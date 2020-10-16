В прошлом выпуске рубрики «Финансовый тренер» мы рассказывали о том, как разобраться с тем, куда уходят личные деньги, и научиться экономить. Сегодня вместе с заместителем директора Национального центра финансовой грамотности, экспертом по личным финансам и инвестициям Сергеем Макаровым говорим о том, как управлять семейным бюджетом.

Прежде всего, нужно оптимизировать расходы семьи. Как? Для начала начните вести учёт их и доходов. Разбейте последние на отдельные категории, например: заработная плата, доход по вкладу (проценты) и т.д. Также поступите с ежемесячными расходами: на детей, на помощь родителям, оплату кредита, интернета и т.д.

Важно выделить те статьи расходов, которые занимают больше 5 процентов общей суммы расходов, и оптимизировать их. Конечно, сложно сократить платежи за коммуналку, питание. Попроще – с развлечениями и отдыхом. Выберите для начала 1-3 статьи расходов и оптимизируйте их. Пересмотрите график расходов.

По словам эксперта, ссылающегося на данные РБК, пережитый период самоизоляции повлёк сокращение трат на 30 процентов (на транспорт, одежду, развлечения, кафе-перекусы, «ювелирку»). При этом выросли расходы на лекарства, продукты, онлайн-сервисы.

Ещё один важный момент в семейном бюджете – это налоговые вычеты. Направить декларацию на их получение можно в любое время года.