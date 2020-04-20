Как поддержать отрасли, оказавшиеся в зоне риска

Губернатор Кировской области провёл совещание с руководителями общественных объединений предпринимателей региона. Темой разговора стали меры поддержки бизнеса.

Во встрече приняли участие представители органов исполнительной власти, руководитель Управления ФНС по Кировской области Денис Смехов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Кировской области Владислав Попов, руководители «Опоры России», «Деловой России», Вятской торгово-промышленной палаты.

План по развитию экономики для региона

Как напоминает пресс-центр правительства региона, в Кировской области с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 28 марта по 24 апреля приостановлена деятельность ряда предприятий. В связи с этим малый и средний бизнес оказались в непростой экономической ситуации.

— Благодаря заранее принятым мерам правительства РФ и областного правительства в целом удаётся сдерживать распространение болезни, но блокировать её полностью объективно невозможно, — сказал в ходе встречи Игорь Васильев. — В связи с поручением президента России и правительства РФ в Кировской области разработан план по устойчивому развитию экономики, который включает в том числе первый пакет мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако мы понимаем, что бизнес оказался в сложной экономической и финансовой ситуации и принятых мер недостаточно. Поэтому мы продолжаем разрабатывать дополнительные меры по поддержке экономики, в том числе с учётом всех поручений, сделанных президентом России Владимиром Путиным.

Финансовая помощь для субъектов МСП

На федеральном уровне для предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по налоговым и страховым взносам, отсрочка по платежам коммерческой недвижимости, предоставляются беспроцентные кредиты на выплату заработной платы, введён мораторий на банкротства и надзорные проверки, продлено действие лицензий.

Кроме того, на совещании с правительством 15 апреля Владимир Путин сообщил, что субъекты МСП из наиболее пострадавших отраслей получат финансовую помощь в выплате заработной платы — 12 130 рублей на одного сотрудника. То, что предприятиям необходимо оказать финансовую помощь в выплате заработной платы, 8 апреля обозначил губернатор Кировской области Игорь Васильев в ходе совещания с президентом и субъектами РФ.

Объём поддержки для каждой компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля 2020 года. Такая финансовая поддержка от государства за апрель начнёт поступать на счёт организации в мае.

Пониженные налоговые ставки и рассрочка уплаты

Министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева рассказала об утверждённом плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики региона, который включает в себя пять основных блоков.

— В него вошли мероприятия, направленные на обеспечение продуктами питания и товарами первой необходимости, на поддержку занятости населения, на поддержку отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также общесистемные меры, — пояснила министр.

Так, в рамках поддержания отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, предусмотрен целый комплекс мер, таких как установление пониженных налоговых ставок, рассрочка уплаты налогов, работа с застройщиками, реструктуризация задолженности платежей за коммунальные услуги и ещё пул мероприятий.

Важным разделом регионального плана является поддержка малого и среднего предпринимательства. Помимо федеральных мер поддержки, в этом году предусматриваются отсрочки по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество, реструктуризация графиков платежей действующих займов, льготное кредитование и новые кредитные продукты, продлены сроки уплаты страховых взносов.

Реализация мероприятий, указанных в плане, ведётся совместно со всеми органами исполнительной власти, органами самоуправления и ведомствами.

Вопросы от бизнес-сообщества

Представители общественных организаций предпринимателей озвучили наиболее проблемные вопросы в бизнес-сообществе и высказали свои предложения по необходимым мерам господдержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Так, они предложили при уполномоченном по правам предпринимателей создать по принципу «одного окна» постоянно действующий оперативный штаб бизнес-объединений для сбора информации по проблемам МСП с целью последующей передачи информации в областное правительство. А также провести работу по привлечению выбывающих из других регионов высококвалифицированных кадров, усилить работу по информированию субъектов МСП в информационном пространстве.

Отметим, что план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики региона не окончательный, ведётся работа по дополнению его новыми мероприятиями, способствующими стабилизации экономики и минимизации потерь для бюджета.

Важно

Федеральная налоговая служба России составила таблицу по переносам сроков отчётности и уплаты налогов.

— Так, организации, индивидуальные предприниматели из реестра малого и среднего бизнеса и относящиеся к наиболее пострадавшим отраслям получили отсрочку на 6 месяцев по уплате налога на прибыль и единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) за 2019 год.

— На 3 месяца предоставлена отсрочка по подоходному налогу, уплата страховых взносов ИП с доходами выше 300 тыс. рублей перенесена на 4 месяца. Срок уплаты патентов, который выпадал на второй квартал, перенесён на 4 месяца, уплата налогов (кроме НДС, налога для самозанятых и налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовых платежей за март и первый квартал 2020 года перенесена на 6 месяцев, за апрель-июнь и второй квартал и первое полугодие 2020 года — на 4 месяца.

— Крайний срок уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество и земельному налогу за первый квартал перенесён на 30 октября, за второй квартал – на 30 декабря. Микропредприятия могут получить отсрочку по страховым взносам за март — май 2020 года на 6 месяцев, а за июнь — июль 2020 года — на 4 месяца.

Дополнительно для таких микропредприятий продлены сроки уплаты взносов на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за март — май 2020 года на 6 месяцев, за июнь — июль — на 4 месяца.

— На 3 месяца продлён срок сдачи налоговых деклараций (за исключением НДС), а также налоговых расчётов о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, расчётов сумм налога на доходы физлиц, расчётов по авансовым платежам и бухгалтерской отчетности, срок подачи которой приходится на март — май 2020 года.

— Срок представления физлицами налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ перенесён с 30 апреля на 30 июля, срок подачи деклараций по НДС и расчётов по страховым взносам за первый квартал продлён до 15 мая.

— На три месяца перенесён срок предоставления банками и другими финансовыми организациями информации о счетах нерезидентов за 2019 и предыдущие отчётные годы в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией, на 3 месяца продлён срок предоставления заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.

Продажи в интернете — дистанция в 1,5 метра

Ввиду ограничительных мероприятий кировские предприниматели стараются адаптировать свой бизнес: перешли на продажи в интернете, организовали пункты выдачи товаров и доставку на дом.

— Почти на каждом магазине города Кирова можно увидеть объявления, гласящие о работе торговой точки и мерах предосторожности (соблюдать дистанцию 1,5 метра, заходить в помещения по одному и т.д.).

— Общепит города (кафе, бургерные, рестораны, пиццерии) закрыл торговые залы для посетителей и предложил своим клиентам заказывать еду на дом, в том числе организовав и бесконтактную доставку.

— Непродовольственные, хозяйственные магазины работают в режиме выдачи товара: торговый зал огорожен, в помещение пускают по одному человеку, товар выдаётся на руки. Все продавцы носят маски и перчатки.

Предварительно ознакомиться с товаром можно на сайтах. Там же клиенты могут выбрать всю продукцию, оплатить покупку. Аналогичный способ работы выбрали оптики города, точки по ремонту техники и операторы сотовой связи.