Банка России (cbr.ru/links/fmp_check/). По закону привлекать средства граждан могут только банки, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (только от своих членов-пайщиков), а также микрофинансовые компании (на сумму не менее 1,5 млн рублей).

Во-вторых, если вам обещают гарантированные проценты и возвратность средств, уточните, что это за организация. Гарантировать возвратность вложений и процентов по ним могут только банки. Даже если вас заверяют, что все ваши средства застрахованы, попросите компанию указать название страховщика, проверьте у него наличие лицензии на страхование финансовых рисков (информация об этом размещена на сайте Банка России www.cbr.ru) и величину застрахованной ответственности, а также внимательно изучите условия договора. Может оказаться, что на самом деле риск невозврата ваших сбережений застраховать «забыли».

Кроме того, один из самых ярких признаков финансовой пирамиды – предложение привлечь новых инвесторов, привести друзей, знакомых за денежное вознаграждение. Не подписывайте договор, если не хотите стать жертвой мошенников.

Насторожить вас должно и отсутствие у фирмы своего сайта. На нём, кстати, обязательно должны быть указаны адреса офисов и подразделений организации. Свяжитесь с головным офисом и убедитесь, что в вашем регионе действует реально существующий филиал или представитель.

Если же вам предлагают помощь в погашении долга перед банком или иной организацией и для этого просят внести определённую часть суммы долга в обмен на обязательство погасить ваш долг, попросите официально переоформить ваш долг перед банком или МФО на организацию, сделавшую вам предложение.

– Иногда человек понимает, что имеет дело с финансовой пирамидой, уже после того, как доверил ей деньги, – говорит Сергей Крюков. – Если финансовая пирамида ещё действует, составьте претензию в адрес компании с требованием вернуть средства, сообщите о намерении обратиться в правоохранительные органы.

Если компания отказывается вернуть деньги, соберите документы (договор, выписку по банковскому счёту, приходный кассовый ордер), подтверждающие, что вы передавали организации средства, и напишите заявление в полицию и прокуратуру. Также обратитесь за профессиональной помощью к адвокату, у которого есть опыт в подобных делах. Можно найти других вкладчиков пирамиды и составить коллективный иск.

Впрочем, нередко обманутые вкладчики осознанно участвуют в такой организации и даже жалуются, что её закрыли. По словам экспертов, искоренить финансовые пирамиды вряд ли возможно, пока есть люди, которые сознательно в них идут.