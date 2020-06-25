Как пандемия повлияла на рынок: не только отрицательные моменты

Жители Кировской области сократили расходы на питание и напитки вне дома. В условиях, когда заведения общепита несколько недель работали только «на вынос», экономия кировчан (если можно так назвать) составила 610,9 млн рублей. Настолько в сопоставимых ценах снизилась реализация продукции и товаров кировскими предприятиями общественного питания в январе – апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

– Мы перестали ходить в кафе и столовые, едим меньше мяса, налегаем на овощи. Правда, сало начали покупать. Оно очень полезно для сосудов, которые, слышала, больше всего страдают от вируса. Больше пьём молока теперь, меньше – кофе. Хлеб сами печём в хлебопечке. Если не дешевле, то вкуснее, – рассказала кировчанка Татьяна Пенкина.

Жители региона стали тратить меньше денег и на другие покупки. Это совпадает с общероссийской тенденцией. По данным международной исследовательской компании YES Group, которая провела опрос среди 600 россиян, около 59% потребителей урезали расходы даже на товары первой необходимости примерно на четверть, и только 27% сохранили уровень трат на прежнем уровне, а 14% – увеличили расходы на данные категории товаров.

Лидеры продаж – веб-камеры

– Пандемия отразилась на нашем рынке как положительно, так и отрицательно, – сообщил представитель сети магазинов цифровой и бытовой техники в Кирове Андрей Вылегжанин. – Частично магазины были закрыты, частично переведены в статус точек выдачи интернет-заказов. Был придан неплохой толчок онлайн-торговле, особенно через продажу средств, используемых в удалённой работе и обучении. Лидерами продаж можно назвать веб-камеры, компьютерную технику (ноутбуки, компьютеры), расходные материалы. С другой стороны, в целом падение общего уровня продаж очень заметное, и в настоящий момент на рынке наблюдается некоторый дефицит товара.

В Кировской области экономия потребителей привела к тому, что оборот розничной торговли в январе – апреле 2020 года составил 63,6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 4,4% меньше, чем в январе – апреле предыдущего года. В фактических ценах население области израсходовало на приобретение товаров на 987,6 млн рублей (на 1,5%) меньше, чем в январе – апреле 2019 года. Об этом сообщил Кировстат.

На чём можно сэкономить

При этом объёмы потребления изменились неравномерно. Большая часть жителей решила экономить, что ожидаемо, на непродовольственных товарах. Оборот их в апреле составил 57 процентов к марту. Уменьшились объёмы продаж одежды и обуви, крупной бытовой техники, ювелирных украшений.

– На наш бизнес пандемия повлияла очень серьёзно, – отметил представитель сети ювелирных магазинов в Кирове Пётр Чернышов. – Понятно, что в экстренных ситуациях ювелирные украшения – это не то, что жизненно необходимо. Платежи контрагентам были прекращены ещё в середине марта из соображений экономии и обеспечения возможности заплатить сотрудникам во время вынужденного простоя. Снижение оборота в апреле составило 90 процентов, в мае уже часть магазинов были открыты и снижение составило 60 процентов. Благо что онлайн-торговлю мы начали ещё три года назад, и этот сегмент также получил определённое развитие в период карантина.

Не так значительно – примерно на 8 процентов – снизились расходы жителей региона на продовольствие, напитки. Однако покупатели стали выбирать более дешёвые продукты. В исследовании YES Group отмечается, что 40% россиян отказались от покупки мяса и колбас, 39% – от рыбы и морепродуктов.

«Санитар рынка»

Зато продажа топлива претерпела гораздо меньшие изменения.

– На нашей сфере карантин отразился частично, работу никто не приостанавливал, поскольку топливо является предметом первой необходимости. Как ни крути, автомобили ездили и будут ездить, — уточнил представитель топливной компании в Кирово-Чепецке Алексей Никулин. – Бензовозы в апреле отправлялись весьма активно, ибо «самый сезон», горячая пора, посевная, без топлива невозможно. Однако многие клиенты попросили отсрочку и задерживали платежи, так как их контрагенты также производили оплату с задержками. Для трейдеров со стажем, с финансовой подушкой безопасности задержка платежей не так критична, как для новичков, поэтому многие компании были сметены карантином практически моментально.

С этой точки зрения карантин можно рассматривать как «санитара рынка», слабые и больные его не пережили.

Что касается цен на товары, то они в ходе пандемии успели подрасти. Продовольственные, например, подорожали в апреле по сравнению с мартом на 2,7 процента, табачные изделия – на 1,5 процента, медикаменты – на 3,7 процента. Практически не изменилась лишь стоимость непродовольственных товаров и алкоголя, сообщили в Кировстате.

Есть мнение…

Олег Казаков, маркетолог, г.Киров:

– Конечно, пандемия серьёзно повлияла на нашу жизнь в целом и, в частности, на бизнес. В первую очередь заметно влияние негативное, но и здесь можно разглядеть ряд положительных моментов.

Мы увидели, что без многого можно обойтись, например, без обязательного присутствия сотрудников в офисе, большую часть работы можно производить удалённо. В этом случае главное – реализация грамотной и качественной коммуникации между сотрудниками. Это в долгосрочной перспективе и сокращение занимаемых арендных площадей, то есть экономия на аренде, и повышение эффективности, и оптимизация личного рабочего времени сотрудников, хотя это требует высокого уровня самоорганизации и дисциплины.

Многие предприниматели наконец обратили свои взоры на онлайн-торговлю и доставку. Неожиданное развитие получили некоторые сегменты товарного рынка. Например, никто не мог предположить год назад фантастического спроса на маски и средства дезинфекции.

Учебные заведения также занялись развитием дистанционных сервисов обучения, что одновременно и актуально, и старт в нужном направлении.

Люди поняли, что многое можно сделать самостоятельно, не прибегая к чьим-либо услугам. Это означает сокращение затрат, развитие личных навыков, как следствие – расширение границ собственных возможностей и повышение жизненного тонуса.