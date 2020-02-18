Как стать социальным предпринимателем

Появления закона о социальном предпринимательстве ждали многие. В июле 2019 года он был принят Госдумой. В результате в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» были внесены понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие».

В соответствии с этими изменениями Минэкономразвития России утвердило порядок признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями. Как это поможет бизнесу и гражданам?

Для решения острых проблем

– Социальное предпринимательство – это, прежде всего, эффект, который оно оказывает на решение острых социальных проблем, – подчеркнула заместитель руководителя Корпорации малого и среднего бизнеса Наталья Ларионова, выступая в пресс-центре «Парламентской газеты».

К этой категории относят частные детские сады и дома для престарелых, предприятия бытового обслуживания и т.п. Социальными предприятиями считаются и те, которые обеспечивают занятость социально уязвимых категорий граждан. Они войдут в реестр и могут претендовать на государственную поддержку.

– Согласно закону это может быть финансовая, имущественная, образовательная, информационная, консультационная и методическая поддержка, содействие в развитии межрегионального сотрудничества и другие меры, – сообщила министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева.

Как уточнили в ведомстве, сегодня формируют перечень социальных предприятий, который в свою очередь войдёт в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Ведь, чтобы рассчитывать на государственную поддержку, нужно получить статус социального предприятия.

В каких сферах могут работать социальные предприниматели, уже определило Минэкономразвития РФ.

– Сейчас в регионах идёт сбор заявок от предпринимателей, которые намерены получить статус социальных. К апрелю Минэкономразвития намерено сформировать реестр социальных предпринимателей, как это и предусмотрено в законе. Тогда можно с уверенностью сказать, что социальное предпринимательство у нас существует на законном основании, – уточнил в интервью «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов.

Успеть до 1 марта

По закону у региональных властей есть право добавлять в перечень новые виды деятельности, а также предусматривать механизмы их поддержки. Впрочем, дополнять список категорий, установленных федеральным законом, в Кировской области не планируют.

– Начата работа по информированию потенциальных получателей статуса, формируется состав комиссии по рассмотрению вопросов признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями в Кировской области, – рассказала

Наталья Кряжева.

К слову, перечень социальных предприятий будет сформирован дважды – по состоянию на 1 апреля 2020 года и на 1 июля 2020 года. Подать заявку на получение статуса социального предприятия в этом году можно в срок до 1 марта и до 1 мая. В последующие годы сроком подачи заявок будет 1 мая.

Как рассказали в региональном центре «Мой бизнес», подать заявку можно в бумажном виде или с использованием электронных носителей (с обязательным отправлением документов в бумажном виде) по адресу: г. Киров, Динамовский проезд, 4, или по электронной почте: mail@kfpp.ru (с указанием темы письма «Заявка на включение в перечень социальных предприятий»). Можно проконсультироваться по телефону (8332) 648-649.

На данный момент поступили заявки от двух представителей малого и среднего бизнеса, другие предприниматели активно интересуются возможностью получения данного статуса.

Добавим, что те, кто занимается социально значимыми видами деятельности, и прежде имели возможность получить помощь. По словам регионального министра, в прошлом году в рамках проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области» в шесть монопрофильных муниципальных образований направили субсидии: в Белую Холуницу, Кирово-Чепецк, Вятские Поляны, Омутнинск, Стрижи и Уржум. Деньги получили 20 субъектов, занимающихся организацией работы музеев, дополнительным образованием детей и взрослых, физкультурно-оздоровительной и другой деятельностью.

В 2020 году эту работу продолжат. Сегодня заключены соглашения о предоставлении субсидии с семью монопрофильными муниципальными образованиями региона. Получить их смогут социальные предприниматели в Белохолуницком, Омутнинском, Стрижевском, Уржумском и Краснополянском городских поселениях, а также в Вятских Полянах и Кирово-Чепецке.

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Егор Поспелов, исполнительный директор объединения предпринимателей «Опора Россия» по Кировской области: