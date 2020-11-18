Как ссыльный Сталин в Вятской тюрьме побывал…

В молодые годы Иосиф Виссарионович Сталин (тогда он ещё носил фамилию Джугашвили) был активным революционером-подпольщиком. 25 марта 1908 года его арестовали в Баку и после разбирательства 9 ноября 1908 года вынесено решение о высылке в Вологодскую губернию под гласный надзор полиции сроком на два года. В январе 1909 года этапом Джугашвили доставили в Вологду и поместили в тюрьму. 27 января 1909 года дальнейшим местом ссылки ему определили город Сольвычегодск Вологодской губернии. Добраться туда можно было только через Вятку.

Сталин на Вятке до 1917-го: фейк или правда?

В советское время, да и сейчас у ряда людей бытует мнение, что Сталин до Октябрьской революции 1917 года в Вятке вообще не бывал, а противоположное мнение появилось лишь благодаря гласности, когда каждый может писать, что захочет и издавать книги за свой счёт, не приводя каких-либо объективных доказательств. Опровергнем эти утверждения.

Обратимся к историческим источникам. При жизни Сталина Госполитиздат начал издавать его сочинения. В 4-м томе, увидевшем свет в 1946 году, в разделе «Биографические хроники» за 1909 год читаем следующее:

«… 8 февраля. И.В. Сталин, следуя по этапу к месту ссылки, заболевает возвратным тифом и переводится из Вятской тюрьмы в Вятскую губернскую земскую больницу.

20 февраля. И.В. Сталин из больницы снова переводится в Вятскую тюрьму.

27 февраля. И.В. Сталин прибывает в Сольвычегодск.

24 июня. Побег И.В. Сталина из Сольвычегодской ссылки…».

То, что Сталин действительно находился в Вятке, подтверждается и находящимся на хранении в Центральном государственном архиве Кировской области в одном из дел «Выписной журнал Вятской губернской земской больницы за 1908 и 1909 годы».

В журнале под № 696 произведена запись о том, что Джугашвили Иосиф Виссарионович, арестант Вятской тюрьмы, помещён в больницу 8 февраля 1909 года в возрасте 28 лет с диагнозом возвратный тиф.

И снова – по этапу в Сольвычегодск

Добавим небольшой комментарий. Диагноз написан по латыни. В то время эта болезнь среди народа называлась лихорадкой. Возвратный тиф — это инфекционное заболевание.

В 1900-х годах в Вятке на пересечении Московского тракта с Гласисной улицой (ныне это территория возле бывшего кинотеатра «Алые паруса») находилась губернская земская больница. После 1917 года она была преобразована в городскую инфекционную больницу. В 1942 году сюда был перебазирован Научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены Красной армии, который существует и сегодня несколько под другим названием.

Сошлёмся ещё на одну книгу. Совет ветеранов научно-исследовательского института в 2008 году издал книгу «История и современность. 1928-2008». Авторы книги установили ещё ряд фактов о пребывании И.В. Сталина в больнице и поместили следующий текст:

«4 февраля 1909 г. жандармы привезли в Вятку арестованного Иосифа Виссарионовича Сталина. Его сослали в Сольвычегодск, и Вятка была одним из пересыльных пунктов тяжёлого пути. 8 февраля 1909 г. после четырёхдневного пребывания в тёмной и сырой вятской тюрьме больного возвратным тифом Иосифа Виссарионовича перевели в губернскую земскую больницу. Первый этаж здания губернской больницы предназначался для арестантов. Длинный коридор был перегорожен железной решёткой с узенькой дверью. На окнах также были крепкие решётки. После двенадцати дней пребывания его, ещё не оправившегося от болезни, выслали по этапу через Котлас в Сольвычегодск…

В настоящее время здание бывшей губернской больницы является главным корпусом института, где размещается научно-техническая библиотека, конференц-зал и кабинеты сотрудников».

Возвращение в 1919-м

Про историю Вятской губернской земской больницы ещё добавим следующее. Здесь с 1875 года по 1913 год, то есть более 30 лет с перерывами, работал Степан Евсеевич Гриневский, отец писателя Александра Грина, сначала письмоводителем, затем делопроизводителем (бухгалтером). В этих же стенах с 1956 года по 1965 год проходил службу в институте Евгений Дмитриевич Петряев, участник Великой Отечественной войны, учёный, военный врач, член Союза писателей СССР.

В Вятской тюрьме по пути в ссылку с 27 июля по 15 августа 1898 года содержался Феликс Эдмундович Дзержинский, будущий с 1917 года первым председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии.

Волею судьбы, бывшие кратковременные «сидельцы» Вятской губернской тюрьмы И.В. Сталин и Ф.Э. Дзержинский в январе 1919 года вместе оказались в Вятке. На этот раз не как ссыльные, а как члены советского правительства. На доме № 97 по улице Ленина установлена мемориальная доска с надписью «В этом здании в январе 1919 г. работала комиссия ЦК

РКП(б) и Совета обороны с участием Ф.Э Дзержинского и И.В. Сталина по укреплению армии и тыла Восточного фронта». Из текста надписи сложно сделать вывод, каким образом Сталину и Дзержинскому находясь в Вятке, удалось повысить боеготовность двух армий Восточного фронта, воинские части которых были дислоцированы на территориях современной Удмуртии и Пермского края.

Внесём ясность. Открываем т. 4 «Сочинения» И.В. Сталина, изданного в 1947 году. На стр. 456-457 находим необходимую информацию.

1 января 1919 года ЦК РКП(б) и Совет обороны создали партийно-следственную комиссию в составе Сталина и Дзержинского для выяснения причин сдачи Перми и принятия мер к восстановлению партийной и советской работы в районе III и II армий Восточного фронта.

5 января они прибыли в Вятку, а в ночь на 7 января выехали в Глазов, где размещался штаб 111 армии. 19 января возвратились в Вятку. 21 января Сталин и Дзержинский снова выезжают в Глазов и возвращаются обратно 25 января. 27 января 1919 года они поездом отбыли в Москву.

Всё. Ответ понятен. Сталин и Дзержинский непосредственно работали в частях Восточного фронта и смогли переломить ситуацию в пользу Красной армии.

Виталий Манылов,

заслуженный юрист Российской Федерации