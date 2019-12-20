Как сохранить деньги при снижении банковских ставок?

О том, что ставки по банковским депозитам снижаются, рассказал председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин со ссылкой на данные Центробанка.

Во второй декаде ноября 2019 года средняя максимальная ставка рублёвых вкладов в десяти крупнейших банках страны опустилась на 0,14 процентного пункта до 6,03% годовых.

– Это новый исторический минимум ставки топ-10 банков с 2009 года, – отметил Дмитрий Янин в пресс-центре ТАСС. – В этой ситуации население ищет новые возможности для размещения своих сбережений, обращая внимание на рискованные по сравнению с банковскими депозитами финансовые продукты.

Конфедерация провела мониторинг в 20 регионах России. В ходе исследования её «тайные покупатели» посетили 27 банков. Так, в восьми из них менеджеры предлагали вклад на более выгодных условиях при оформлении инвестиционных продуктов (ИСЖ, ИИС, НСЖ, облигации и пр.), а в 13 инвестиционные продукты предлагались в качестве полной замены вкладу. Самым популярным продуктом на замену вкладу стало инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), которое предложили в 9 финансовых учреждениях.

При этом банки не предупреждали клиентов об отсутствии гарантии доходности, сохранности средств, поскольку данный инвестпродукт не подлежит государственному страхованию, а также о невозможности досрочного расторжения договора без потери части денежных средств.

Как же сохранить и преумножить собственные накопления? На вопросы «КП» ответил управляющий Отделением по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Сергей Крюков.

– Сергей Николаевич, жители Кировской области сегодня решают задачу сохранения сбережений при участии банков. Известны ли вам факты навязывания им рискованных финансовых продуктов?

– В третьем квартале 2019 года жители области дважды пожаловались в Банк России на то, что представители кредитных организаций пытались продать им одни финансовые продукты под видом других, не объясняя существенных различий между ними и не предупреждая о возможных последствиях. В обоих случаях речь шла о накопительном страховании жизни.

Под видом вкладов гражданам могут также предлагать паи инвестиционных фондов (ПИФов), ценные бумаги, договоры пенсионного обеспечения инвестиционного страхования жизни.

Доходность по некоторым из этих продуктов действительно может быть выше, чем по обычным депозитам, но при этом она не гарантирована. Средства клиента в этих случаях не попадают в систему страхования вкладов, их потеря не будет компенсирована государством в случае прекращения деятельности банка. Кроме того, при досрочном расторжении договора человеку могут вернуть меньшую сумму, чем он вносил.

Поэтому важно внимательно читать любой договор на оказание финансовых услуг перед тем, как его подписывать. Обратите внимание на данные, указанные в договоре. С кем именно вы заключаете договор – с банком или иной организацией (страховой компанией, паевым инвестиционным фондом)?

Попадают ли ваши инвестиции в государственную систему страхования вкладов? Гарантирована ли доходность по вашим вложениям и какая? Будут ли у вас вычитать какие-то комиссии? Что будет, если вы захотите расторгнуть договор раньше срока? Сколько денег вам вернут?

Подписывать договор стоит только в том случае, если каждое из его условий вам понятно.

– Уточните, на что именно распространяется система страхования вкладов.

– Страхованию подлежат денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые вкладчиками в банках – участниках системы страхования вкладов, на основании договора банковского вклада или договора банковского счёта, включая начисленные проценты.

Максимальный размер страхового возмещения в одном банке для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий составляет до 1,4 млн рублей. Если сумма вкладов, размещённых вкладчиком, превышает установленную законодательством максимальную сумму возмещения, обязательства банка перед вкладчиком исполняются в ходе конкурсных процедур в отношении банка.

Система страхования вкладов также защищает деньги, размещённые на счетах эскроу для расчётов по сделке купли-продажи недвижимости и договорам долевого строительства. По ним сумма страхового покрытия составляет до 10 млн рублей.

Информацию о своём участии в системе страхования, о порядке и размерах получения возмещения по вкладам банки обязаны размещать на своем сайте в интернете и на стендах, в специальных папках. Кроме того, при заключении депозитного договора банки должны включать в его тексты положение о том, что вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

– Какая сумма хранится в банках на счетах кировчан? Посоветуйте жителям области, как лучше позаботиться об этих сбережениях.

– Объём вкладов, привлечённых банками у граждан Кировской области, на 1 ноября составил 135,1 млрд рублей. Это на 8% больше аналогичного показателя прошлого года.

Банковский вклад – это наиболее безопасный и надёжный способ сбережения и преумножения накоплений. Однако, прежде чем открыть вклад в банке, необходимо проверить, имеет ли он лицензию Банка России, особенно если вы хотите разместить средства в кредитной организации с неизвестным вам названием. Если у неё нет лицензии Банка России, то перед вами мошенники.

Важно, входит ли банк ли в систему страхования вкладов. Узнать это можно на сайте Банка России (www.cbr.ru), на сайте Агентства по страхованию вкладов (www.asv.org.ru) или по телефону горячей линии Агентства 8-800-200-08-05 (звонок бесплатный).

Кроме того, уточните, имеет ли банк право принимать вклады. Иногда банк может быть участником системы страхования вкладов, но при этом принимать новые вклады ему не разрешено (например, в банке введены ограничения на приём вкладов физических лиц).

Особенно внимательно изучите финансовое состояние банка, если вы предприниматель, адвокат или нотариус и заводите счёт для профессиональной деятельности. Средства на таких счетах не застрахованы, кроме средств на счетах индивидуальных предпринимателей.

Необходимую информацию можно найти на сайте Банка России, на сайтах кредитных рейтинговых агентств, включённых в реестр Банка России. Важно сравнивать, что пишут в разных источниках, а не ориентироваться на один. Необходимо учитывать, что финансовое состояние банка не статично и может меняться.