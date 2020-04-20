Каникулы по ипотеке: кому повезёт

С 3 апреля в России начала действовать мера поддержки заёмщиков - они получили право запрашивать у банков кредитные каникулы.

Получателям каникул дают отсрочку по кредитным платежам на полгода в случае, если доход за последний месяц снизился не менее чем на 30% в сравнении со среднемесячным доходом за 2019 год. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

— Методика расчёта среднемесячного дохода за прошлый год, а также максимальный размер кредитов, по которым можно получить отсрочку, определены правительством РФ. Если самостоятельный расчёт вызывает затруднения, заёмщик может обратиться к своему кредитору за консультацией, — уточнил управляющий Отделением по Кировской области Волго-Вятского главного управления

Центрального банка Российской Федерации Сергей Крюков. — За кредитными каникулами можно обратиться, если размер взятого кредита (займа) не превышает установленной постановлением правительства РФ максимальной суммы.

Каковы же лимиты по ипотеке? Они зависят от региона: 4,5 млн рублей для Москвы, 3 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа, 2 млн рублей для остальных субъектов РФ.

По словам Антона Силуанова, обращения о предоставлении ипотечных каникул уже поступают активно. Только Сбербанк и ВТБ получили более 60 тысяч заявлений о предоставлении кредитных каникул в течение первой недели. По данным банков, более 90% удовлетворяется сразу, по остальным обращениям проводятся дополнительные консультации, сказал министр.

Что касается Кировской области, то за первые два месяца 2020 года её жители оформили почти две тысячи ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 3,1 млрд рублей. Это на 4,5% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Соответственно, выросли и обязательства заёмщиков по ипотеке. На 1 марта они составляли 58,1 млрд рублей, что на 7,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

— Доля просроченных ипотечных кредитов по-прежнему незначительна. На конец февраля они составляли 0,4% от совокупного ипотечного портфеля (на 1 января 0,6%). С учётом изменившихся условий в связи с распространением коронавирусной инфекции пострадавшие граждане могут обратиться в банк за отсрочкой кредитного платежа. При этом отсрочка не должна негативно отразиться на их кредитной истории, — подчеркнул Сергей Крюков.

К слову, в подавляющем большинстве регионов РФ доля ипотечных заёмщиков, подпадающих под новые условия кредитных каникул, превышает 50%. Такой вывод сделало Национальное бюро кредитных историй. Самые большие доли заёмщиков, которые могут претендовать на кредитные каникулы, НБКИ зафиксировало в Республике Бурятия (89,8%), Забайкальском крае (86,9%), Еврейской АО (85,9%), а также в Амурской (85,1%) и Магаданской (82,0%) областях.

Кировская область занимает седьмую строчку рейтинга НБКИ. Доля ипотечных кредитов, подпадающих под возможность кредитных каникул, весьма высока — 79,8%. А наименьшие доли заёмщиков, имеющих возможность получить льготный период, отмечены в малонаселённых Ямало-Ненецком АО (29,9%), Ненецком АО (35,9%) и Ханты-Мансийском АО (36,3%). В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге доля таких заёмщиков составляет — 64,9%, 56,4% и 67,9% соответственно.

Как отмечают авторы исследования, новые условия доступа к кредитным каникулам позволили охватить 2/3 всех заёмщиков с ипотечными кредитами в стране, что даст им «кредитную передышку» в кризисной ситуации.

При этом спрос на ипотечные кредиты, по данным Банка России, сохраняется, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Эксперты предупреждают, что важно максимально ответственно подходить к выбору банка и его ипотечной программы, тщательно оценивать свое финансовое положение в долгосрочной перспективе.

Кстати

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жильё и строительной отрасли. Ипотеку можно будет взять под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования. По предварительным оценкам, в 2020 году на программу потребуется около 6 млрд рублей.

В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей — в Москве и Санкт-Петербурге. За жилищным кредитом по сниженной ставке можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года. Ставка выше 6,5% годовых будет субсидироваться за счёт государства.

Совет эксперта

— Ипотечный кредит берётся всерьёз и надолго, поэтому нужно понимать, сколько у вас денег на первоначальный взнос и какую сумму взять в кредит, какую часть своего дохода вы готовы ежемесячно отдавать банку для погашения кредита и в течение какого периода вам по силам это делать.

— Оцените свои доходы и грядущие расходы. Если ваши платежи по кредиту будут превышать 1/2 вашего годового дохода, то есть риск не справиться с выплатой кредита.

— Не торопитесь, будьте разборчивы и сравните предложения разных банков, внимательно изучите условия договора. Убедитесь, что каждый пункт вам понятен.

— Оцените риски — возможные потерю работы, снижение зарплаты, рост расходов. Рост инфляции, изменчивость процентных ставок по ипотеке и рыночных показателей, к которым эти процентные ставки могут быть привязаны, также могут повлиять на вашу способность погашать кредит.

— Можно создать финансовую подушку безопасности в размере

3-6 месячных доходов семьи. Это поможет пережить временные финансовые трудности или приспособиться к новым условиям.