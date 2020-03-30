Герценка: стать читателем можно из любой точки земного шара

В День работников культуры, который отмечался на прошлой неделе, губернатор региона Игорь Васильев посетил кировскую научную библиотеку имени А.И. Герцена. Чем живёт главная читательская площадка города в условиях карантина, а главное, как она смогла завоевать новых читателей по всему миру, главе региона рассказала министр культуры Татьяна Мазур.

Визит Игоря Васильева начался с виртуального посещения нового сайта научной библиотеки. По словам её руководителя Натальи Стрельниковой, Герценка стала первым в регионе культурным учреждением, которое перестроилось на новый режим работы в условиях запрета на посещения.

Напомним, что согласно распоряжению регионального министерства культуры до 26 марта во всех областных учреждениях культуры был закрыт приём посетителей, отменены мероприятия. Данный режим работы учреждений культуры продлевается до особого распоряжения.

По словам Натальи Стрельниковой, теперь круглосуточно, в любой точке земного шара можно стать читателем Герценки, даже если ранее вы не были абонентом библиотеки и не имели читательского билета.

– Немало людей в современном мире предпочитают читать книги в электронном виде. Для них в карантин ничего не поменялось. А вот регистрация для доступа к книгам в любимом формате стала гораздо удобнее, – сказала Наталья Владимировна.

Как посетить выставку «Вятская книга года – 2019», не нарушая карантина

Главная страница сайта библиотеки была преобразована в рекордные сроки. На ней разместили информацию для посетителей о действующих ресурсах удалённого доступа по нескольким категориям.

Читатели могут посмотреть анонсы онлайн-мероприятий, задать вопрос библиотекарю, продлить книги онлайн. Также сегодня доступны электронная доставка документов и популярные электронные ресурсы, включая проект «Вятская электронная библиотека», онлайн-проект «Библиотека ЛитРес», виртуальные выставки, краеведческие ресурсы.

– Читатели могут, не нарушая режима карантина, посетить выставку-конкурс «Вятская книга года – 2019», выставку одной книги, узнать об одном дне в истории Вятского края, о памятных датах Кировской области, прочитать альманах «Герценка: Вятские записки», присоединиться к флешмобу «Читаем вятское – 2020», – рассказали губернатору в библиотеке. – Особое внимание в Год памяти и славы в Герценке уделяют проектам, посвящённым 75-летию Победы.

Творческие вечера – в онлайн­-режиме

Оцифровка книжных памятников – ещё одна важная часть деятельности библиотеки в эти дни. Игорь Васильев оценил процесс бережной работы, посетив библиотечный сектор оцифровки.

Рассказали губернатору и о мероприятиях, которые пройдут в новой форме для библиотеки и её читателей. В онлайн-режиме из этих стен будут транслировать различные научные лекции – старт новшеству был дан 24 марта. Кроме того, посетителей виртуального пространства библиотеки будут ждать живые музыкальные творческие вечера.

Важно отметить, что областная научная библиотека имени А.И. Герцена является региональным проектным офисом, который координирует участие муниципальных библиотек в национальном проекте «Культура».

В рамках реализации нацпроекта, утверждённого указом президента Владимира Путина, Министерство культуры России провело конкурсный отбор заявок субъектов РФ на предоставление в 2020 году средств из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек.

Модернизация библиотек: федеральное финансирование

Как прокомментировал вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, курирующий сферу культуры, заявки на предоставление федерального финансирования поступили от 78 регионов. По итогам рассмотрения заявок 3 библиотеки в Кировской области получили по 5 млн рублей на ремонт зданий и обновление фондов. В их числе Безбожниковская сельская библиотека Мурашинского района, Филипповская библиотека Кирово-Чепецкого района, Московская библиотека Афанасьевского района.

– Библиотеки модернизируют в современные информационные центры, оснащённые высокоскоростным интернетом. Благодаря подключению к каталогу Национальной электронной библиотеки жителям районов станут доступны каталоги ведущих библиотек и ресурсы информационных центров России, – отметил Андрей Плитко.

Модельные библиотеки станут культурными и коммуникационными центрами районов. На их площадках будут организованы дискуссионные клубы и различные кружки, будут проводиться культурно-досуговые и образовательные мероприятия.

О гражданской ответственности

Завершая встречу, Игорь Васильев отметил, что, несмотря на то, что привык видеть в стенах библиотеки много читателей: школьников и студентов, людей «серебряного» возраста, благодарен сотрудникам за ответственное отношение к мерам безопасности в условиях карантина.