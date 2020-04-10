Пенсионер Молотов тайно приезжал в город Киров?

Жизнь Вячеслава Михайловича вполне могла бы стать сюжетом для захватывающего сериала. В его судьбе были аресты и ссылки, перелёт на бомбардировщике над линией фронта, дружба со Сталиным и опала во времена Хрущёва. Он родился при Александре III, а ушёл при Михаиле Горбачёве, уже в перестройку.

«Дед любил землю, из которой вышел»

Внук Молотова, известный российский политолог Вячеслав Никонов, продолжает исследовать биографию деда. Ранее неизвестные факты из биографии политика (его настоящая фамилия — Скрябин) открываются постоянно. В том числе и какие-то вятские моменты:

— Главная дедова присказка звучала так: «Мы вятские — ребята хватские». Он любил эту землю, из которой вышел, и вспоминал о ней с далеко не всегда свойственной ему теплотой, — пишет Никонов в книге-биографии «Молотов». — Когда я, уже взрослый, заинтересовался своими корнями и историей вятского края, меня поразило обилие имён известных людей, родившихся и живших здесь… Через три дома от Скрябиных рос Алексей Рыков, которого дед в 1930 году сменил на посту главы советского правительства. «Два предсовнаркома из одной слободки, и оба — заики, это же надо», — говаривал дед.

Кстати, племянником Вячеслава Молотова был актёр Борис Чирков. Он стал широко известен благодаря кинотрилогии о революционере Максиме, сценарий которой «списали» с биографии Молотова.

О необычном трио из Политбюро

Отец будущего политика Михаил Прохорович Скрябин был личностью весьма противоречивой: пел в церковном хоре, состоял в «Обществе трезвости» и заказывал из губернской столицы редкие по тем временам нотные партитуры. При этом с азартом играл в карты (часто с серьёзным ущербом для семейного бюджета), позволял себе лишнее в поездках на нижегородскую ярмарку (оттуда возвращался трезвым нечасто), а ещё обожал, к огорчению законной супруги, женское общество.

В то же время своим детям Михаил Скрябин пытался дать всё.

— Вячеслав, по словам его братьев и сестры, рос резвым и смышлёным. Заикался только немного на первых согласных звуках длинных слов, — рассказывает Вячеслав Никонов. — Существует семейное предание, будто однажды на кухню дома Скрябиных забежала цыганка и, указав на резвящегося Вечу (так дома называли Вячеслава. — М.С.), заявила:

«Этот на весь мир будет знаменит!» Скрябины улыбнулись, посмеялись да забыли об этой истории. Однако прошло не так много времени и предсказание сбылось.

Как и его отец, юный Вячеслав тоже пел какое-то время в церковном хоре. Что в дальнейшем очень пригодилось Скрябину-Молотову: во время дружеских посиделок первых лиц Советского государства. Дело в том, что в Политбюро оказались ещё двое бывших церковных певчих — Иосиф Сталин и Климент Ворошилов. Вместе они сформировали необычное трио.

Кстати, в нолинские годы Вячеслав Михайлович также научился игре на скрипке и мандолине.

Жизнь до и после Политбюро

После окончания училища в Нолинске Вячеслава отправили в Вятку — продолжать обучение уже в гимназии. На прощанье мама положила сыну в карман иконку. Женщина переживала: удастся ли наследнику сдать вступительные экзамены. А парень, напротив, нисколько не сомневался в своём успехе. На экзамене по арифметике он решил сразить экзаменатора, написав на листке лишь правильный ответ, а все вычисления сделал на оборотной стороне иконки. Увы, экзаменатор решил, что юноша внаглую списывает и выставил его за дверь.

По информации внука политика, Вячеслав Молотов неоднократно возвращался на вятскую родину. Бывал в областном центре в 1920-е и в 1930-е. Есть у Вячеслава Никонова и сведения о том, что политик инкогнито наведывался в Кировскую область даже после своей отставки — в 1960-е или 1970-е годы. Хотя документально эти поездки не подтверждены.

Напомним, политическая карьера легендарного вятского уроженца закончилась в 1961 году. На очередном партсъезде его лишили должностей и партийного билета.

Вячеслав Михайлович стал пенсионером. Но без дела не сидел. Занимался своими архивами, ходил в библиотеку. Охотился, рыбачил на речке, много читал. Посещал выставки и театральные постановки. Рассказывают, что особенно часто его можно было встретить в московском театре им. Вахтангова. Там, кстати, шла постановка «Фронт», в которой один из персонажей произносил (реп-лику не стали «вырезать» даже в годы опалы бывшего соратника Сталина) такие слова, гревшие сердце пенсионера: «Я написал письмо Молотову!..»

Стоит отметить, что у политика также имелась возможность смотреть фильмы, которые были отправлены в СССР «на полку»: не только отечественные, но и заграничные. Их показы проходили в подмосковной Жуковке для действующих и бывших партийных работников.

Членом партии вновь стал в 94 года

На пенсии в пользование Вячеслава Молотова была оставлена квартира в столице и государственная деревянная дача, располагавшаяся недалеко от Москвы. Из города и за город Вячеслав Михайлович, к удивлению попутчиков, ездил на электричке и без сопровождающих. Охрана бывшему соратнику Сталина положена не была.

В поликлинику, как пишут биографы Молотова, политик тоже «ходил, как простой смертный»: вместе с остальными пациентами сидел в очереди. Иногда его узнавали и предлагали пройти без очереди. Знаменитый пенсионер благодарил, но неизменно отказывался.

В 1970-е опала политика начала постепенно сходить на нет. Вячеслав Михайлович даже стал появляться в новых художественных фильмах про Великую Отечественную войну. Чаще всего Молотова играл артист Николай Засухин.

На этом фоне политик попытался восстановиться в партии. И в 1980-е, незадолго до своей смерти, смог добиться этого. 94-летний Вячеслав Михайлович вновь получил партийный билет после того, как советским лидером стал Константин Черненко. Генсек, нисколько не колеблясь, распорядился вернуть Молотову удостоверение. В центральной печати об этом, конечно же, не сообщалось.

Как Юрий Никулин Молотова подвозил

Актёр и клоун Юрий Никулин рассказывал такую историю, связанную с уроженцем вятского края: как-то раз, проезжая по столице на своём авто, артист увидел стоявшего у обочины В.М. Молотова. Они не были знакомы, но Никулин притормозил и предложил политику подвезти его. Вячеслав Михайлович сразу согласился, а уже выходя из авто, заметил: «Внукам расскажу, что меня сам Никулин подвозил, — не поверят!»

Вячеслав Никонов:

о том, как сложилась судьба братьев и сестёр В.М. Молотова

«Дед намного пережил своих братьев и сестёр. Я застал только его сестру Зинаиду, которая была бездетной, и брата Николая, у которого было двое сыновей — Николай и Олег. Из Скрябиных у нас чаще других бывали племянник Влад, полковник Генштаба, с сыном Сергеем и женой Лидией — примой легендарного ансамбля Моисеева. Племянница Зоя Викторовна, когда приезжала из Воронежа, нередко гостила у Молотова месяцами.

о чертах характера политика, которые помогали ему в жизни

«Во-первых, потрясающее упрямство (наверное, вятское). Во-вторых, он был достаточно умён, потому что без этого трудно быть жизнестойким. Он хорошо понимал страну, в которой живёт, и хорошо разбирался в людях. И, в-третьих, он был, безусловно, одним из величайших конспираторов в истории партии. Не случайно, когда грянула Февральская революция, всё русское бюро ЦК состояло всего из трёх человек, которые были в России и которые не были арестованы. И он был одним из них».

о предмете особой гордости Молотова

«Если говорить о том, чем больше всего гордился сам дед, — это его звезда Героя Социалистического Труда. Её он получил в 1943 году после Курской битвы «за заслуги в создании танковых сил, которые решили исход битвы». Танк Т-34 — это тоже его детище».