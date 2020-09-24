Как не увлекаться кредитами

Об этом и многом другом региональным журналистам, в том числе сотрудникам «Кировской правды», рассказали на семинаре «Финансовое благополучие населения в условиях выхода из кризиса». Он прошёл 22-23 сентября в Москве в рамках проекта минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Тема – актуальная, ведь, по прогнозам экспертов, в текущем году ожидается рост мошеннических проектов, а также числа пострадавших. Состав спикеров – впечатляющий. Заслуженные экономисты России, представители министерства финансов РФ, изданий Finversia.ru и «Эксперт» делились со СМИ своими выводами: зачем нужна финансовая грамотность, какая стратегия финансового поведения должна быть в условиях экономической неопределённости, как уберечься от новых видов мошенничества, как защитить свои права в различных сегментах финансового рынка и так далее.

— Соблюдение баланса между финансовой доступностью и возможностью возмещения средств – одно из основных условий финансовой устойчивости домохозяйств, — подчеркнула советник директора проекта Анна Зеленцова.

По мнению специалистов, финансово грамотный человек в первую очередь следит за состоянием личных финансов, умеет распределять свои средства и жить без долгов, принимает разумные финансовые решения и может лучше защитить себя, избегая или минимизируя возможный ущерб, тем более в условиях кризиса, когда «мошенники работают в три смены».

Как всё это осуществить на практике? Нужна объективная информация по финансовым вопросам, в том числе школьникам, студентам и пенсионерам. Полученными знаниями журналисты «Кировской правды» поделятся с читателями в новой рубрике «Финансовый тренер».

Фото: Finversia.ru